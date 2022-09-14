“熊孩子”网游充值 家长不能推卸责任

来源：北京日报

作者：韩雪

随着未成年人越来越多地接触网络，由此引发的大额充值和打赏主播等网络消费纠纷也时有发生。据媒体近日报道，周女士准备还房贷的钱不翼而飞，一查才发现是12岁的儿子小陈因打游戏，一年多时间充值花掉了17万元。小陈认识到错误，希望游戏公司能退钱。目前平台方正在调查，表示会尽快核实处理。

民法典第十九条规定，八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。很明显，未成年人多次、大额进行游戏充值或是为主播巨额打赏等，并非是纯获利益的行为，而且与其年龄、智力不相适应。此种行为，除非事后经其法定代理人也就是父母的同意或者追认，否则应认定无效，监护人可以要求平台返还相应的款项。

最高人民法院出台的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》规定，限制民事行为能力人未经其监护人同意，参与网络付费游戏或者网络直播平台打赏等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项，监护人请求网络服务提供者返还该款项的，人民法院应予支持。因此，家长如要主张权利，可以搜集能够证明大额网络消费行为是未成年人本人所为，而且并未得到家长同意或追认的相关证据，与网络平台进行交涉退款。如果不能解决，可以向法院提起诉讼。

中国未成年人保护法提出对未成年人进行网络保护；国家新闻出版署也曾下发通知，要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；中央文明办等四部门明确禁止未成年人参与直播打赏。

“熊孩子”沉迷网络、巨额消费，不仅给家庭带来了经济损失，还会耽误学业，不利于其健康成长。这不仅是一个网络安全问题，更是教育和社会问题。杜绝此类行为的发生，不能仅止于追回钱款，更要加强事前防范。

因此，相关的网络平台要积极发挥主体责任，落实好相关法律法规的各项要求，加强监管，不断完善防沉迷系统，特别是对网络游戏、直播打赏等，要严格身份识别程序，及时堵住漏洞。

未经父母同意擅自进行大额网络消费的“熊孩子”固然有错，但作为未成年人健康成长的第一责任人，家长也不能免责。父母要加强对孩子的教育引导，给予他们更多的关心陪伴，引导其合理使用网络，积极防范有可能出现的网络风险。

作者就职于北京市丰台区人民检察院