你常网购的这类食品，很可能是“三无”产品！

来源：中央广电总台中国之声

近来，食品边角料成为网络热搜词。猪肉脯碎片、海苔碎、火腿碎、虎皮蛋糕边等食品边角料，借着和正装食品口味相当、价格却低廉的宣传，成为电商平台的热销品。然而，一些号称“边角料”的产品并不便宜，有的甚至是没有任何包装的“三无”产品。专家提醒，买边角料食品，要多个心眼。

食品边角料一般指制作食品时切割下来的零碎材料，因形状不规则等原因不被正装产品采用，但其加工工艺、品质与正装产品一致。如今食品边角料受到一些年轻消费者的青睐，和临期食品的走红有着相似的原因——价格便宜。

在互联网平台，不少博主也在极力推荐各类边角料食品，号称口感与正装产品一模一样，只不过没有正规包装。

但记者发现，一些边角料产品的价格甚至比正式包装产品更贵，只是使用了“边角料”的噱头；还有一些则因为没有包装，成为“三无”产品。

有消费者专门拍视频反映自己买的所谓边角料产品，价格没便宜多少，品质也没有保证。“芒果干边角料，品质很差；海苔片看着像‘三无’产品，啥也没有，就一个袋。”

在中国江苏靖江的一家猪肉脯生产企业，负责人接受采访时表示，猪肉脯烘烤压平后会存在边角不整齐的情况，这部分就会被切出来，作为边角料销售，“一年4000吨左右，边角料这一块，一般比例会在10%~15%之间。”

记者查询发现，除了较少数正规厂家出品的带有正规包装的边角料食品，网络上还有不少宣称边角料但生产厂家不明、未标注生产日期、包装不规范 的食品，甚至有的就是打着边角料的名义进行批发的“三无”食品，食品安全保障也无从谈起。

中国食品产业分析师朱丹蓬认为，与临期食品不同，目前中国对于食品边角料，并没有对应的产品标准或者企业管理体系规范，不少边角料食品处于“灰色”地带 。很多边角料宣称“从大型企业流出”，这也不太可能。因为它们一般都有成熟的边角料处理渠道，很少有将边角料专门拿出来销售的，同时带自家商标的低价产品会冲击正装产品的品牌价值，所以这种边角料噱头居多。

“正规大厂的残次品有专门的供应商来接手，一般会卖给养鱼的；有些企业还会自行销毁，销毁的过程中全程有监控，以备市场监管部门检查。因为它们要注意品牌形象，一旦出事会受到影响。网上售卖的边角料，更多的是噱头。”

朱丹蓬提醒，网络上销售的边角料在监管上存在一定盲区，价格不一定便宜，安全隐患还不小，消费者务必擦亮双眼。“一些中小型企业，不以正规的产品出售，而是专门做成边角料，以此作为营销手段销售产品。这些产品，很可能并不具备销售资质。”