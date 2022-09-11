穿越古今：宋人如何过中秋夜？

来源：中国新闻网

中秋节盛行于宋代。作为中国首批历史文化名城、东亚文化之都，浙江绍兴因南宋而得名，是宋韵文化的重要承载地。

宋人怎么过中秋？绍兴中秋夜“宋韵”如何？与今时的中秋节有何相同之处？

桥顶赏月 绍兴最流行

中秋赏月，最盛是宋代。宋代时，绍兴河网纵横，桥多、船多，且民众家中露台多，这些都是赏月的绝佳之处。

“绍兴特别流行桥顶赏月。”绍兴市文史研究馆副馆长李永鑫受访时解释，桥洞为拱形，当月光洒在河面上，半圆的桥洞与水面的倒影相连，好似一轮巨大的圆月。

在绍兴，祭月的传统一直延续至今。柯桥古镇水系发达、以桥多闻名。9日晚，当地举行了中秋祭月仪式，身着宋朝服饰的女人们通过敬酒、诵读祭文、行拜月礼，祈福求祥。

买买买 夜经济是不变的主题

赏月，必然少不了买月饼、吃月饼，“买买买”“吃吃吃”是宋人过中秋的例行动作。

“中秋前或中秋当天，老百姓会赶到草市买月饼、祭月用品等。”李永鑫说，商品繁荣的宋朝中秋是“全民购物日”。

宋朝取消了宵禁，这也让宋朝百姓的“夜生活”得以丰富多彩。南宋吴自牧的著作《梦粱录》有云：此夜天街卖买，直到五鼓，玩月游人，婆娑于市，至晚不绝。宋朝日常夜市就已经是如此景象，逢年过节的夜市更加盛大且热闹。

中秋节，夜幕降临，月光洒向大地，“买买买”达到最高潮。新鲜玩意儿，金银玉器、古玩字画、女儿家的头花首饰甚至食物饮品应有尽有，点亮了宋朝的“夜经济”。

延续传统，在绍兴市越城区梅龙湖畔，正在举行的“宋潮·越尚”宋韵艺术生活展上人来人往，民众用现金换取铜钱后，购买月饼、黄酒、玉兔等物品，体验宋人购物。

该展还吸引了不少台商。作为参展方之一，台商张富贤在文创产品摊位上展出了“飞天摇摇兔”模型，“这与嫦娥奔月的神话传说契合，小朋友看了都很喜欢”。

雅俗共赏 是天地人和的期盼

宋朝的中秋，琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶，“人生八大雅”样样少不了。

把酒言欢、看戏唱曲、创作宋词……柔和月色之下，尽显诗情画意，让中秋夜变得浪漫、时尚。

戏曲、曲艺律动着中秋夜。绍兴自古戏曲文化繁荣，宋朝时以唱目连戏为主，人们享受其中、陶冶情操。

也门留学生阿布杜拉在绍兴读书，他非常喜欢中国传统文化。今年中秋前夕，他在学校组织的活动上朗诵了一首《水调歌头》，“感受到了明月所寄托的深情”。

在阿布杜拉看来，宋代是东方的“文艺复兴时代”，焚香点茶、挂画插花是宋代文人雅士对生活品质的追求。

在杨水土看来，中秋赋予宋人的是团圆、和谐之意，以及深深的故土情结、家国情怀，有着“天地人和”的期许，也是人们精神最饱满的时候。

这样的“精神世界”，对今天仍有启迪。

“90后”广西游客唐嗣在“宋潮·越尚”宋韵艺术生活展上体验了“宋韵奇妙游”，“仿佛让人梦回千年，接受了一次传统文化的精神洗礼。”

当下，浙江正在深入实施“宋韵文化传世工程”。据绍兴市委常委、宣传部部长丁如兴介绍，近年来，绍兴通过启动宋六陵遗址考古发掘、成立宋文化研究会等一系列宋韵主题活动，努力打响绍兴宋韵文化品牌。目的是让民众更加追求自己的精神世界，更加坚定中华文化自信，从而到达共同富裕愿景下的精神富裕。