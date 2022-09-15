通关率不足0.1%！小游戏“羊了个羊”为何爆火？

来源：澎湃新闻

中秋假期，一款名为“羊了个羊”的小游戏走红网络，并在今天登上热搜第一。

根据官方介绍，“羊了个羊”是一款闯关消除小游戏，通关率不到0.1%。主要玩法为重叠的各类方块，需要在下方7个栏内完成消除(3个同类消除)，其特点就是“极难”，也因此成为“热门挑战”。

游戏里设置了3个道具，可以通过分享获取，另外看视频广告可以复活，但道具和复活都只能获取1次。游戏通关后可以进入到省/地级市榜单，从而助力地区排名，刺激玩家的参与兴趣。由于游戏太火爆，其服务器频频异常，甚至有网友反映游戏不到24小时崩了3次。

9月14日，“羊了个羊”官方微博表示，目前服务器出现异常，导致无法登录游戏，公司正在紧急排查和修复，请大家耐心等待。修复完成后将第一时间同步大家，感谢理解。

在微博上频频可以看到网友对“羊了个羊”的吐槽：“太激发胜负欲了”“输了不甘心，只想赢回来”“性子急的能被气死”.......可以看出，虽然人气火爆，但不少玩家并不能跨越“羊了个羊”设计的挑战，需要反复研究游戏过关的方法。

看似名不见经传的“羊了个羊”是如何走红的，背后是谁开发的？

澎湃新闻记者查询发现，“羊了个羊”由北京简游科技有限公司(以下简称“简游科技”)开发。根据天眼查APP，简游科技成立于2021年1月，注册资本约117万元，由创始人张佳旭、厦门雷霆网络科技股份有限公司(以下简称“雷霆网络”)、北京乐闪科技有限公司(以下简称“乐闪科技”)共同持股。

雷霆网络为A股上市游戏公司吉比特(603444)旗下公司。资料显示，吉比特于2022年6月入股，持有简游科技10%的股份，为第二大股东。

值得注意的是，在9月14日，有投资者向吉比特提问：霸榜热搜第一的微信小游戏“羊了个羊”，开发公司为北京简游科技有限公司，请问吉比特是否通过厦门雷霆网络科技股份有限公司间接持有该公司股份？

当天晚间，吉比特回应称，公司通过控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司间接持有北京简游科技有限公司10%的股权。

公开资料显示，吉比特于2017年1月在上海证券交易所主板上市，成为A股市场首家在主板独立上市的游戏企业，已经研发出《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥》《异化之地》《奇葩战斗家》等多款游戏。

财报显示，今年上半年，吉比特实现总营收25.11亿元，同比增长5.17%；归母净利润6.88亿元，同比降23.59%。经营活动产生的现金流量净额7.50亿元，同比减少27.34%。

投资收益对吉比特的业绩产生较大影响。吉比特表示，归母净利润的变动主要受到上年同期转让青瓷数码部分股权产生2.33亿元收益、本期对联营企业确认的投资收益下降及汇率波动影响。去年4月，吉比特以3.03亿元的价格向腾讯创投等转让所持有的青瓷数码10.11%股权。

截至9月14日收盘，吉比特报收277.29元，跌0.41%。Wind数据显示，今年以来，该股累计跌幅超30%。

据澎湃新闻记者了解，简游科技聚焦休闲、社交赛道，团队主要由《海盗来了》制作人张佳旭与核心成员构成，在去年6月份拿到了雷霆网络的投资。《海盗来了》是微信小游戏首款月流水破亿的产品，日活曾高达2500万。不过，记者查询公司官网显示，未有“羊了个羊”等游戏产品信息，拨打官网电话也未能接通。

“羊了个羊”为何会突然走红？

“这一类比拼玩法创意的休闲游戏，过一段时间就会有爆款，走红并不稀奇。”一位游戏行业高管向记者分析称。“因为制作难度低，普遍只要一个人或者几个人的工作室就能完成，所以出爆款的几率是高于大作的，此前类似《合成大西瓜》《旅行青蛙》等游戏都曾经走红过。在全网爆火时，声量肯定很高，但声量如何转化为实打实的收入，还是存在比较大的挑战。另外，游戏究竟能持续多久的热度，目前也不太好说。”

“游戏策划者把握了玩家的游戏心理，也是走红的原因之一。”游戏产业分析师张书乐告诉澎湃新闻记者。玩法体验里出现为省份而战，就有了地域性和集体荣誉感，也容易形成某种形式的社交游戏体验，会形成短时间内“我为家乡争光”的虚拟荣誉感和“我拖了家乡后腿”的奋斗欲望。另外，游戏在第二关就直接从“新手”跳跃到“超难”，更激发了玩家的挑战欲望。

“以往的游戏规则，一关比一关难，难度小幅度提升，而这款游戏刺激性太强，第二关几乎只有0.1%玩家才能通过。”张书乐认为，从游戏心理上看，始终无法过关会带来强烈的胜负欲，有点类似街头象棋残局的“骗局”，本以为可以三两步轻松赢，结果却被反杀。这样的刺激之下，让人难以释怀，自然难以停止，为了获得更多游戏机会和道具，又通过社交网络进行分享，就形成滚雪球效应。