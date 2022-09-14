“脱口秀概念股”涨停 投资理财不该游戏化

来源：新京报

作者：信海光

中秋节假期，一场脱口秀带火了一只股票——600759。

“600759”是ST洲际的股票代码。9月12日，ST洲际同时登上了同花顺、东财、雪球热股榜第一名。在股吧里，网友纷纷表示坐等周二开盘，见证A股首只“脱口秀概念股”的诞生。

面对超高关注度，ST洲际于9月12日晚紧急发布澄清公告称，“截至目前，公司生产经营未发生重大变化。请广大投资者理性投资，注意风险”。脱口秀演员House也于9月13日凌晨回应称，自己和家人目前都未持有“600759”这只股票。而这一系列操作，都没能阻止“600759”昨日开盘即有大量资金流入，直接涨停。

9月13日上午，上交所发布关于ST洲际相关情况的通报，依规对拉抬股票开盘价等异常交易行为采取了自律监管措施。上交所表示，将持续加强监管，对影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为从严认定、从重采取自律监管措施。

“脱口秀概念股”，最初出现在《脱口秀大会5》中，脱口秀演员House分享了他的炒股经历，并以段子的方式公布了股票代码“600759”。客观说，从内容看，House提及“600759”并没有荐股的意思，而是作为一个教训来谈。

从事后“600759”直接涨停看，此次“脱口秀概念股”事件仍值得思考。对于前缀ST标识的股票，股民应该并不陌生，这专指境内上市公司经营连续两年亏损，被进行退市风险警示的股票。

这意味着，从投资角度而言，持有“600759”股票，风险较大。可即便如此，还是引发了该股周二开盘一字涨停，封单超78万手。

众所周知，坐拥巨大流量的综艺节目，以及某些演员个人影响力日益增加，节目中随口说一句话，可能就会在相关领域引发巨大反响，涉及诸多方面利益。所以，更应当谨言慎行，规避不必要的麻烦。对于个股谨慎提及的原则，当是一个基本常识。无论是过去的电视节目，还是现如今的平台综艺，这一点并没有发生变化。

一个稍微专业的问题是，为什么不涉及基本面，也没有刻意推荐，单单仅靠演员提及就会导致某只股票大涨？

这是因为在当下的A股中，由于市场长期徘徊，短线炒作正成为很多资金的选择。近年来，监管层对无资质荐股、“黑嘴”等进行严厉打击，但在市场情绪炒作方面仍是模糊地带。这需要广大投资者理性投资，谨防被人轻易割了韭菜。

“脱口秀概念股”，这股将股票投资游戏化的倾向，应该及时纠偏并引起重视，毕竟这背后的代价是真金白银，也事关资本市场秩序。

作者是媒体人