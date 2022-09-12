无糖月饼能敞开吃吗？专家：别被骗了！

来源：江苏新闻

作者：汪乐萍 仇煜

9月是“中国全民健康生活方式宣传月”，今年的主题是“三减三健”，即：减盐、减糖、减油，健康骨骼、健康口腔、健康体重。中秋假期，饭桌上免不了大鱼大肉，如何做到“三减”呢？来听听营养专家怎么说。

“减糖”，指的是成年人每人每天控制添加糖的摄入量不超过50克，最好控制在25克以下。营养专家提醒，市民购买食品时，要学会看标签。

金晖 东南大学附属中大医院临床营养科主任医师：

标签当中糖的含量尽可能少，可以买低糖的，糖尿病病人可以买无糖的。所谓的无糖，是100克或者100毫升食品当中糖的量低于0.5克，低糖是小于5克。

低糖和无糖是指的食品当中蔗糖的量，不含蔗糖的话可能含了其他的添加糖，包括木糖醇。所以一定要学会去看标签，第一看是无蔗糖的，还是低蔗糖的；第二，如果是无蔗糖，再看有没有其他的添加剂或者甜味剂在里面。

月饼是中秋节传统美食，是典型的“高糖、高盐、高油、高热量”食物，糖尿病患者不宜多吃。同时要警惕“无糖月饼”，“无糖月饼”并不是不含糖，只是不含蔗糖，一般仍会用低热量的麦芽糖醇、木糖醇等非糖类甜味剂来替代；而且月饼中的面粉和淀粉都属于碳水化合物，在体内可以转化为葡萄糖 。

金晖 东南大学附属中大医院临床营养科主任医师：

一个人吃一块小月饼，大概是50克左右，相当于200个大卡了，其他的主食热量就要相应地减少200个大卡。本身是高血脂患者、高血糖病人要尽可能减少月饼摄入，可以吃二分之一个或者四分之一个。

“减油” ，指的是健康成年人每天烹调油推荐摄入量为25到30克。“减盐” ，指的是健康成年人每天食盐摄入量不超过5克。

营养专家提醒，家中应使用有刻度的油壶和定量盐勺，方便控制量。烹饪方式上建议少油炸，多选用炖、煮、蒸、拌 等方式。假期临近，除了“管住嘴”，还要“迈开腿”。

金晖 东南大学附属中大医院临床营养科主任医师：

三天假期当中，除了吃，不要忘了还是提倡动起来。每个人每一天的步数不小于6000步，包括跑步、爬山、散步，都是非常好的方式。

专家提示：吃月饼有讲究

一次少吃点月饼：注意月饼富含碳水化合物，也是主食的替代品，故而吃月饼要相应减少一点主食。

把月饼加入早餐：有流行病学研究表明早餐脂肪摄入量稍高一些不会增加慢性疾病的风险，故而可以用高脂肪的月饼来替代早餐主食，降低食用月饼后发胖的危险。

合理搭配其他食物：品尝月饼时最好不喝甜饮料，而是喝清新解腻的淡茶。慢性疾病患者吃月饼之前可以先吃些蔬菜，或喝些牛奶，以延缓餐后血糖的上升速度。

小心馅料过敏：传统月饼中的果仁、瓜子仁等虽然脂肪含量高，但其营养价值也相对较高，含有不饱和脂肪酸、多种矿物质和膳食纤维，可以适量食用。

不过，对于过敏体质的特殊人群来说，应特别留意月饼中是否还有致敏原料，如五仁月饼中的花生、蛋黄月饼中的蛋黄。