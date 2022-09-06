大旱之后必有大震？地震专家这么说……

来源：中国新闻网

作者：阚枫 韦香惠

5日，四川泸定县发生6.8级地震。此前不久，四川多地因高温出现干旱。据此，有人引用“旱震理论”，称“大旱之后必有大震”。那么，这种说法真的有科学依据吗？地震是否可以预测？

据中国地震台网正式测定，9月5日12时52分，四川甘孜州泸定县（北纬29.59度，东经102.08度）发生6.8级地震，震源深度16公里。

截至9月5日15时00分共记录到3.0级及以上余震3次，其中6.0-6.9级地震0次，5.0-5.9级地震0次，4.0-4.9级地震1次，3.0-3.9级地震2次。

经四川地震专家综合分析认为，此次地震震中位于鲜水河断裂带南东段磨西断裂附近，为主震-余震型地震，根据区域构造、历史地震活动、地震序列类型等资料，近期原震区发生更大地震的可能性不大，余震活动仍将持续一段时间。

在此次四川泸定县地震发生前，中国南方地区出现高温干旱现象。因此，有人在网上提出“大旱之后必有大震”的说法，还引用了“旱震理论”。

今年9月1日，贵州省地质环境监测院微信公众号“贵州地灾防治”曾刊载题为《话题：大旱之后必有大震，是危言耸听还是科学预测？》的文章，称“大旱之后必有大震”的说法最早可以追溯到中国春秋战国时期。左丘明撰写的国别体著作《国语》中记载：周幽王二年（前780年），泾、渭、洛三条河川枯竭，西周都城镐京（今陕西西安）发生地震，岐山发生崩塌。

文中提到，这次地震造成的破坏很大，司马迁《史记》记载说西州三条大江大河都发生了断流，岐山甚至发生了山体滑坡和塌方。

到了现代社会，中国地质学家耿庆国开始系统研究大旱与地震之间的关系，提出了“旱震理论”。他认为，“凡发生过6级以上大型地震的区域，在地震发生之前的一至三年间，往往会出现非常严重的干旱灾害。干旱的地域越广、持续时间越长、程度越重，那么之后所发生的地震强度就会越大、破坏力也越强。”

中国地震台网中心研究员孙士鋐表示，从上世纪60年代开始，数十年来，中国的地震预报领域的学术研究中出现了很多方法和理论，这其中，有不少理论都存在争议，很多争议理论至今都没有定论，这也是科学探索过程中的常见现象。

对于耿庆国的理论，孙士鋐表示，这一理论本身有较为复杂的研究指标、研究要素和研究方法，不能就用一句“大旱之后必有大震”来标签化、简单化理解，更不能在一次地震发生之后来过分放大传播这句话，在地震预报领域，也不能以一种气象事件来简单进行地震预测预报。

“首先这个理论研究的是严重干旱与七八级强震的关系，不是说跟五六级的这种地震相关；其次，干旱有地域的前提条件，不同地区的干旱和地震无法简单联系。”孙士鋐称。

虽然目前学术界对于干旱和地震的关系尚无定论，但孙士鋐称，“有一点我认为是可以肯定的，即我们感受到的气候变化和地球内部的地壳运动肯定有关联。”

对于地震发生的规律性研究，孙士鋐表示，地震在空间上具有相对集中性的特征，地震在时间上也有相对的活跃期和平静期之分。

“比如，一个时段集中在四川地区，一个时段集中在甘青地区，一个时段集中在华北地区等等，从全球来看，还有环太平洋地震带、欧亚地震带等等。就是说，在某一时段内，某一区域可能会集中出现，我们说四川地震多发，也只能说它在一段时间内多发，我们说华东华南地震较少，但也不能保证未来一百年，这一地区就肯定不发生地震。”

孙士鋐说，从地震研究来说，这种规律性现象较为明显，但是要想科学解释这些规律性现象，目前依然比较困难。