52岁上大学“浪费资源”？读书竞争就该当仁不让

来源：成都商报-红星新闻

作者：土土绒

近日，52岁的鲁新林来到湖北轻工职业技术学院报到，成为该校历史上年纪最大的新生。有人称赞他“活到老学到老”，也有人质疑他“浪费教育资源，应该把机会留给年轻人”。

原本以为，52岁大叔凭自己的努力考上大学，这是一个多么鲜活的励志故事。万万没想到，在一些人眼里，这竟然成为被诟病的原因。52岁的大叔上大学，是不是“挤占”了别人的资源？或者说，年纪大的人是不是该自觉为年轻人“让路”？

所谓“浪费教育资源”“把机会让给年轻人”，背后暗含的一个大前提是：教育资源是一个固定不变的数值，一方多了，另一方就会少，年纪大的人“占用”了，年轻人就会“少用”。这是一种典型的“零和博弈”思维。

接受教育是一场“零和博弈”吗？显然不是。首先，高校招生指标并不是一成不变的。这些年来，中国各类高等院校的招生规模总体上呈扩大趋势。换句话说，上大学、上好大学的机会是不断增加的。同级考生之间固然存在竞争关系，但这是一种各凭本事、力争上游的良性竞争，而不是你“死”我“活”的恶性竞争。

实际上，很多大学包括一些双一流大学，每年都有招不满的名额。自己考不上大学，其实更多应归因于“自己考不上”，而不是因为“别人考上了”。

反过来说，处于体力、脑力巅峰时期的年轻人，在高考中还输给大叔，难道不应该好好反省一下自己吗？技不如人，就要愿赌服输。如要竞争，就凭自己的本事去挑战。

稍有常识的人都知道，受过高等教育的人越多，社会整体素质就越高。整体素质越高，能为社会做出的贡献也就越大。这也是人口红利的含义之一，不仅仅指人口多，而且指受过良好教育的人口比例高。因此，中国自古以来就重视学习，如“朝闻道，夕死可矣”等。这些年来，中国更是积极构建终身教育体系，倡导建设学习型社会。从国家层面来说，这有利于提升人口素质，扩大人才资源；从个人层面来说，这有利于提升个人素质、拓展人生可能。利人利己，弊从何来？

退一万步说，受教育是每一个公民的合法权益。既然法律没有给参加高考设置年龄上限，那么，“大叔”“大妈”就都有资格报考，任何人都无权干涉。而对于那些想象出一场“零和博弈”，并要求别人“让”着自己的人来说，他们还没上考场就已经输了。