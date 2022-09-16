降糖药被炒成减肥针，不能只看“神效”不顾风险

来源：新京报

作者：罗志华

“一针就不饿了，满满的饱腹感”“用完一支，掉了5斤”“医护人员自己也在用”……近期，中国社交平台频现“减肥针”的分享。一种名为司美格鲁肽的降糖注射剂，正在被私下转卖，作为减肥药使用。

随着社交平台“方便”“有效”的言论扩大，该药的使用人群已悄然从肥胖症患者扩大至瘦身爱美人士。旺盛的需求刺激下，部分地区医院、药房出现断货现象，其价格节节攀升，1.5ml的司美格鲁肽注射剂公开售价约650元（人民币，下同，130新元）一支，而在部分地下市场的“药代”价格甚至飙升至千元以上。

如此火爆的市场的确有些出人意料，但这应该引起警惕，因为在这个过程中，处方药有被滥用的风险，一些人或因为减肥而因小失大。

被称为“减肥神药”的司美格鲁肽，属长效胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，能够抑制摄食中枢，让患者食欲下降，抑制胃排空，产生饱腹感。用GLP-1受体激动剂治疗糖尿病，也是基于这一原理，吃得少，血糖就会下降。其实，不仅司美格鲁肽如此，其他GLP-1受体激动剂也受到程度不同的追捧。

并且，和其他很多减肥产品一样，司美格鲁肽的宣传推介也堪称“经典”。“美国食品药品监督管理局（FDA）已经批准其作为减肥药使用”“国内申请减肥适应症并已经进入临床试验阶段”……专业机构的认证、减肥有效的“传说”，这些减肥圈独特的语境，很容易催生抢购风潮，而让人忽视其可能存在的潜在风险。

据了解，司美格鲁肽于2021年4月在国内上市，目前在中国获批的适应症仅为2型糖尿病，并不推荐非糖尿病人用来减肥。

要知道，作用与毒副作用，是处方药的一体两面。司美格鲁肽对于特定的适应症，的确具有一定的减肥作用，但临床试验发现不良反应为胃肠系统疾病，包括恶心（十分常见）、腹泻（十分常见）和呕吐（常见），还有说明书明确警示，该药可导致肝肾损害，甚至诱发甲状腺C细胞肿瘤。

因此，司美格鲁肽即使作为降糖药使用，也有严格的适应症与禁忌症。即便明确可用于减肥，也只适用于极少数特定的肥胖患者，有些原因导致的肥胖（如激素分泌异常等），若使用司美格鲁肽减肥，则可能适得其反。

所以，减肥不能只看“有效”的一面，却选择性地无视“有害”的另一面。但遗憾的是，好身材具有很强的诱惑性，以致于很多肥胖者盲目使用、选择性地忽视毒副作用，导致减肥“神药”或“神招”一经出现，往往会迅速流行，近期司美格鲁肽受追捧，也是这种现象的再次延续。

过去，围绕减肥曾出现太多乱象，其教训深刻，不得不让人感到担忧。比如曾被批准上市的减肥神药“曲布西明”，后来发现其毒副作用巨大，2010年国家食品药品监督管理总局（原国家食品药品监督管理局）将之列为禁药，但多年来“曲布西明”始终存在于黑市，很多人明知其毒副作用巨大，仍然冒险服用，以致于付出生命的代价。

只看“有效”、不顾“有毒”，对待减肥药的态度需有所改变，否则造成严重后果时往往为时已晚。

此外，相关企业开发司美格鲁肽的减肥功效，也应该保持慎重。避免因减肥“有效”而被滥用，导致其毒副作用也随之向外扩散。

退一步讲，即使此类降糖药的减肥作用值得开发利用，也该将使用权牢牢掌握在医生手中，而不是像现在这样，随意在网上转卖、在线下抢购。

为避免滥用，有关部门应按照处方药的管理规定，对于夸大宣传、不凭处方随意销售甚至当作网红产品进行代理与推广等行为进行治理与打击，让包括司美格鲁肽在内的被减肥者错爱的药品回归其本来面目，根据医嘱及药品说明书合理使用。