刚续费 就倒闭 为什么早教机构频频“暴雷”？

来源：三联生活周刊

作者：鲍比

8月14日，中国知名早教机构“七田真”关闭了北京地区的11家门店，七田真总部称，部分七田真中心遭遇了不同程度的维权纠纷，严重影响教学秩序，因此决定暂停课程服务。上千名家长请求退课，至今没有得到回应。

近两年，像七田真一样知名的连锁早教品牌在中国全国接连闭店，消费者维权行为不断发生。倒闭潮的背后，中国早教机构曾有过“粗暴”的繁荣期。一些行业从业者偶尔也怀疑：这个行业会被淘汰吗？

闭店的“套路”

魏晓蓝记得很清楚，她陪女儿上的最后一节早教课在7月31日早上。那天是周日，按照以往的惯例，她带着两岁三个月的女儿，开车十分钟去家附近的“北京七田真亦庄中心”上早教课。“七田真”是一家国际连锁的老牌早教机构，今年3月，她在朋友的推荐下刚买了60节课，每节课50分钟，共一万八千元。机构要求家长跟孩子共同上课，因此每周末，她都抽出半天带女儿去上课。

“我们上了九点半最早的一节课，那天早上特别热，教室空调不好使，我们还用了风扇。”魏晓蓝回忆那节课，跟往常一样“课堂非常和谐，孩子也专注”。但下课后不到半小时，她在课程群里看见有人说机构断电了，很快，群里发通知称，七田真亦庄中心电路维修，暂时闭店。

“我当时就觉得不对劲，电路维修的说法肯定是套路。”魏晓蓝这么怀疑是有原因的，就在亦庄中心停电半个多月前，七田真通州中心也以同样的理由暂时闭店，没过几天，通州中心就发布“致家长的一封信”，称通州中心因经营问题，课程流转至亦庄中心。当时，她一位在通州中心上课的朋友就告诉她，流转课程只是表面说法，实际上，朋友根本约不上亦庄中心的课，课程费也退不了。朋友提醒魏晓蓝赶紧退费，但按照七田真机构今年刚修改的退费规则，退费请求的审核就要等待半年，审核通过后，再分12期退费，魏晓蓝觉得太麻烦，没有申请。

停电一周后，就像魏晓蓝担心的那样，8月8日，七田真亦庄中心也发了“致家长的一封信”，称课程将分流到北京其他9家中心，只不过这次的分流没有维持很久。8月14日，一份落款为“北京七田真”的通知称，部分七田真中心遭遇了不同程度的维权纠纷，严重影响教学秩序，因此决定从2022年8月14日起暂停课程服务，而魏晓蓝购买的早教课还剩下53节。

在买课之前，魏晓蓝已经做过功课，这家机构在朋友中口碑不错。根据官网资料显示，七田真是一家日本早教品牌，有63年的历史。2009年被思可教育投资开发（深圳）有限公司创始人马思延引入中国，在北京、上海、福建等20多个省市开设110多家门店，其中北京就有11家。她从没想过这家机构会闭店。

根据公开资料，早教，一般是指孩子0-6岁接受的入学前教育，一堂课最多教6个孩子。邰山是中国早教领域的从业者，入行13年，现在从事早教行业相关的咨询工作。他告诉本刊记者，中国国内市场的早教机构通常有两类：一种是运动类，这类机构场地大、注重锻炼孩子的身体能力，是早教机构的主流；另一种是全脑类，这类机构场地小，通常十几平方米一个教室，注重培养孩子的思维、乐感等能力。七田真属于后者，是全脑类早教机构的高端品牌。七田真机构基本都开在商场、写字楼里，每节课300多元，是市场上收费最贵的早教机构，在业内口碑一直也不错。这次北京的七田真机构倒闭，邰山跟大多数家长一样，有些惊讶。

但在七田真工作的员工眼中，倒闭早已有了征兆。

杨情是七田真北苑中心的销售主管，去年8月底入职。入职前，他是一家k12英语培训机构的销售主管，因为去年发布的双减政策，培训机构决定关闭，也赔偿了员工和家长的损失。杨情在求职过程中，发现七田真在早教领域知名度很高，并且课程单价最贵，这有利于销售的业绩提成。但他刚入职，2021年9月，七田真的工资发放日就从每月10号延迟到25号。到了今年，他能感觉到公司想努力卖课。“每出一单，会奖励销售500到1000块，以前最多在群里发200块红包。”

