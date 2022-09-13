“车间”科普课，多多益善

来源：广州日报

作者：张冬梅

中国浙江省宁波市海曙区有一个“21世纪车间”，这个“车间”有些特别，没有机床和设备，只有讲台和教具。“车间主任”也不是工人，而是一名小学老师。从2020年开始，陈少华就在这里，开启了他的科普公益课。

“21世纪车间”之所以受到关注，关键在两点。一是“车间”变课堂。“我就感觉特别好玩，学中玩，玩中学”，有上过课的孩子如是评价道。“车间”里的科普公益课，既能锻炼动手能力也能学习科学知识，让孩子们学有所乐、学有所得。这样的教学模式，不仅孩子喜欢，也“圈粉”了许多家长。如此科普课，多多益善。

不止如此，近年来，劳动教育课开到田间地头、工厂办进校园、课堂设到企业，教学实践场景愈加多元、触角不断延伸，令人欣喜。就拿科普来说，相比于口头上的说教，让孩子亲自动手、亲自体验，效果岂不更好？教学不拘泥于形式，以育人为导向，以实效为标准，瞄准需求、对症下药，才能真正把路走宽。

二是老师自掏腰包。据报道，为了给周边社区的孩子们上好科普公益课，陈少华自掏腰包，购买工具、器材，自己制作教具，两年多时间里他已经为此花费了十几万元（人民币）。这样的老师，这样的善举，值得点赞。

但也要看到，个体的力量总是有限的。将视野拉宽，为教学创新提供更多支持，让教育活力不断释放，还需要更多力量参与，形成社会合力。一场公益接力正在上演——如今越来越多的人加入了“21世纪车间”的公益团队，不少爱心人士给车间捐款，来减轻陈少华的经济压力。甚至还有学生想把自己的压岁钱拿出来，让陈老师多准备一点教学材料，让更多人能上到这门科普课。这或许就是陈少华在采访中所说的“从内心焕发出我要反哺社会的爱心”。

向善的种子种出向阳的花。让闪光的老师拥有更大舞台，让鲜活的课堂创造更多可能，教学创新之花才能越开越美。