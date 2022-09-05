套利、骗财…“未成年人退款”成一些人的“商机”

来源：法治日报

作者：韩丹东

主播“鹤唐”人气不高，可最近直播时频频被充值，本以为是苦尽甘来，没承想却是掉入了陷阱。

“鹤唐”所在的直播平台有一项规则：用户在直播间花钱充值开通“舰长”后，可以获得主播寄送的实体礼物。不久前，她在直播时收到一条系统提示，“有用户每月花198元（人民币，下同，40新元）开通了‘舰长’。”欣喜的“鹤唐”立即为“舰长”准备了手绘贺卡、印章、挂饰等八种礼物，打包好后按照“舰长”提供的地址邮寄过去。可等对方收货后，她竟然收到一则未成年人退款申请的通知——而这名“舰长”起初告诉“鹤唐”，其为成年人，有固定工作。

今年5月，中国中央文明办、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室发布《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护的意见》整治网络直播打赏行为失范问题，明确禁止未成年人参与直播打赏。根据相关法律规定，未成年人打赏行为不具有民事法律行为效力，应该退还。

但让“鹤唐”疑惑的是，自己收到的明明是成年人的消费赠礼，为何对方能以未成年人身份发起退款申请呢？

“鹤唐”的遭遇并非个例。直播平台有不少主播宣称自己收到过未成年人的退款申请，涉及金额从几元至十几万元不等，甚至有主播接到的几笔大额退款发起人是同一名未成年人。

《法治日报》记者近日调查发现，未成年人退款背后，有些是成年人为了套取主播福利，伪装成未成年人的恶意退款，再把主播送出的礼物转手卖出谋利。还有一部分人盯上了未成年人退款的“商机”，表面上提供协助未成年人退款服务，暗地里却以“资料费”“预付款”等借口骗取钱财。

来自浙江慈溪的方华是入驻某直播平台的一位主播，他也曾在送出礼物后又被未成年人要求退款。而实际上，对方可能是成年人。

后来他了解到，是有人钻了“未成年人退款机制”的漏洞。“直播送礼不需要实名认证，只要向账户充值就可以送礼，事后申请未成年人退款之前再进行实名认证。”方华说。

方华发现，有人收到礼物后，便通过一些二手交易平台卖出，买家很多是未成年人。

来自河北廊坊的小李是一名高中生，他就曾买到过“只有舰长才能拥有的礼物”。小李平日热衷于观看直播，经常省吃俭用为自己喜欢的主播充值送礼物。他想加入主播的私人群，和主播直接交流，收到主播的独家礼物，但加入私人群的门槛很高，不但要投入大量精力观看直播，还要花费成千上万元购买礼物送给主播。受限于财力和时间，小李只能望而却步，可他对于主播独家签名祝福的写真照“垂涎不已”。

有一次，小李浏览某二手交易平台时发现，有人在售卖自己喜欢的主播签名照，每张120元。他立马下单购买了一张，到货之后查看是正品。高兴之余，小李心里也在纳闷：每名群成员只会收到一张签名照，真粉丝一般会用来收藏，可为何网上流出这么多签名照呢？

后来，他又在该平台看到有人公开售卖一些主播的“舰长”福利，138元一套，内含拼装立牌、主播徽章以及马克杯。

有人受益就有人受损。根据一些直播平台的收益规则，主播收到的礼物会被转换成金仓鼠，主播凭借金仓鼠数量提现。未成年人发起退款后，主播账户中的现存金仓鼠会立即被扣除，有的人甚至被扣成负数，原先收到的礼物已提现花完，一下“负债累累”。一位名叫“Momoko”的主播被要求退款14万元，而送出去的实体礼物也打了水漂。

北京冠领律师事务所主任周旭亮分析，有人利用“未成年人退款”机制进行灰色操作。该机制本是一项保护未成年人的机制，如遭滥用，不仅损害未成年人的权益，还会给主播造成身心伤害及财产损失。更严重的是，这一行为还可能涉嫌诈骗。这些人在主观上具有非法占有主播福利的目的，客观上通过虚构或者隐瞒事实的方式使主播形成错误认识，并基于该错误认识交付财物，符合诈骗罪的构成要件。

