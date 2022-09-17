《羊了个羊》单日收入千万？你是在玩游戏，也是在看广告

来源：每日经济新闻

“你自己看看，这是人能玩得出来的次数吗？！”微博评论区，一位玩家吐槽道。他分享的游戏截图上显示着，“今日已挑战8493次”。

短短两天时间，这款激起无数玩家“该死的胜负欲”、名叫《羊了个羊》的小游戏，迅速刷屏中国社交平台，连服务器都崩了多次，成为现象级爆款。

记者注意到，在《羊了个羊》之前，休闲游戏《跳一跳》《合成大西瓜》《摩尔庄园》等均曾大热，但也大都昙花一现。“这类超休闲游戏的玩法、社交裂变模式都比较成熟，爆款一直没断，但共同问题是热度维持难。”某知名游戏公司高管在接受每经记者采访时表示。

玩家上头、资本加持，《羊了个羊》究竟能火多久？能为背后游戏上市公司吉比特在资本市场带来多少助力？近日，每经记者通过多方渠道多次联系简游科技，截至目前，暂无相关回应。吉比特证券部工作人员表示，由于游戏火爆导致研发公司人手紧张，暂不方便接受采访。

过不去的第二关，通关难度堪比考985？

“上头，很上头。经常会觉得自己找到诀窍了，相信下一把有机会，最开始想博通关发朋友圈，但现在只想玩到最后看看是不是真的有缺牌。”一位游戏玩家向每经记者表示。

鬼畜的BGM和界面，类似于“消消乐”的玩法，操作简单，但却让无数网友“卡”在第二关。“第一关上幼儿园，第二关去考研”，是这款游戏带给大部分玩家的第一感觉。

记者体验发现，玩家进入游戏后，会被归入所在省份的“队伍”，每个省份的通关人数被展示在游戏首页，通关成功，玩家将为所在省份“加1羊”。玩家要通关，需要在有限的坑位中，不断凑够三个同样图案的卡牌进行消除，直到消除所有的卡牌，一旦坑位被未能消除的卡牌占满，则失败。失败后，玩家可以通过看30秒的广告或者转发游戏小程序链接来获得一次“复活”机会。

第一关基本“不用带脑子”就可以通关；但到了第二关，卡牌的数量、种类、排列复杂程度、难度等瞬间增大。每经记者在连续失败十几次后，开始尝试“走一步看三步”，但依旧越玩越对自己的智商产生怀疑，甚至心甘情愿地去看广告获得“复活”机会。

“如果不是这么难，99%的人都不会玩，这就是hard fun风格的特点。”易观分析游戏分析师廖旭华告诉每经记者，主要是难度足够高，玩法才有传播点。“本身所在的微信和抖音又是传播平台，点了第一把火之后，很快就被推波助澜爆起来了，火爆的偶然性更大。”

截至9月16日上午，游戏界面数据显示，共有约4407.85万人挑战，其中通关人数为26.48万人，按此大致估算，当天的通关率为0.6%。这是什么概念呢？《Vista看天下》这样解释：2022年的全国高考人数约为1100万，而全国985大学共计招收本科生60960人，比例为0.554%。

上述知名游戏公司高管则认为：“《羊了个羊》在社交裂变和传播打点方面是很厉害的，尤其是在‘人菜瘾大’和‘不服气’这两个比较吸量的打点上，做得比较极致。”

火爆之下，也有网友质疑《羊了个羊》疑似抄袭另一款游戏《3 tiles》。不过，据中新经纬此前报道，该游戏相关负责人否认抄袭，表示《羊了个羊》使用的是最基础的游戏玩法。

通关难是为了吸引玩家看广告？火爆周期有限

《羊了个羊》并非首款火爆的休闲小游戏。在此之前，休闲游戏《跳一跳》《合成大西瓜》等均曾风靡一时，引发玩家热捧，但这些游戏的热度并未能长久延续。

《羊了个羊》同样面临这样的质疑。“理论上来讲，从过去多次情况来看，这类游戏很难持续火爆，基本上都是阶段性的，作为社交话题去承载。同时产品品质的深度、厚度有一定局限性。”艾媒咨询CEO张毅称。

“现在有一些声音认为游戏故意设置第二关难度，几乎无法通关，以此诱导玩家分享或者看广告续命，部分玩家有点反弹，所以后续口碑有可能会有反转。就目前的业内认知，《羊了个羊》可能难以（实现）长周期。”上述知名游戏公司高管认为。