今年4月，公司发不出工资了。一开始，杨情和其他员工一样，理解公司因为疫情原因，经营节奏出现问题，但到了5月，工资和社保还是没着落，一些员工开始辞职。7月初，七田真还组织了一次嗨购节活动，杨情和北京其他中心的销售被要求到东五环一家宾馆，接受三天的营销培训，“我们当时根本不知道七田真快倒闭了，还想着帮公司卖业绩，当时课程价格比平时便宜近一万块，三天的活动，北京卖出了大约200万的业绩。”杨情说，大概因为业绩不错，6月份的工资按时发了，但没多久，他看到北京几家中心转移、闭店的通知，那时他才意识到公司可能在进行最后一波“圈钱”。“有的家长在闭店通知前几天还买了课，这对我们销售打击也挺大的，因为我们也被骗了。”

8月初，杨情离职。他所在的北苑中心，很快也以电路检修为由停课、闭店。他从同事那里得知，北苑中心欠了物业50多万房租，海淀区的一家店，欠了物业300多万房租。离职后，他和绝大多数同事去申请了劳动仲裁。而作为家长的魏晓蓝，她进了几个七田真的家长维权群，她粗略估计，单是亦庄中心的家长加起来，损失就有上千万。

曾经的繁荣

事实上，早教机构倒闭已经不是什么新鲜事。疫情以来，一些像七田真一样的连锁早教机构接连闭店，社交网站上常有消费者维权的声音。

2021年9月，成立29年的老牌早教机构科贝乐陷入“跑路”传闻，北京、深圳、上海的科贝乐相继宣布停业。一位家长在社交网站上分享自己的维权经历：打12345投诉、报警、提起诉讼等，但警方以证据不足的原因没有立案，直到现在，她的诉讼也没有更多进展，两万元课程费还没退下来。

在七田真发布北京地区闭店通知的前两天，8月12日，早教机构排名前五的金宝贝，宣布重庆地区的7家分店暂停运营，依法进行破产清算。金宝贝于1976年成立，2003年进军中国市场。截至2021年，金宝贝在中国国内开设了近600家早教机构，覆盖近200个城市。在重庆地区金宝贝“致家长书”中，提到停业原因是受疫情、双减政策等外部环境的影响，投资方对今后的运营失去信心，导致引资失败。

不仅是重庆地区，目前，金宝贝上海、宁波、天津、济南等地也相继有分店关闭。与金宝贝一样，在业内排名靠前的高端早教机构，如美吉姆、纽约国际等品牌，今年四月以来，在北京、上海等地的分店也都有门店暂停营业，仍未复课，家长退费也要经过漫长的等待。

七田真出事前，魏晓蓝和杨情也曾注意到这些头部早教机构的倒闭。“我是看到了，但这种事北京不算多，火没烧到自己身上，也没意识到自己真会遇上倒闭。再说孩子也喜欢去上课，觉得有收获。”跟魏晓蓝一样，采访过程中，多位家长告诉本刊记者，他们并不否认七田真的教学质量，希望课能继续上，机构继续办下去，退费是他们最后的选择。这种对机构质量的信任，跟邰山的判断一致，“在二三线城市，一些家长宁愿开车半个小时，也要带孩子去大机构上课。”

邰山告诉本刊，早教机构起源于日本、美国等地，2000年前后，上海开了第一家名叫“东方爱婴”的早教机构，其他城市也陆续有相关机构开业，华夏爱婴、新爱婴等等，算是本土早教品牌的开端。

2003年后，一些美式、日式的早教品牌进入中国，金宝贝就是当时的代表品牌。2009年，也就是邰山刚入行那年，他已经能感觉到早教行业在飞速上升阶段。“各类品牌像雨后春笋一样，在各个城市布了很多店，很杂很粗暴，但很繁荣。”邰山说，当时行业起来了，政府部门对机构资质的审核、监管却非常少，“只要你稍微有点经营头脑，基本上都是盈利的。”

这种繁荣持续到2017年左右，早教行业有了第一波“洗牌”，开始接连出现早教品牌闭店的状况。邰山说，这与加盟店模式的引入有关。当年，一些品牌几乎是无门槛地放开加盟。“只要给钱就能加盟，却给不了运营、课程设计上的支持，一些小公司可能直营店还没做好，更别提加盟店了。这就产生很多投诉，直接导致后来一些本土品牌的消失。”

2019年被称为早教行业风雨飘零，却迅猛发展的一年。有机构统计，这一年，24家早教品牌出现闭店状况。也是这一年，中国从政策上严格区分了托班和早教，其中托班归卫健委、教育局管理，早教机构则归文化市场监督管理部门管理。这意味着，办理托班需要更高的资质，场地、消防等要求更高，手续也更难审批，早教机构的资质门槛相对较低，但营业范围限定在亲子教育。

