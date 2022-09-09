免费送月饼？高校发4万多封钓鱼邮件，结果……

来源：中国青年报

临近中秋节，多所高校推出中秋月饼。

然而，近日有中国科学技术大学学生在社交媒体发帖称，收到了“中秋免费月饼领取” 的邮件，但填写资料后却没有领到月饼......

据上游新闻消息，9月8日上午，中科大网络信息中心程老师表示，这其实是一次官方“整活”，是“全校首次钓鱼邮件演练。”

程老师透露：“9月7日下午5点半，我们利用大家刚放学思想比较松懈的机会，在一个小时发送了四万多封邮件， 这些邮件全部针对中科大校内的师生， 其中学生有三万多人，教职工有6000多人。结果中招的人并不少，晚上6点半-7点半的时候，钓鱼网站的访问人数高达8000人次，大大超过了我们的预期。”

程老师还表示：“这次演练当中，有不少同学填写了真实资料，其中人数最多的是本科一年级的新生。 他们相关网络安全知识比较欠缺，下一步我们会着重对他们进行网络安全培训。”

在众多师生当中，有人不幸“中招”，也有人保持清醒，还有同学的应对措施让程老师直呼内行：

“我们在后台看到，部分学生提交了虚假信息，说明他们有了防范意识；还有学生对我们的钓鱼网站进行了DDOS攻击， 他们还在QQ群分享说免费的靶场来了，不打白不打，当时一度把钓鱼网站整瘫痪了。 不过在这次演练之前，我们向清华大学取经时，他们就提示了肯定会有学生攻击， 因此我们也做了防范措施，所以最后并未造成服务器的损失。”

为了避免钓鱼邮件演练变成“狼来了”，让学校的师生对官方发布的邮件失去信任，程老师表示他们对方案进行了调整，留下了很多“马脚”，譬如邮箱缩写、联系电话等， “如果足够细心，是可以看出很多‘马脚’的。”

中国青年报注意到，近日，多所高校提醒学生甄别钓鱼，积极防范！

就在9月6日，中国科学技术大学公布一组数字：2022年1月-8月，该校邮件服务器有921个账号被黑客窃取密码发送垃圾邮件，平均每天近四个账号被窃取密码。

学校同时表示，“我们发现近一个月以来，不法分子开始针对我校的人员特点，编写针对性的钓鱼邮件，手段也越发隐蔽。”

2021年，清华大学和北京大学陆续进行了钓鱼邮件演练。北京大学称：

演练当天，共有四万余名师生收到这封模拟“钓鱼邮件”， 54%的师生阅读了邮件，其中约5000名师生点击了可疑链接， 约2000名师生 在后续登录页面输入了用户名和密码。 据初步统计，90%的师生阅读邮件后没有输入用户名密码，表现出北大师生普遍较好的安全防范意识，同时，教师的安全意识率略高于学生。