对于这些争议，廖旭华表示，关键在于游戏是否真的存在大量绝对无法过关的缺牌。如果存在，则有理由指责其涉嫌欺诈；“如果不是，那这就是个hard fun风格发挥到极致的游戏”。

在廖旭华看来，虽然《羊了个羊》的玩家已经破亿，生命周期肯定比绝大部分小游戏都长，但小游戏本身就是短生命周期的，所以火爆周期也会相对短暂。

记者注意到，在《羊了个羊》官方微博评论区，也有网友认为，第二关如此难是为了吸引玩家看广告。“如果9月15日双平台日活破亿（首页数据属实的前提下），根据行业经验估算，按照如此大流量，单日收入非常保守地算也有千万。”廖旭华表示。

“这一类比拼玩法创意的休闲游戏，如何将火爆的流量转化为实际收入，挑战一直很大，《合成大西瓜》也有类似问题。目前这类游戏主要是广告变现，必须依靠大的DAU支撑；但广告变现的收入比较难以有保障，一旦热度不再，IAA游戏的收入掉得非常快。”上述知名游戏公司高管坦言。

采访中，用户基数大、制作难度和门槛相对低、买量容易、成本低，是多位行业人士、分析师对休闲类游戏的统一评价。而这也导致，在休闲游戏成熟的玩法和社交裂变模式下，市场看到的是一个产品爆火，但背后可能是成百上千类似产品没做起来。

廖旭华认为，休闲游戏是一个成熟市场，成本低，绝大部分收益也低，与重度商业化游戏相比，盘子太小。“这个类型由于品类限制、门槛低，导致竞争激烈，玩法简单所以付费数据低，维持团队运营问题不大，但只有少数大厂能赚到大钱。”

背靠A股游戏龙头，能否“助力”吉比特股价上台阶？

《羊了个羊》席卷社交平台的同时，其背后的一众公司和资本也成为市场关注的焦点。

9月14日，《羊了个羊》官方微博发布的一条“简游急招后端服务器开发”的招聘启事，让研发团队简游科技进入大众视野。

启信宝显示，简游科技成立于2021年1月，拥有“羊了个羊软件”的著作权。公司注册资本约117万元（人民币，下同），法定代表人为张佳旭。公司第一大股东为张佳旭，持股比例为85.5%；第二大股东为厦门雷霆网络科技股份有限公司（以下简称“雷霆网络”），持股比例为10％。

虽然成立短短一年多，但简游科技此前还开发过另一爆款微信小游戏《海盗来了》，并且其背后股东雷霆网络是知名游戏上市公司吉比特旗下公司。近日，吉比特也在投资者问答平台上表示：“公司通过控股子公司间接持有北京简游10%股权。”9月8日~9月16日，吉比特在6个交易日中股价累计上涨4.63%。吉比特于2017年上市，公司股价最高点曾达626.20元。

“《羊了个羊》爆火是否会给吉比特在资本市场带来利好，目前这两天尚未看出。因为公司只是少数持股简游科技，没有参与发行，实际业绩贡献还是有限。”廖旭华表示。

作为A股游戏公司，吉比特手握《问道》《问道手游》《一念逍遥》等多个爆款游戏。吉比特上一次因游戏火爆引发关注，是2021年《摩尔庄园》上线之时，当时，该游戏开服12小时新增用户数量超过700万；首月新增超3000万用户。

每经记者注意到，自登陆资本市场以来，吉比特2017~2021年净利润保持逐年增长。而在今年上半年，公司业绩罕见出现下滑，这是吉比特自上市后，首次出现中报业绩下滑。

Wind数据显示，2017年~2021年，吉比特年度净利润分别为6.1亿元、7.23亿元、8.09亿元、10.46亿元、14.68亿元，同比分别增长4.14%、18.58%、11.93%、29.32%、40.34%。

而2022年上半年，公司净利润为6.88亿元，同比下滑23.59%。吉比特表示，今年上半年业绩变动主要是受到上年同期转让青瓷数码部分股权产生2.33亿元收益、本期对联营企业确认的投资收益下降及汇率波动影响。

Choice数据显示，今年9月1日至今，吉比特股价累计上涨0.4%；今年1月4日至今，吉比特股价累计下跌28.68%。如果将时间线再拉长，2021年1月4日至2022年9月16日，吉比特股价累计下跌27.87%。

今年8月~9月，多位投资者在投资者问答平台上询问公司股价波动原因、公司负责人对股价波动是否产生顾虑。吉比特表示：“对股价大幅波动没有焦虑过、公司现金流很健康、对上市没有质疑过”“股价变化受多方面因素影响，公司经营正常，未发生重大不利变化”。