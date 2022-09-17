姐姐不给弟弟买房被起诉？民法典里没有“樊胜美”

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

你最近有没有刷到“姐姐拒绝给弟弟买房被父母告上法庭”的消息？这则2年前就被辟谣的老谣言重出江湖了，并且在9月12日登上热搜榜，话题阅读次数已有3.1亿，讨论次数2.2万。

这则故事的主要情节够狗血：父母的薄凉贪婪，弟弟的累赘，姐姐身为女儿的艰难，把戏剧张力绷到了极限。很多网友看得义愤填膺，或怒斥父母“没能力养还要生”，或者心疼女主成了“扶弟魔”“樊胜美”。但是，这则被一些法律博主、情感自媒体一再咀嚼、传播的故事是真的吗？

假的！这是一则典型的“三无新闻”。目前能找到较早的版本是南方某地司法局运营的媒体号做的“法治视频”。早在两年前，面对记者对真实性的质疑，工作人员表示：“案例”是在网上找的，再找来律师解读的，“如果要核实案例的真实性，得自己去找相关发布的平台核实”。记者发现这则“故事”更早之前是由个别育儿类、情感类博主讲述的，根本就没机构媒体报道过，而且还都是没有具体地点、受理法院的“三无新闻”。

简言之，这就是“法治视频”点评了一个子虚乌有的狗血故事，因为有了专门机构、专业律师的背书，让人信以为真。两年前的版本还是“姐姐拒绝扶养弟弟被父母告上法庭”，现在已经升级成了“姐姐拒绝给弟弟买房被告”，狗血的浓度经过两年的互联网传播、酝酿更“淳厚”了。而且，这则传言早在两年前就被《南方周末》等媒体辟谣过，奈何“春风吹又生”，架不住舆论场里一些法律博主借猎奇故事拉流量，架不住情感博主拿这个事挑动性别对立，架不住海量网友喜欢吃瓜的冲动。

中国《民法典》里的确有“兄弟姐妹之间的扶养义务”的规定，其1075条规定：有负担能力的兄姐，对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年弟妹有扶养义务。这种扶养义务是受到严格限制的：首先是要父母已经死亡，或者因为严重残疾等原因丧失劳动能力，无力抚养子女；其次，扶养的对象是未成年的弟妹，不包括成年弟妹，给弟弟买房更不是扶养义务的内容；再次，兄姐也要“有负担能力”。

因为有了这些法定限制，“兄弟姐妹之间的扶养义务”并不违反人伦情感，也不显得狗血。“父母双亡，长姐如母，扶养弟妹”并不会引发争议。但是，在“故事”之初就有人故意往里塞私货：先将“父母双亡”或者相当的法定要求，偷换成父母健在，只是在吃低保；后把“有负担能力的兄姐”偷换成正在打工、还在上大学的弱势形象；进一步将扶养未成年弟妹夸张成“为弟弟买房”。

经过一系列的魔改，法条所指涉的情形被搞得面目全非，剩下的就是个别法律博主煞有介事地“普法”，企图以己昏昏，使人昭昭；或者就是情感博主借故事控诉原生家庭、撕裂性别；以及众网友跟着指责法律不公平、“扶弟魔可怕”。

在流量时代里，普法要经得起流量的诱惑，普法者本身不能不择手段“下沉市场”。之前个别法律媒体号为追逐流量，恶意宣扬“嫖娼不是犯罪”“大学生学习不刻苦是违法”“出轨不是离婚的法定理由”等似是而非的涉法内容，造成了恶劣的社会影响，是自损中国法治公信力。普法的力量依赖于逻辑自洽、严谨表述以及内容真实，不应成为口水的源头、舆论病毒的培养皿。