现在回看，邰山觉得2019年算是行业的顶峰，他的收入也在那年达到最高。他总结，当时城市家庭对孩子教育的重视，有些已经到了焦虑的地步，这让作为从业者的他 “会用一种发展的眼光想问题，甚至可以说是幻想，认为行业往后会一年比一年更好，收入更高。”

脆弱的资金链

邰山对行业的“幻想”不是没有根据，本刊记者采访的几位家长中，几乎每个人都给孩子报了不止一家早教机构，涵盖了运动类和脑力思维类品牌。一位家长两三年前报了几家早教机构，起因是看到社交平台上很多家长都在给孩子上早教课。魏晓蓝报早教课，有个想法是希望拓宽女儿的社交面。“我们平时生活都在小区内，比较单调，孩子也比较内向，早教课能提升她的社交能力。”

但2020年疫情过后，一切都变了。邰山说，早教机构不同于其他培训机构，孩子年龄集中在3岁左右，而且大部分是运动类早教，所以不适合将培训内容转为线上，一旦被封控，收入约等于零。邰山平时在上海工作，他记得，2020年初疫情刚暴发时，上海的培训机构停工大约5个月。复工后，当时就有一批早教机构倒闭。一些没倒闭的品牌也不再扩张，“及时止损。”

“在早教行业，现金流是支撑机构做下去的基础，也是最重要的因素。但培训机构跟餐饮、娱乐场所一样，一旦有病例，最先关闭的就是我们。” 邰山说。但封控后，机构的房租、人工成本还需要支付。七田真的销售主管杨情计算过，即使在北京五环外的分店，商场分店一个月租金十多万，再加上水电费用、十多个员工工资等，成本大约二三十万，有时候，杨情所在分店一个月的业绩还不够成本。

邰山分析，像七田真这类走高端路线的早教品牌，商业宣传、广告等投入也是一种成本，当商业色彩逐渐增加，对现金流的要求也更高。他观察，近几年高端早教品牌的课包越推越大，这意味着预付款越收越多。十多年前他刚入行时，课程包最低12节，现在上海早教机构的课包，一般最低也要60节。这种情况下，机构的资金链条越拉越长，也更脆弱，一旦遇到不可控的风险，就容易负债、资金链断裂，从而导致机构倒闭。

疫情两年多来，邰山觉得2021年是相对平稳的一年，“大家都在疗伤，能撑下来的机构，是相对有实力的。”但今年3月开始，先是上海因疫情原因，早教机构停业三个多月，四月底北京又有了一波新增病例，早教机构停业一个多月。“这些连锁机构在一线城市的损失太多，所以经常能看到一线城市机构倒闭的新闻。”

另外，去年的双减政策也间接影响了早教行业。“这就像是蝴蝶效应，虽然早教跟双减不沾边，但双减后倒了一大波机构，失业的人涌入早教行业，他们可能并不熟悉早教的规则和特点。而且一些家长确实受双减影响，不想‘鸡娃’了，这也损失了一小部分客户。再加上这两年不断有早教机构闭店跑路，也影响这个行业其他品牌的声誉，是一个恶性循环。”邰山说，这几年反而是一些本土的小型早教机构，在小区的门面房开店，做社区型的早教，房租、用工成本等投入较低，支撑得相对久一点。

邰山现在经常担心早教行业的未来，担心再也不会有繁荣期，甚至行业可能被淘汰。而作为受害者的家长们还想不了那么多。一部分家长仍在维权，魏晓蓝告诉本刊记者，七田真北京地区关闭半个多月来，没有一个领导层的人与家长交涉后续的退费事宜，她所在的亦庄中心受害者群里，200多个家长，差不多有一二十个人去法院提起个人诉讼，目前法院已经受理。

一位家长、同时也是律师，他告诉本刊记者，诉讼的结果大概率会是胜诉，七田真中心会被列为失信被执行人、七田真的法定代表人会被限制高消费等，但企业很可能已经转移资产，课程费要回来的可能性非常低。他觉得这类事件，维权的难点是：企业以经营风险为由，逃避自身的法律责任。“比如公司明明知道企业已经无法继续经营下去，还在对外大量宣传和招募家长缴费，这从主观上来说就是以非法占有为目的，骗取公私财物的行为了，从法律上来说已经涉嫌诈骗。”

还有一部分家长不再继续维权，他们担心的是孩子忽然中断的早教课。一些家长联系上七田真曾经的老师，让老师以私教的身份继续到家里上课，只是价格低了很多。

在七田真维权的群里，魏晓蓝看到，最近又有一家名叫“欧趴”的早教机构闭店，一些家长商量着聚集到一起，去店门口维权。

