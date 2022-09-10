奶粉越来越难卖，但“毛娃”生意却越来越红火

来源：第一财经

疫情影响叠加新出生人口下滑，让婴幼儿配方奶粉的生意正在变得越来越难，与之相反的是，疫情反而催生了“它”经济的火爆，“毛娃”生意正变成炙手可热。2022上半年，中国多家乳业和食品企业财报显示，宠物食品的增速远超过婴幼儿配方奶粉，疫情也加速了宠物食品的功能化、配方化，也越来越像一条新的“母婴赛道”。

疫情下“它”经济升温

近期上海市民吴志家里多了一位新成员，在疫情中，他收养了一只橘猫，开启了“老父亲”模式，每个月都要花费数百元（人民币，下同）添置猫条、玩具和干湿猫粮等，而在与朋友的交流中，吴志也发现身边养猫狗的朋友数量正在快速增长。

像吴志这样的情况并非个例，在疫情下，从上市公司的半年业绩也可以看到，与表现相对低迷的婴幼儿配方奶粉业务相比，宠物业务受疫情影响较小，且保持稳定增长。

雀巢半年报显示，中国市场收入约为26.8亿瑞士法郎，同比增长2.3%，其中传统的咖啡、糖果、调味品等业务保持中个位数增长，婴幼儿营养业务结束了连续数季下滑的局面，增速由负转正，但各品类中增长最快的，则是普瑞纳宠物护理用品业务（下称 普瑞纳）实现了接近双位数的增长。而在过去2年疫情中，普瑞纳在中国市场一直保持着高速增长。

同期健合集团的业绩表现也类似，2022年上半年，健合集团实现营收59.6亿元，同比增长9.8%，其中婴幼儿营养与护理用品业务（BNC）收入31.8亿元，同比下降了3.5%，成人营养与护理用品业务（ANC）实现收入20.5亿元，同比增长14.9%；而新增加的宠物营养与护理用品业务（PNC）实现营收7.3亿元，同比实现增长35.4%，作为新业务，PNC已经占到健合集团总营收的12.2%。

在半年业绩会上，健合集团创始人罗飞透露，面对疫情、出生率下降、市场竞争激烈等因素影响，婴幼儿配方奶粉收入同比下降，但符合预期；但对PNC业务前景非常乐观，认为“中国宠物市场处于养宠率和宠物营养消费升级的高速发展时期”。今年上半年，健合集团PNC业务中国市场销售同比大涨108.6%。

国产宠物食品公司佩蒂股份上半年实现营收8.5亿元，同比增长18.9%；实现净利润9043.8万元，同比增长39.2%。

雀巢普瑞纳认为，中国国内宠物业务快速增长背后，一方面来自于疫情带来的长时间居家，进一步提升了人宠关系；另一方面，疫情下养宠人群，特别是年轻人群的渗透率在提升。

《2021年中国宠物行业白皮书》显示，中国城镇家庭养育宠物猫的数量已达到5806万只，宠物犬的数量为5429万只，总数比2020年的1亿只增长了12%。同时，中国养宠人群中80、90后的比例也在提升，其中80后占比30.5%，90后占比46.3%。艾媒咨询数据显示，2022年中国宠物经济产业规模将达4936亿元，同比增长25.2%。

“它”经济的热度也体现在相关企业的数字上，企查查数据显示，2019年中国新增宠物食品相关企业4.82万家，同比增长86.4%；而到2020年，则新增19.7万家，同比增长308.1%；2021年新增74.7万家，同比增长279.4%；2022年至今（2022.1.1-9.8），中国新增宠物食品相关企业59.9万家。

广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬说，相比于欧美较高的养宠渗透率，中国国内养宠渗透率偏低，本身就有较大的发展潜力，而疫情下，新生代解压、陪伴等情感需求被激发，在此驱动下，带动了国内宠物经济的快速增长。据朱丹蓬对部分宠物食品企业走访了解到，2022年上半年，国内宠物数量的增幅还要高于前两年。

能否复制奶粉式繁荣

“随着疫情的反复，消费者对健康的关注也延伸到宠物领域。”雀巢大中华大区雀巢普瑞纳宠物食品业务负责人陈晓东说，宠主对宠物的营养健康关注度是史无前例的提高，对饲喂和宠物营养方面的需求也越来越高，也正在推动宠物食品发生一系列新变化。

记者注意到，宠物食品在中国国内发展迅速，雀巢也在调整在中国的宠物食品战略，逐渐向健康化、功能化、处方化等细分领域发展，在满足市场需求的同时，进一步建立差异化竞争的壁垒。而在9月8日举行的中国宠物营养科学高峰论坛上，雀巢普瑞纳也首次提出了“冠能宝塔营养”，即宠物全面均衡营养和全生命周期健康管理概念，而这也脱离了基础“温饱”的概念。

值得注意的是，随着宠物从“玩物”逐渐变成“毛孩”，拟人化的趋势让宠物食品赛道正在向又一个“婴幼儿配方奶粉”的赛道方向发展，后者在过去十几年行业发展中一直属于高增长赛道，因此越来越多的乳企也开始向宠物食品领域发力。

据了解，雀巢从2020年开始在天津斥资8亿元投建了全业态新宠物食品工厂，同时在高端宠物食品赛道产品之外，增加大众价位产品，利用普瑞纳的品牌效应获取更多的市场增量。健合集团在收购美国宠物营养品公司Solid Gold之后，又宣布以6.1亿美元收购高端宠物补充品牌Zesty Paws，在上半年业绩会上，健合集团透露Zesty Paws的产品即将在中国市场上市。而伊利股份也在上半年5月份宣布进军宠物粮业务。

根据普华永道的统计数据，以家庭饲养率计，2019年中国家庭宠物饲养率仅约17%，远低于英国的44%和美国的67%。从2014年至2019年，中国家庭宠物支出占比从0.16%提升至0.29%，也反映了消费者对宠物消费的强大意愿，尤其是在经济相对发达的地区。

陈晓东表示，疫情下市场的一系列新变化给宠物食品市场带来更多的新机遇。宠物食品在宠物经济中占到相当可观的比例，在雀巢上半年业绩中，宠物食品带动业绩增长的贡献最大，而宠物食品中对增长贡献最大的则是处方粮和功能粮产品。但在中国500亿的宠物粮市场中，两者所占的比例还很低，常规日粮产品还是占据主导，比如目前功能粮的比例只有5%左右，但未来可能会占到20%到30%。

同时欧睿国际数据显示，目前国际上湿粮的比例约为26%，但中国市场只占17%，也还有很大的提升空间。

在朱丹蓬看来，在功能化、细分化升级的大背景下，国内宠物食品市场正在迎来新一轮升级发展红利期，但新趋势也带来了更高的门槛，这对于市场分散、良莠不齐的宠物食品行业也是件好事。