“松弛感”频出圈 中国年轻人寻觅生活最优解

来源：中新社

因今年中秋时值周六，无需调休即可凑成三天小长假，中国不少网友感叹可以暂别工作，过一个“松弛”的中秋节了。

“松弛感”一词，近来频频出圈。

该词最早其实是网友用来形容女明星“有着毫不费力、天然去雕饰的美”，如今发散至工作生活中的诸多领域，用来表达一种放松、调和的心态和活法。

“松弛感”最近一次引发热议，源自博主“黑猫白袜子”在机场偶遇一大家人因孩子证件过期而不能共同出游，且全部行李都被退回，然而家人间没有互相埋怨与急躁，而是平和规划起后续旅行。“原来这个世界上真的有这么松弛的家庭关系……”该博主的感慨令不少网友回忆起儿时“吃饭掉个勺子都要挨骂”的紧张过往。

“有秩序、守规矩、能自律，这是中国传统文化的优势，但它同时也有显而易见的‘副作用’，不管是家庭还是社会，都不够放松。”央视网的一篇文章称，除了文化传统，父母一辈普遍不放松，也和经济发展水平相关——“紧紧巴巴半辈子，买根葱都想让人饶头蒜；怕浪费好东西；任何的突发事件，都意味着额外的时间成本、金钱成本”。

如今，经济社会的飞速发展早已填平记忆中的匮乏感，然而愈发快节奏与竞争激烈的社会环境带来了新的压力与焦虑，也让年轻人渴望在“内卷”中获得“松弛”。

“‘松弛感’既不是强调‘对抗’，也不是鼓励彻底放弃的‘躺平’，而是为无处宣泄的复杂情绪提出一个合理的解决方案。”网易订阅号的文章称，席卷互联网的“松弛感”，或许就是因为大家终于意识到，我们给自己的生活套上了太多枷锁。“其实‘松弛感’的关键，就是拥有‘允许一切发生’的勇气。

在今年播出的真人秀节目中，一些波澜不惊、具有“松弛感”的嘉宾圈粉无数。作家许知远不按节目组套路走，“只干自己觉得有意义的事”；歌手张蔷面对PK不争不抢；正热播的《披荆斩棘的哥哥》中，歌手信喊出“不能为了任何事情而打乱自己生活的节奏”……

“我看傅聪的书，他谈他见到郎朗，郎朗的手完全跟没有骨头一样，你觉得它软绵绵的，但它发力就是唰一下就上去了……我和林丹握手，他的手和女人一样柔软，我一下子就明白了什么是所谓的松。”在综艺《十三邀》中，画家何多苓曾分享说，“人一辈子都在和‘松弛感’斗争，松弛是一种状态，更是一门技术。”

“年轻人需要积极的‘松弛感’”，微信公众号“青春上海”的文章称，正如毕淑敏在《像烟灰一样松散》中写道，只有放松，全部潜在的能量才会释放出来，协同你达到完美。“那些优质香烟燃烧后的烟灰，非常松散……其实，在烟灰的内部，栖息着高度警觉和机敏的鸟群，任何一阵微风掠过，哪怕只是极轻微的叹息，它们都会不失时机地腾空而起驭风而行。”

“‘松弛感’的出现表明年轻一代有了更多选择和放慢脚步的资本。”正如知著网的一篇文章所说，有选择时“松弛”，无选择时“内卷”，二者并非非黑即白的二极管。在情感与状态的转换中，年轻一代寻找着自己生活的最优解。