南极“末日冰川”融化速度加倍，恐将导致海平面上升3米

来源：科技日报

作者：张佳欣

世界上最大冰川之一正“岌岌可危”。根据近日发表在《自然·地球科学》上的一项研究，科学家们发现，由于温暖的深水密集地将热量输送到今天的冰架洞穴，并从下方融化冰架，南极洲西部阿蒙森海的思韦茨冰川（也被称为“世界末日冰川”）融化的速度比之前认为的要快，恐将导致全球海平面上升3米。

研究人员称，思韦茨冰川是南极洲地区变化最快的冰川之一，与同样位于阿蒙森海的松岛冰川一起，这两大重要冰川对南极洲海平面上升的贡献最大。

面积相当于佛罗里达州的思韦茨冰川正在迅速崩溃。研究人员为其绘制了一份消融历史轨迹图，从中可以推测冰川未来的演变趋势。

2020年发布的松岛冰川和思韦茨冰川的卫星图像显示，这两个冰川毗邻而立，出现了高度破裂的区域和开放的断裂。这两个迹象都表明，在过去十年中，冰架较薄的两个冰川上的剪切带在结构上已经变弱。

根据这项研究，科学家们现在发现，思韦茨冰川从搁浅带的退缩速度接近每年2.1公里，是从2011至2019年间卫星图像上观测到的最快退缩速度的两倍。

研究人员记录了160多个平行的山脊，这些山脊是由于冰川的前沿后退并随着每日的潮汐上下波动而形成的。此外，他们分析了水下约半英里处的肋状构造，确定每一条新肋状构造可能都是在一天内形成的。

2018年10月和2020年2月，思韦茨冰川发生了大规模的崩解事件，当时发生了史无前例的冰架撤退。这使得松岛冰川和思韦茨冰川上的冰架对海洋、大气和海冰中的极端气候变化更加敏感。研究人员认为，如果思韦茨和松岛发生动荡，邻近的几个地区也会四分五裂，导致大范围的崩塌。仅思韦茨冰川就可能导致海平面上升约10英尺（约3米）。

去年12月，美国科罗拉多大学博尔德分校的研究人员预测，思韦茨冰川再“存活”几年就会坍塌。

该研究论文合著者、英国南极调查局海洋地球物理学家罗伯特·拉特说：“思韦茨冰川今天真的是靠着它的‘指甲’紧紧扣在那里坚挺着，应该可以预料到，一旦冰川退缩到海床上的一个浅脊，我们就会在未来短期内看到巨大的变化，甚至就发生在下一年。”