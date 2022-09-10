种植牙大降价 终结“一口牙抵县城一套房”

来源：澎湃新闻

作者：罗志华

中国国家医保局9月8日发布《开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。其中明确，口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，例如，三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元（人民币，下同）。

长期以来，口腔种植领域的“天价收费”现象一直被诟病。种一颗牙动辄上万元，甚至有“一口种植牙、县城一套房”的说法，为种植牙降价的社会呼声极高。过去降价效果不好，主要是因为种植牙价格构成比较复杂，不仅耗材贵，医疗服务费用也贵，按下耗材这个“葫芦”，又容易浮起医疗服务这个“瓢”。且两方面价格旗鼓相当，只降其中之一，种植牙贵的现状难以改变。

这次降价的最大特点，是“技耗分离”，要求耗材和医疗服务都得降价到位，将“葫芦”和“瓢”一起按下。

这次有足够的信心，将种植牙耗材价格降到理想水平。这个底气，来源于前几轮国家集采普遍实现的50%以上降幅，也来源于种植牙耗材省际采购联盟前期试水所取得的成效。种植牙耗材的生产厂家较多，市场竞争充分，将种植体纳入集采、将牙冠竞价挂网，就解决了主要耗材的价格症结。完全可以像过去心脏支架在集采过程中所表现出的那样，给民众带来价格惊喜。

相比之下，降低种植牙医疗服务价格，难度要大得多。因为种植牙医疗服务项目很多，仅项目名称就让人感到很“烧脑”。关键是，过去这些项目多可单独收费，单项费用或许不高，但多个项目叠加，费用就不是个小数目，以至于公立医院种植牙医疗服务部分的平均费用超过6000元，一些省市甚至超过9000元。假如医疗服务的价格水分不挤干，就算耗材出现“跳水价”，普通人仍然种不起牙。

如果针对种植牙各单项医疗服务项目实施降价，就容易陷入一场“打地鼠”般的境地：一个高收费项目被打下去了，另一个高收费项目可能会迅速冒头，高收费项目此起彼伏，总价仍无法下降。这一次，《通知》为全流程设定了一个明确的调控目标，相当于将多个“地鼠”变成一只“地鼠”，降总价就容易得多，亲民的价格也会让更多民众得到实惠。

种植牙降价困难的另外一个原因，是民营医疗机构广泛参与种植牙项目。一般情况下，耗材集采、取消耗材加成、对医疗服务收费实施限价，多针对公立医疗机构，对民营医疗机构多是鼓励参与——毕竟民营医疗机构参与集采多凭自愿，服务价格也实行市场调节。但降价措施再管用，只要市场覆盖面还不够广，数量不够大，降价就很难形成主流效应。

因此，动员更多民营医疗机构参与其中，鼓励在民营医疗机构多点执业的公立医疗机构的医生（尤其是业务骨干或负责人）发挥督促和带动作用，对民营医疗机构以虚假或具有误导性的“补贴”“低价”等价格欺诈行为进行打击，都有利于扩大降价措施的覆盖面，使得不同性质的医疗机构同样不出现“按下葫芦浮起瓢”现象。

中国已进入老龄化社会，加之现代人更加注重牙齿健康，种植牙的市场还会迎来高速增长。通过集采、竞价、限价等措施“以价换量”，也有利于种植牙变成人人可及的平价医疗服务。