在未成年人退款的众多环节中，套取礼物后申请退款仅仅是其中一环。记者调查发现，一些网络平台上活跃着一个群体，他们专门帮助未成年人退款，大多通过私聊方式联系买家，再切换平台进行交易。

有知情人士透露，这个群体的操作模式根据不同平台的申请要求不同而有变化，但都需要买家提供未成年人的身份信息和付款记录，随后根据平台不同设置相应的“退款协议样本”，收费标准一般为申请退款金额的十分之一。如果买家提供的资料不齐全，他们还会“贴心”地提供全套未成年人资料，一套价格在450元至600元。

在“百度贴吧”的“未成年人退款吧”中，不少人发帖询问如何申请未成年人退款。这些帖子下方有大量跟帖称，“加我，帮你退款”。

记者注意到一则名为“举报骗子”的帖子，吧友“life1”控诉了自己被骗的经历。今年6月，该吧友因不会申请未成年人退款而发帖寻求帮助，一位名叫“联创云智”的网友留言称可以协助其申请。

“life1”添加对方为好友后，对方开口就要收600元“资料费”，称这笔款项是固定收费项目，需提前交纳。“life1”付款后，对方向其索要身份信息、充值记录等相关资料，并且发来一份“退款协议书范本”，要求其附上电子签名。

至此，协助退款服务接近尾声。对方告诉“life1”耐心等待即可，14个工作日内便可退款成功。可到了第14天，“life1”找到对方追问进度时，却被告知对方的号码已被冻结，暂时无法操作，需要解封后继续申请。此时“life1”才意识到自己被骗了。

记者以“联创云智”为关键词进行搜索，发现该用户已经改名。

该吧吧主向记者介绍，协助未成年人退款，一般是帮助未成年人家庭寻找孩子的消费证据，如时间点、与同学聊天记录等。如果和平台多次沟通，虽然过程烦琐，但成功概率大。由于经常有吧友上当受骗，吧主在贴吧要求接单人员及时公布相关资质和身份信息进行备案，预防吧友上当受骗，但截至目前，没有任何人向吧主报备。

“协助未成年人退款本无可厚非，但出发点应当是服务未成年人、保护未成年人，而不是为了从中谋利。”中国人民大学法学院教授叶林说。

周旭亮分析，假借未成年人身份信息帮助成年人退款，可能面临民事、行政甚至是刑事责任。成年人通过虚构事实的方式，骗取平台退款，构成诈骗，根据涉案数额和情节，将被处以行政处罚乃至刑事处罚。

在叶林看来，“未成年人退款”机制的出发点是好的，但在实际操作过程中一些平台存在主体混乱、审核不严、标准不一等情况，导致相关灰色产业激增，使得多方权益遭到侵害。

“直播平台对于未成年人的身份审核机制存在漏洞。根据相关规定，未成年人严禁参与直播打赏。但成年人能利用未成年人信息退款，恰恰暴露了直播平台对未成年人身份审核机制的漏洞。”周旭亮说。

为此，周旭亮建议加强监管：完善未成年人身份审查制度，提高用户门槛，落实实名注册，关闭未成年人账户的打赏功能；强化家庭监管，倡导社会监督，家长要以身作则，和学校联合监督教育，给孩子树立好榜样；完善并落实未成年人网络保护条例等法律法规；加强行业自律能力，各直播平台提高对未成年人用户的关注程度，加强对未成年人用户操作的规范引导。

北京云嘉律师事务所律师赵占领告诉记者，根据网络安全法等法律规定，直播平台应当要求用户实名注册。实践中，不同的直播平台在实名注册方面的做法不同，导致有漏洞可钻。可完善人脸识别技术，对用户注册时的身份信息加强审核和验证。

周旭亮也提醒网络主播，自觉抵制违反法律法规、有损网络文明、有悖网络道德、有害网络和谐的行为，主动劝阻未成年人参与打赏，净化网络环境。