Mate系列回归 华为手机还有多少家底

来源：虎嗅app

作者：丸都山

在众多用户的翘首期盼中，9月6日下午，Mate 50系列时隔两年后正式回归。由于众所周知的原因，华为成为唯一一家在2022年发布4G旗舰手机的厂商，但这丝毫不影响业界对于这款手机的关注。



两年前，华为发布的Mate 40系列刷新了安卓手机影像性能和外观设计的上限，成为彼时智能手机市场最火热的单品。在产量受限的情况下，这款手机在二手交易平台上一度要加价购买，成为继Mate X后，华为成功开发出的第二款“理财产品”。



而这一代Mate 50系列同样延续了Mate系列前代产品最显著的两个特征：设计与影像。



外观方面，Mate 50系列依旧保留了较高的辨识度，与前代产品类似的圆形镜头模组逐渐成为家族式设计语言。在经历两年的沉淀后，杀手级黑科技“可变光圈”技术终于浮出水面，华为此前还专门在7月发布了影像品牌XMAGE，前者正是这一品牌的核心技术底座。

与此同时，围绕“首款支持卫星通信的大众智能手机”争夺战也正式落下帷幕，华为Mate 50拿下了这一桂冠。此外，关于显示、系统及功能等常规向的升级同样没有落下。



一句话总结：除了受客观因素影响的SoC外，其他方面较前代产品都有显著的提高。只是这最关键的5G通讯解决方案，正随着美国商务部制裁的逐渐收紧而愈发希望渺茫。



IDC统计数据显示，今年第二季度中国国内手机出货量同比下降14.4%，华为被正式列入“others”的行列中，而在海外市场，华为手早已踪迹难寻。



在日渐萎靡的智能手机行业中，Mate 50系列的发布无疑是一针强心剂，不仅会让华为重新回到消费电子主流视野中，也大概率会对整个市场起到提振作用，但在无法取得5G芯片的背景下，华为手机恐怕很难恢复往日荣光，毕竟在智能手机行业中，还没有公司能够突破“木桶定律”。



未来华为可能会把折叠屏手机作为Mate系列产品的核心，也可能下注培育唯捷创芯这类开发射频芯片的公司去弥补5G通讯的问题。



但在当下，华为的黑科技似乎只能通过不断地技术研发，去让人暂时忘掉Mate系列是一部4G手机的事实。

华为黑魔法，仍有惊喜

“一直被追赶，从未被超越，能超越Mate的，只有Mate！”发布会开场的一番慷慨表态，令人感到那个熟悉的“余大嘴”回来了。



不过，余承东的确有资格做这样的表态。根据此前IDC的统计数据，在2020年上半年，中国600美元以上价位智能手机市场份额中，华为以44.1%的占比排名第一，苹果以44%的市场份额排名第二，两者几乎垄断了中国高端手机市场。



而在当时，由于P40系列发布时间较晚，华为的高端市场出货量大部分都来自于前一年发布的Mate 30系列，后因为美方制裁Mate系列市场份额迅速缩减。直到今天，也没有安卓手机厂商能够复刻与苹果“对分天下”的盛况。



回到这一代Mate 50上，无论是提前一天的发布时间，还是双方主推的“卫星通讯”，华为想要从苹果手中抢回市场的决心已经是公开的秘密。

当然，华为也十分清楚，在缺少5G通讯这个核心应用的背景下，想要重拾消费者的信心，就必须下“真功夫”。



从历代Mate系列产品的Slogen上能够看出华为手机在定位上的变化，最早期Mate 7系列那句“天雷滚滚”的“爵士人士”到Mate 10系列的“预见未来”，再到Mate 30系列的“重构想象”，反映出华为从商务场景到人工智能，再到影像旗舰的过渡。



而在这一代Mate 50系列机型上，华为定下的基调是“领势而上”，即引领趋势。



最符合这个定位的是“卫星通信”功能。凭借北斗卫星系统的加持，华为Mate 50系列手机可以在不借助地面基站的情况下，向外界发送畅联消息。也就是说，即使没有任何网络信号，Mate 50系列手机依然可以保障基本信息的发送。



这个功能在城市中的意义不大，但如果身处没有基站的野外，的确是一项能够在关键时刻“保命”的技术。



只不过，这项功能现阶段的限制还有点多：只能发送文本信息和定位，且不超过70个字符；不支持接收，需在空旷无遮蔽处使用；首次使用前需在有地面网络的环境下，通过畅连App激活。



