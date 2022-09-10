海运价格下降一半，但义乌外贸商家卖不动了

来源：第一财经

作为全球最大的小商品集散中心和采购基地，义乌商家对于经济冷暖的感知最强。

“疫情、通胀等因素对于国外消费者的影响正在慢慢显现，购买力在下降。2020年生意基本没什么影响，2021年差一点，今年就差很多。”浙江荣丰电子科技有限公司（下称“荣丰电子”）总经理季方荣告诉第一财经记者。

荣丰电子是一家美甲用品生产企业，旗下创立Faceshowes、菲诗秀品牌，主营产品有甲油胶、美甲灯、美甲仪器、消毒柜等，主要销往欧洲、南美洲地区。

在线上渠道，公司还开通了阿里国际站、1688平台，一共配备线上运营团队8~9人；在线下渠道，公司拥有义乌国际商贸城的一间店铺。公司今年上半年实现销售额约为3000多万元（人民币，下同），相较于去年同期下滑50%~60%。

“不主动追求销售额，先活下去再说。工厂为了维持正常运转，哪怕没有利润的单子也要接。因为一旦停产，工人会纷纷离职，要想重新招人，恢复到日常产量就很困难。”季方荣表示，此前的毛利率约为15%，现在下滑到5%~8%。

员工薪酬、原材料涨价也在吞噬着企业的盈利空间。以员工薪酬为例，季方荣表示，现在公司业务员的薪酬是底薪6000元+提成，月薪一万元以上，有些新人过来，要求底薪8000元、10000元。

在运输成本方面，“去年对生意的影响挺大的，美甲胶、美甲机器因为所需的包装体积较大，所需的运费也高，在海运费高涨的情况下，很多客户不敢下单。”季方荣表示，今年的海运费稍微下降了一些，但是跟疫情前相比还是很高。

Wind统计数据显示，宁波出口集装箱运价指数已经从今年1月份的4200点左右，下降到如今（9月2日）的2160.59点。接近腰斩。但如今运价指数与疫情前（2019年）的750点左右相比，仍然上涨了不少。

对于未来的打算，季方荣计划去国外了解、开拓市场，参加展会。他表示：“公司生产的产品在行业里面属于高端，可能会去东南亚、‘一带一路’等国家和地区。”

对于外贸转内销，季方荣也有着自己的担忧。他表示，一方面，做内贸由于包装重新设计，还要先做库存，投资额超过1000万元；另一方面，与外贸市场相对单纯不同，内贸市场恶性竞争严重，比如产品仿冒、雇“水军”去攻击对手等。

同在义乌的吴永刚也觉得生意难做。

“（今年以来的）外贸订单总体减少了50%以上。”义乌市严昆电子商务有限公司（下称“严昆电子”）总经理吴永刚告诉第一财经记者，订单数量下降的原因一方面是物流价格上涨、通胀导致国外消费者消费能力下降，另一方面也与自身产品附加值有一定关系。

严昆电子主要借助eBay、Shopee等电商平台从事跨境电商出口业务，品类包括家居、3C、饰品等，销售地包括欧美、东南亚等地。

吴永刚表示：“现在公司在慢慢转型，向价值高的货品进行转移。”

政策层面也在积极行动。

中国海关统计数据显示，今年1-7月，中国进出口总额达到23.6万亿元，同比增长10.4%。同时，外贸依然面临外需扩张放缓、企业接单难度较大等不利因素。

“今年以来，外贸面临的风险挑战明显增多，稳外贸的压力加大。对此，党中央、国务院高度重视，先后部署出台了多轮稳外贸的政策。商务部也会同各地方、各有关部门狠抓政策落实落地，出台了多项配套举措稳定外贸。”9月5日，在中国国务院政策例行吹风会上，商务部部长助理李飞如是表示。

李飞表示，要畅通外贸企业抓订单渠道。商务部将会同相关部门为外贸企业人员出境开展商务活动提供更多便利和支持。进一步发挥境外自办展会作用，鼓励贸促机构、会展企业以“境内线上对口谈、境外线下商品展”方式举办境外自办展会，推动提升办展规模。鼓励各地方结合实际出台务实举措，积极支持中小微外贸企业参展。