消费观念在发生方向性变化吗？

来源：每日经济新闻

作者：陈宪

疫情冲击已近三年，加上这个期间的其他纷扰，人们的消费观念和行为发生变化了吗？笔者的答案是肯定的，尤其是年轻人的消费观念和行为正在发生方向性的变化。对这一变化的完整概括，还需要假以时日，但消费观念和行为在趋向于保守和稳健，已可见端倪。近年来，中国的储蓄率在经历多年下降后，出现小幅回升，可能是一个佐证。这一因素对于消费乃至经济的整体影响是不容小觑的。

首先看年轻人买房的意愿。笔者最近在年轻朋友中做了一些访谈，藉此了解他们对买房的看法。归纳起来，有这么几个要点。第一，经济大环境不确定性加大，手里多留些现金，比拿出去付首付更重要。第二，现在租房来源多样化、便利化，公租房房源明显增加，私租房的可选择余地很大，近年来租房需求稳步上升。第三，既有个人的原因，也有市场的原因，年轻人的换工频率大大提高，原来是在一个城市里换工，现在同城化、城市群的背景下，跨城换工也日趋常态化。所以，租房需求增加了，买房需求减少了。他们肯定地告诉笔者，愿意租房而不是买房的年轻人多起来了。租房是住房消费，买房是住房投资。从统计意义上讲，租房的多了，消费是增加的。这里讨论的，是消费观念和行为的变化。

前些年中国商品房价格大涨的时候，有一个“丈母娘推高房价”的说法，此说甚是切中中国的置业文化有房才有家的观念。支持中国置业文化较为浓厚的一个例证，就是中国城市自有住房率显著高于其他国家，这是在住房商品化历史较短的情况下发生的。文化观念不是固定不变的。某一方面文化观念的代际变化，有时是很明显的，甚至是根本性的。尤其是在经济社会环境发生较大变化的时候，就像现在冠病疫情冲击，以及俄乌冲突带来的大环境变化，深刻地影响了人们的认知，进而使文化观念发生方向性的改变。这种改变必然地影响人们的行为，其中很重要的就是消费行为。

日前看到一篇《年轻人不换手机了？国产手机如何“活下来”》的文章。全文供给端讲得多，需求端讲得少。文中说，今年，手机产业链真正感受到了“周期”的力量，在经历曾经的快速增长后，伴随疫情冲击、创新放缓，行业第一次集体感受到寒意。仅仅是“周期”的力量吗？显然不止于此，还有结构性的力量。作者还说，小米将之归因为受全球宏观经济和疫情影响。笔者认为，他们可能还要更加深刻地看到，年轻人不换手机，还有他们的消费行为的趋势性变化。这在过往很多耐用消费品身上都发生过，当消费者对某个消费品的重要性评价发生改变后，它总要从红红火火，走向平平淡淡。手机是否到了这个拐点？这要请业内专家给出答案。

还有一个大件就是私家车。目前来看，私家车消费还算一个热点，尤其是新能源车，由于用车成本降低，而且款式新颖、多样，受到年轻人的青睐。这里还有一个因疫情防控产生的因素，人们愿意使用私家车，以便起到保护家人和自己的目的。不过，私家车市场还能好多久，是很值得怀疑的。笔者在大约五年前，参加了某汽车集团发展战略的研讨。在他们的规划中明确提出了“三化”，即乘用车的电动化、智能化和网联化。目前看来，电动化进步最快，智能化也成为诸多厂家竞争的领域，但网联化涉及相关法律，以及保障措施的跟进，需要政府和有关方面的积极作为，故进展缓慢。在那个会上，有专家认为，网联化在五年左右时间可以实现。网联化的实现，将大大减少私家车的持有，对抑制汽车领域的消费主义，促进资源节约、环境友好将是重大利好。然而，在经济低迷，需要更多消费支撑当下增长时，很可能会主动放慢网联化的进度，让汽车“再飞一会”。

在消费观念和行为发生变化，消费总量和结构都不同程度地受到影响的时候，供给侧应该如何应对呢？十九届五中全会公报明确指出，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。

随着居民收入增长，中等收入阶层壮大，技术进步加快，供给创新能力不断增强，需求及其满足出现了若干重要特征。一是潜在需求的比重提高，需要新产品、新服务将潜在需求转化为现实需求。在中等收入及以上人群中，这一特征尤为明显。二是新需求成为经济循环的关键变量。唯有以科技创新不断创造新需求，才能平衡供需关系，并将经济活动引向高质量发展的轨道。三是供给转化潜在需求、创造新需求的能力增强，新产品和新服务大多是科技创新即供给创新的产物。

新需求将集中在数字需求、健康需求和休闲需求等领域，但具体是什么，要通过创业者、企业家的试错才能发现并在市场上成为现实需求。在新产品、新服务和新业态层出不穷的新经济时代，科技创新创造消费需求，并通过投资需求，尤其是数字基础产业、绿色基础产业和公共服务基础产业的投资，具体实现创造新需求的过程。这是新经济时代需求和供给间关系，即消费、投资和科技创新间关系的重要特征。供给创新是新发展格局的原动力，是实现新发展格局的关键途径。