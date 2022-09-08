“数字月饼”5万人民币一枚，警惕掉进“韭菜陷阱”

来源：新京报

作者：信海光

据北京青年报报道，临近中秋，今年中国月饼市场竞争加剧，战场已经扩散到“元宇宙”领域。上市公司、月饼生产基地、酒店老字号纷纷搭车“元宇宙”卖月饼。部分“数字月饼”打着“零糖零卡零脂”旗号，吸引了一批数字潮流玩家。在许多“元宇宙”商品交换平台及场外交易群里，一枚“数字月饼”叫价高达数万元（人民币，下同），网友直呼看不懂。

中秋节是中国的四大传统节日之一，月饼又是中秋节的重要载体。从这个角度讲，“数字月饼”的出现其实并不是一件坏事，比如它可以让传统文化以更亲近的姿态走入年轻群体中。

过去，月饼和饺子一样，作为一种食材为普通老百姓所喜爱。现在随着生活质量的提升，对年轻人而言，月饼已经不再那么“好吃”了，但“数字月饼”却可以通过NFT技术让传统文化穿越时空、跨过代际，以创新的新形态走入年轻人群体中。

事实上，月饼被新的元素绑定之后，由于背后隐含利益驱动，同样产生了新的隐忧，值得警惕。

在当下的市场中，“数字月饼”一般分为两种，一种数字为主，月饼为辅，借月饼概念发售数字藏品；另外一种则相反，是以月饼为主、数字为辅，意在销售月饼。

比如，国内多个“元宇宙”数字藏品平台都在中秋前夕发行了“月饼”，其发行价格从几元到数百元不等。许多玩家在平台抢购月饼之后，又在二手平台挂出转卖。

有转卖就可能有炒作，有炒作就难免有人被“割韭菜”。数字资产波动巨大，上万元的“数字月饼”若无人接盘的话，就真相当于买空气了。

目前，对于NFT这一新生事物，有关部门抱持谨慎态度。4月13日，金融三协会发文倡议，发挥NFT在推动产业数字化、数字产业化方面的正面作用，同时提出坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险。6月份，福建省甚至率先发文，禁止交易场所开展NFT交易。

其实，一般“元宇宙”数字藏品平台，也都不支持所发行数字藏品的二次交易。但私下的场外交易却多有存在，既难以监管，也难以维权。

某创业板上市公司发行的“数字月饼”，则采取了另外一种方式，在今年的中秋礼盒中附赠了限定款数字藏品，手机扫码即可获得拥有专属区块链编码的数字藏品。就是说，你买一盒实体月饼，同时还得到了一盒“元宇宙月饼”。

“数字月饼”的出现，为月饼市场提供了新的活力。不过，一旦成为流行，因其复杂性，极易引发争议。去年北京一家公司推出了多款用真金制造的“黄金月饼”，此事被很多辅导机构作为“申论热点”进行论辩，但“黄金月饼”毕竟不是月饼，而“数字月饼”就更为复杂，因为它确实有可能成为一种“雅贿”的载体。

月饼本身具有社交属性。一盒月饼或许没有太高价值，但如果附赠数字藏品，而这种数字藏品又是限量的，其中就可能会隐藏不少“雅贿”的套路和猫腻。再结合二次交易市场炒作，很可能一次数额不低的行贿就悄无声息地完成了。而若事后查证，这类月饼盒中免费附赠的数字藏品的真实价值又很难界定。

要知道，传统的月饼只能吃掉或者坏掉，就算是鲍鱼馅儿也无法变现，但数字藏品却打破食品本身的限制，拥有了变现的可能。

9月5日，为了整治月饼市场，国家市场监管总局公布了第一批典型案例。这五起案例中，有四起“违反限制商品过度包装强制性国家标准行为”；一起不符合“经营者销售盒装月饼，不得以任何形式搭售其他商品，也不得以礼盒等形式将月饼同其他产品混合销售”的要求。

无论是过度包装，还是混合销售，都是为了卖出天价、牟取暴利。涉案月饼混装了橄榄油、茶叶、便携茶具等，以使购买者接受更高的售价，这些企业都受到了相应的处罚。那么，如果月饼捆绑了“数字藏品”又标上了天价呢？