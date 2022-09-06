你以为是“财富密码”其实是“洗钱泥潭”，这些事真的不能碰！

来源：广西法治日报

作者：李继远、梁金梅、陈伟珍

中国岑溪市人民检察院通过典型案例告诉大家：买卖、出租、非法提供个人银行卡涉嫌违法犯罪，不要因为蝇头小利走上犯罪道路，悔恨终生。

2020年11月的一天，岑溪市的中学生林某德出去玩时遇到老表易某鹏，易某鹏声称最近在收购银行卡，用来把网上的游戏币转成“数字人民币”。易某鹏承诺只要林某德帮忙找几个同学办理银行卡就能获取报酬。林某德听后，欣喜不已，认为找到了一条挣钱的路子，便以每张1000元（人民币，下同，200新元）的价格从五个同学手中收购银行卡，随后将包括自己的银行卡在内的六张银行卡出售给易某鹏，从中获利8720元。林某德的行为涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2021年1月被公安机关立案查处。

“有时候银行卡被冻结了，我对它们的用途也产生过怀疑，但易某鹏说不违法，我相信他不会骗我。”面对承办检察官的讯问，林某德说道。在利益诱惑面前，林某德抱有侥幸心理，认为自己并没有实际参与犯罪活动，只是帮忙收购银行卡，却没想到会成为犯罪分子的帮凶，最终陷入违法犯罪的泥潭。

非法买卖银行卡，间接助长电信网络诈骗、金融诈骗犯罪，严重扰乱金融管理秩序，令受害人遭受经济损失，具有很大的社会危害性。大家应当增强风险防范意识、法治意识，不要出售银行卡给他人使用，以免沦为犯罪分子的帮凶。

今年5月以来，广西、湖北、四川等多地警方破获网络“跑分”案件40多起，涉案金额数万元至上亿元不等。据悉，一些人明知银行卡被用于“跑分”，但为获取“好处费”“报酬”等铤而走险。岑溪市检察院办理的一起刑事案件中，嫌疑人冯某便因此触碰法律红线涉嫌犯罪，并将多个亲友拉进“洗钱”黑窝。

2020年9月，冯某发现某QQ群里名为“啊旺”的网友在找人帮忙收购银行卡，便主动加“啊旺”为好友。得知一张银行卡能卖1800元，冯某当起了二道贩子，他以每张1500元的价格收购银行卡后再转卖给“啊旺”，从中赚取差价。冯某伙同蓝某等人向亲戚朋友收购了17张银行卡转卖给“啊旺”。

“我理解的‘跑分’，就是把上家来历不明的钱洗白了。虽然我知道这样做是违法的，但为了获利顾不了这么多了。”冯某虽然知道“跑分”违法，但在“稳赚躺赢”“轻松获利”的诱惑下明知故犯，仍然收购银行卡出售牟利。

承办检察官梳理银行资金流水，比对银行卡交易明细，最终认定冯某、蓝某等人明知提供的银行卡用于赃款的接收、流转，仍将本人或他人的银行卡售出，情节严重，其行为构成妨害信用卡管理罪。

所谓“跑分”就是“洗钱”或者诈骗团伙通过网络平台招揽用户，采取给付租金或报酬的方式让用户帮收钱，而这些租赁、收购来的账户会被大量用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动。根据中国刑法的规定，参与“跑分”活动可能涉嫌洗钱罪或帮助信息网络犯罪活动罪，行为人不但要承担刑事责任，还面临相关部门的联合惩戒：五年内不得重新开立银行账户、被列入失信人员名单等，今后的工作和生活会受到严重影响。

当前，买卖银行卡已逐渐成为黑灰产业链，部分不法分子将“黑手”伸向校园，以高薪做诱饵招募学生“代理商”，以网络兼职、理财贷款为由引诱学生出售、出租银行卡给犯罪团伙使用，不少“无知少年”因此被追究刑事责任。

2020年10月，社会无业人员蓝某找到岑溪市的高中生钟某成，将一个兼职“快速赚钱”的门道分享给钟某成，并邀请他一起创业赚钱。接着，蓝某以做生意需要贷款为由，让钟某成找几张银行卡给他使用，每张卡的报酬是1000元。

对于蓝某提出的要求，钟某成起初有些顾虑。但在蓝某信誓旦旦的保证及高额回报诱惑之下，钟某成打消疑虑，答应了蓝某的要求。于是，钟某成回到学校就向同学们说起了卖银行卡能赚钱的事，游说周围的同学做兼职。5名同学听信钟某成的话，办理银行卡交给钟某成。随后，钟某成将自己和5名同学的银行卡出售给蓝某，从中获利2500元。

“我非常后悔，本来以为只是兼职赚钱，没想到会涉嫌犯罪。”检察官提讯时，钟某成后悔地说。

一直以来，中国国家重点监管整治“洗钱”违法犯罪行为。近年来金融监管机构出台了许多监管规则措施，对相关账户进行严格监控。随着监管重压不断加码，部分犯罪分子为了转移资金，将目光投向了校园里的学生，并以高额报酬为诱饵，将众多涉世未深的在校学生拉下水。根据2019年发布的《中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》，违法出租、出借、出售和购买个人银行卡的公民，其违法违规记录将被纳入个人征信报告，影响贷款和信用卡申请，并在五年内被暂停所有的非柜面业务及支付业务。同时，违法出租、出借、出售和购买个人银行卡的行为还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪以及诈骗罪等10余项罪名。学生们要引以为戒，提高警惕。