但无论如何，华为让消费级智能手机迈出了卫星通信的第一步。

另外一项“领势技术”则是以“可变光圈”为核心的XMAGE影像。



去年年末，网络上曾流出过一段华为内部讲话。余承东在视频中表示，“现在何刚手上正在做一个项目，目前还没到公布的最佳时机，这个项目一旦成功，将对整个手机行业实现碾压效应。”

现在基本可以判断出，余承东所提到的项目就是“可变光圈”。



据悉，该技术可以让用户手动完成从F1.4-F4.0多达十个档位的物理光圈调节，更好地控制拍照时的景深。

“过去手机控制进光量主要通过中灰镜+算法来实现的，华为Mate 50改用机械叶片去控制进光量确实是一项重大变革。”一位从业人士向虎嗅表示，Mate 50系列上的可变光圈能够大幅提高手机的虚化能力。



此外，Mate 50系列还是首发HarmonyOS 3的首发机型，华为为其开发了超空间存储压缩、超级中转站及智感扫码等多项功能，这些常规升级是每家厂商在发布新品时都会做的，但华为却让这些小功能格外别出心裁。



比如智感扫码功能，该功能可以通过手指轻敲手机背部两下迅速调出扫码功能，这对于年轻人来说可能无感，但对于不熟悉智能手机操作的部分老年人用户非常实用。



整体而言，华为Mate 50系列保持了Mate系列的一贯水准，同时在影像、通讯技术上带来较大提升。美中不足的是，这一代过分强调“中轴对称”的外观设计，并没有Mate 40系列机型发布时给人们的那份惊艳。



但与SoC的问题相比，Mate 50系列的瑕疵已无足轻重了。

Mate必须挺住 华为没有回头路

可以肯定的是，作为华为的标杆产品，只要华为消费者BG不被取缔，Mate系列未来一定会持续发布新品。但“4G旗舰”的名头还能让华为坚持多久？



中国信通院的统计数据显示，今年5月中国5G手机市场出货量占中国市场手机总体出货量的85.3%，同比大幅提升12个百分点，环比提升4个百分点。中国主流厂商基本已经停止了4G机型的迭代工作。



一个好消息是，在5G实现商用化的第5个年头，市场上仍未出现“杀手级应用”，这就让许多用户对于5G通信的感知不那么明显。如果现在行业内出现类似3G到4G时代“短视频”这个级别的应用，恐怕华为会直接暂停Mate的产品线。

但任何厂商都不能指望行业内停止关于应用场景的探索，这一点华为也十分清楚，所以从最近两年来看，华为未来很可能把Mate系列的重心放在折叠屏应用上。



从2019年发布第一款折叠屏手机开始，华为就在这一细分领域占据较高的市场份额。



IDC的统计数据显示，今年第二季度，中国折叠屏手机出货量为110万台，同比增长70%。其中华为占据市场份额63.6%，位列头名。虽然折叠屏手机至今仍被人诟病缺乏革命性的应用，但就市场规模来看，至少能支撑起Mate系列的部分市场。



更重要的是，折叠屏手机有着很高的溢价空间。一位产业链从业人士向虎嗅透露，华为除第一代折叠屏手机Mate X外（初期研发成本和高昂的售后维修费用），后续发布的产品都能保证50%左右的单品利润率。



不过，在尝过境外制裁的苦头后，华为在折叠屏的研发上几乎全部改用本土产业链，这也意味着产品的研发周期和成本将被拉长。



比如Mate XS2上的那块出自凯盛科技的UTG玻璃盖板，凯盛科技方面曾向笔者表示，“早在两年前华为就派出技术研发团队进驻公司，双方合力完成相关的研发工作。”



虽然本土化的培育加大了华为在研发上的负担，但好处也是显而易见的，一方面无需担心国外制裁，另一方面也能够弥补本土产业链在部分关键节点上的缺失。



当然，即使全力押宝折叠屏产业，也只能解眼下燃眉之急，无法根本上解决5G芯片缺失的问题。



那么另外一种可能性就是大力扶持射频芯片企业，比如此前哈勃投资的唯捷创芯。



当然，行业内在射频芯片领域的缺失不是在短时间内能够弥补的，就像唯捷创芯作为中国射频芯片的龙头，其招股书显示2021年PA产品毛利率仅为18.8%，而且75%以上都是4G产品，这显然不是靠投资输血能够解决的。



无论继续用“黑科技”去弥补5G芯片缺失的问题，还全力转向折叠屏赛道，亦或是重金押注射频芯片，华为的Mate系列短时间内都很难收回丢失的市场份额，但对于华为而言，在消费者业务中想要维持生态体系，离不开高端手机的加持。



从这个角度来看，华为没有回头路。