《羊了个羊》走红 休闲游戏商业化变革受关注

来源：中国证券报

作者：于蒙蒙

近期，一款名为《羊了个羊》的休闲小游戏人气飙升，引发市场对休闲游戏商业化变革的关注。

业内人士表示，近年来现象级休闲小游戏频繁出现。这类游戏用户规模大、下载量高，但ARPPU（付费用户平均收入）普遍较低。未来休闲游戏需逐步调整变现模型，引入订阅等用户付费机制，并探索长线运营。

迅速火爆

《羊了个羊》设计简单，主要玩法为重叠的各类方块，其特点是通关极难，因此成为热门挑战。

这款游戏在中秋假期上线后，引来众多玩家争相体验。自9月13日午间起，《羊了个羊》服务器多次崩溃。截至目前，已有超100万人玩过这款游戏。

对于《羊了个羊》收获高人气，游戏运营方简游科技创始人张佳旭介绍，团队花了三个月开发《羊了个羊》，期间进行了诸多调整。因为一直在做社交类游戏，所以也制造了一些话题，为《羊了个羊》的传播打下基础，未来会继续加强《羊了个羊》的社交和游戏内容。

一位游戏行业分析师告诉中国证券报记者，《羊了个羊》短时间内的热度尚可，但要长期维系很难。早前《跳一跳》《打飞机》等现象级小游戏曾迅速火爆，但后续活跃度急剧下滑。

商业模式亟待探索

休闲游戏的商业化前景受到市场关注。

在移动互联网兴起的背景下，中国国产休闲游戏诞生了一些现象级产品，包括乐元素的《开心消消乐》、巨人网络的《球球大作战》等。休闲游戏具备强大的社区传播力。其中，《跳一跳》在上线一个月内用户数就超过3.1亿。

市场规模方面，根据弗若斯特沙利文的统计数据，2020年中国大陆地区休闲游戏市场收入规模达到463亿元（人民币，93亿新元），同比增长31.9%，占总体移动游戏市场规模的22.6%。而根据易观的数据，休闲游戏月活跃用户数在2020年突破4亿，在用户流量方面重要性凸显。

业内人士介绍，休闲游戏的变现主要通过广告和内购两种模式，目前以广告变现为主。由于在内容设置和玩法上的特点，休闲游戏可设置的付费点较少，具有高下载量、低ARPPU的特征。目前，内置广告是休闲游戏实现流量变现的主要途径，收入占比过半。

值得注意的是，自2020年以来，休闲游戏获客成本不断提高，广告变现收益不断降低。同时，随着政策对依靠广告变现的小游戏版号管理进一步落实，厂商投资广告变现模式游戏的热情逐渐消退。

“在营销环境不利的情况下，对于休闲游戏而言，拓展更多元的变现模式和探索新兴领域是必然选择。”太平洋证券研报指出，通过内购方式实现的收入占比会逐步提升，这在2020年已经有所体现。根据AppsFlyer的数据，全球休闲游戏通过内购方式实现的收入在2020年第二季度提升32%，且增长水平一直保持到2020年年底。海外头部休闲游戏厂商的收入结构（内购为主）也证明休闲游戏用户同样具备较高的付费潜力。此外，部分带有竞技属性的休闲游戏正在探索电竞模式，这将成为可行的替代方案，为中小厂商提供突围机会。