数字月饼啥“味道”？摸不着、吃不了，有些还高达10万人民币

来源：证券时报

作者：吴家明

中秋佳节刚过，相比往年，现实生活中的“天价月饼”现象现在已经少了许多。而在元宇宙的领域里，天价的数字月饼却不断涌现，这些摸不着、吃不了的数字月饼价格上千甚至高达10万元（人民币，下同，２万新元），这究竟是“创新”，还是“割韭菜”？

记者发现，中国国内多个元宇宙数字藏品平台发行了“月饼”，发行的价格从几元到数千元不等，一些玩家在平台抢购月饼之后又在二手平台挂出转卖。

记者在“X Mate”元宇宙收藏品交易平台看到，其中一款名为AYAYI鲸探数字月饼09的数字月饼，价格高达100000元。有玩家介绍，这款数字月饼的制作人为超写实数字人AYAYI，这款NFT定制月饼每一枚都配有专属序列号，不可篡改、不可分割。此外，很多数字月饼由于发行量较少且集中在少数人手里，已经处于高度控盘的状态。

不仅如此，一些上市公司、老字号酒店开始搭上“元宇宙”卖月饼，部分数字月饼打着“只抢不卖”、限量发行10000份等字眼，吸引了一批数字潮流玩家。例如，老字号上市企业广州酒家就联合饿了么发行10000份“中国首款广式数字月饼”。有分析人士表示，传统月饼企业发行数字月饼，这可能是一种促销手段，也可能是企业布局元宇宙赛道。把传统文化的一些符号植入元宇宙本身或许是一个好的思路，但要抵制无序炒作。

其实，数字月饼的炒作，也让人想起元宇宙里的地产炒作。

元宇宙房地产价格在今年年初达到顶峰，但因虚拟货币的熊市和元宇宙慢于预期的发展速度，元宇宙房地产市场也开始退烧。有元宇宙玩家对记者表示，元宇宙虚拟房产的暴跌主要由于全球虚拟货币的暴跌，元宇宙的虚拟资产的价格跟虚拟货币市场是密切相关。其次，这些虚拟房产被爆炒，最后成了击鼓传花的游戏，当没有资金接最后一棒的时候，价格也就出现暴跌。美国亿万富翁投资人Mark Cuban就曾表示，在元宇宙投资房地产是最愚蠢的方法。“在现实世界中房地产是有价值的，因为土地是一种稀缺资源。然而，这种稀缺性并不一定适用于元宇宙。”

普华永道发布《2022至2026年全球娱乐及媒体行业展望》指出，在中国市场，技术与商业创新逐渐促成繁荣的元宇宙产业格局，数字藏品、虚拟人、虚拟世界成为当前最重要的三个元宇宙赛道。其中，数字藏品的市场热度正在逐渐增加，以知名IP为基础开发铸造数字藏品正成为诸多知识产权的变现方式，实现了粉丝流量的快速变现和价值放大。与此同时，科技巨头正引领中国元宇宙发展，创业公司也加入市场成为重要的产业参与方之一，企业要抓住该领域的重要机遇，需考虑元宇宙和新兴科技对业务模式、发展策略、税务筹划等各方面的影响。

的确，作为元宇宙的代表性领域之一，数字藏品正以前所未有的热度引发广泛关注。不过，有玩家认为，数字月饼本质上是NFT格式的数字虚拟物品，商家和平台采用限量发售的方式，强制赋予其稀缺性，也人为创造了炒作空间。炒作数字月饼，或者说将数字月饼变成一种金融工具，也违反了《关于防范NFT相关金融风险的倡议》。2022年4月，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》中提出，坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险。近期，数字藏品领域合规动态频发，中国国内数字藏品市场应尽快告别“野蛮生长”时代。

上海申伦律师事务所律师夏海龙表示，数字藏品作为区块链技术催生的新事物，在推崇“去中心化”的年轻人认知中显然具有不可替代的价值，尤其当数字藏品与各种潮流文化元素结合后，的确能够满足一些用户的社交、文化和审美需求，因此数字藏品有相当的合理性，不完全是泡沫。不过，他认为，数字藏品二级市场主要来自目前用户普遍存在的转售牟利心态，虽然绝大部分正规的藏品平台都明确禁止藏品转售行为，但依然有大量用户出于投机、炒作目的违反平台规则进行私下交易，可见数字藏品行业也存在一定泡沫。从避免炒作的角度看，一方面平台应该完善藏品发行数量、定价机制以尽可能满足用户需求。另一方面，缺乏有效的用户间交易机制同样是催生炒作的重要因素，而且往往更容易滋生诈骗、黑客等违法行为，若能妥善解决这一问题，更有利于行业的长远、健康发展，数字藏品行业显然也将创造更大的经济价值。