花18888元人民币“代放生”甲鱼，就能“求个心安”？

来源：新京报

作者：徐秋颖

被商业机构异化的放生行为，显然已经背离了善行初衷。

“最便宜的泥鳅、黄鳝，30元（人民币，下同，６新元）便可以完成一次代放，贵一些的鱼类鸟类则在50元至100元不等，根据客户的要求，还可以选择个性化的类别，如蛇、刺猬、狐狸等。”这是做着“代放生”生意的刘先生对中国新闻周刊记者说。

这几年，随着“代放生”模式的兴起，各种眼花缭乱的营销手段也随之而来，报道中的李女士就对媒体表示，自己曾支付18888元购买了一只甲鱼“代放生”。这引发了舆论对于放生这一行为，以及由其催生出的相关产业的关注。

事实上，由民间放生所产生的诸多交易并不是什么“新鲜事”。早在2016年，就有媒体报道，放生已经催生一系列交易，有鸟贩子甚至日进万元。而买卖动物的行为，则进一步刺激了地下捕猎行为，使“捕猎-放生-再捕猎”成为恶性循环。

作为一种表达善意、尊重自然与万物共生的古老行为，传统意义上的民间放生只要依法依规，本无可厚非，但相关模式催生出的地下捕猎、奇葩放生等行为显然已经背离了初衷。

在此类举动中，放生者想通过放生来积德行善，但由于不了解背后的产业链，反而会对野生动物造成更大的伤害，甚至违反了相关法律法规，比如放生具有攻击性的外来物种等。

从中国新闻周刊此次报道看，民众花高价让商业机构“代放生”的行为，也很容易让放生行为走向极端。在高额利益的驱动下，商业机构难免会用各种制造出来的概念，诱导民众大量放生动物。这不仅有“割韭菜”之嫌，还会对区域生态造成破坏性影响。

比如，被随意放生的野生动物，不仅改变了区域内其他动物的生存环境，还令原有的生态链条变得更加脆弱，很多被放生的动物也由于不适应新环境，很快出现死亡等现象。

对于一些人而言，让商业机构“代放生”或许是为了自身求个心安，但这种被异化的放生行为已然背离了善行初衷，同时面临法律风险。而对“代放生”的商业机构，如何进行监管与规范，也是相关部门当下面临的一个现实课题。

值得注意的是，近年来，随着一些奇葩放生现象的出现，放生这一行为在社会心理层面也开始遭遇一定程度的反弹。就在前几天，甚至出现了“放生矿泉水”的新闻，这也给放生行为本身增添了一丝荒诞色彩。

当然，这些奇葩的放生只是一部分，舆论也不能以偏概全，对所有的放生行为一棍子打死，那些依法合规的放生行为依旧是民众应有的权利。

说到底，放生作为部分民众的一种情感需求，只要合情合理合法，别人无权干涉，但其中的分寸如何把握，也是关键。而由此催生出的“代放生”等产业，显然需要得到进一步规范。

而在对商业机构进行放生动物品种、收购渠道、放生地点以及营销方式等全链条监管、规范的同时，也要针对民众积极进行放生知识与相关理念宣传与引导，别被“放生动物越贵，获得福报越大”之类的营销噱头蛊惑。毕竟，价高也并不代表“更慈悲”。