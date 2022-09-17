“逆向考研”引发的讨论：是学历内卷，还是专业为王

来源：澎湃新闻

中国2023年硕士研究生招生考试报名即将开始之际，一个名为“逆向考研”的现象引来诸多媒体置评。

这主要描述的是“双一流”高校本科生考取“双非”高校研究生的情况，被形容为“向下考”的“逆流”。

其中，教育在线总编辑陈志文撰文称，广州大学录取的2022年研究生新生中，出现了一批985、211高校毕业生，包括来自北京大学、复旦大学等著名高校的毕业生。广州大学是大家俗称的“双非”高校，既不是985、211，也不是双一流。其实不止是广州大学，全国各地“双非”高校都出现了这种“倒流”现象。

他表示，一方面我们可以祝贺这类高校，无论如何说明其有吸引力，比如一些专业的确办得好，就业有优势。但另一方面，我们也不得不承认，考上研究生已经成为报考者第一目标，学校与专业的好坏或许已暂居其次。可以说，考研已经在全面高考化，大部分人都把读研作为出路，拼命“内卷”。

为什么会这样？陈志文认为，一方面是就业难，另一方面是高等教育普及化导致学历贬值，这是无法回避的现实。当下的疫情与就业的艰难，无疑进一步加剧了这一点。

陈志文指出，考研高考化将引发很多问题，包括对研究生培养质量的影响，这一现象有必要得到遏制。但是，用人评价如果不能改变，这一趋势很难得到有效遏制，也非教育部门所能控制。

光明网刊发评论员文章称，“逆向考研”的背后是考研严重“内卷”，高校部分专业研究生复试线逐年攀升。以最热门的新闻与传播专硕为例，该专业2022年复试A类国家线367分，较上年上涨12分。基于国家线，各院校新传专硕要求考生初试成绩400分以上的进复试标准成为了普遍现象。要知道新传专硕满分500分，400分以上才有资格参加复试，意味着该专业竞争形势极其激烈。而类似“卷”的考研专业还有很多。

在文章作者看来，硕士学位成为当前就业市场的基准门槛早已不是新鲜事。应往届的本科毕业生想要通过增持学历来寻求更好的个人发展，这是考研严重“内卷”的重要原因。虽然学历并不一定能够代表技能，也无法直接体现个体能否胜任某一工作岗位，但对用人单位而言，通过筛选学历降低选人用人成本，是一种经济和高效的方式。考研一年一次，并不是所有考生都能一次“上岸”名校或热门专业，因而降低考研成本、提高考研成功率的选择自然就是报考普通院校研究生。这也就不奇怪“双一流”院校本科毕业生考研择校时选择“双非”院校。

文章还提到，即便“逆向考研”还有一重积极意义在于打破唯名校论，但这与满足个体发展意愿并无太大关联。名校的招生人数有上限，与其过度努力冲刺名校，不如选择匹配个人能力的目标院校。

红网评论文章则提出，有必要对“逆向考研”做微观分析。文章称，本科看学校，硕士看专业，博士看导师。值得注意的是，“双一流”高校学生，考研选择非“双一流”或传统意义上的“四非”，并非全然是“确保考上为要”的权宜之计。仔细分析会发现，考生大多是冲着这些目标高校的热门、强势或者是适合自己的学科专业而来。去年“逆向考研”的明星学校，“96名浙大本科生报考杭电研究生”的主角杭州电子科技大学，在业内就是以电子信息学科群有特色、办学水平高、就业能去华为著称，同时这些学科专业近年来在就业市场紧俏。所以有评论称，表面上看是“逆向考研”，其实是“向热门强势专业集结”。

文章作者注意到，随着“考研高考化”趋势的演变，高等教育资源分配面临重组。正在深入推进的“双一流”建设，一个是建设世界一流大学，一个则是通过振兴专业推动高等教育基本盘的做强。当学生以“就业”为导向用脚投票，势必向热门强势专业靠近。“双一流”高校的强势热门专业，成为保研和考研的“角斗场”，比如计算机、电子、金融等。为了保险并“避开未来在所谓冷门专业上就业”，逆向考研很多是向“难度相对低的热门专业集结”，学校名头多大甚至是退而求其次。而它意味着“双一流”高校的所谓天坑专业如化生材环，生源有可能收窄，虽然可以部分通过加大本校保研率来解决，但选才面随着受限也会是客观事实。

红网评论文章认为，“逆向考研”，也是“双一流”建设积极成果之一。高等教育资源，并非都是要向名校集聚。办学上有特色有水平、与地方和行业深层融合的“双非”高校，成为考研热门学校特别是获得双一流高校学子青睐，正可促其生源扩大进而办学质量水涨船高。它所传导的对双一流高校特别是非热门学科专业的压力，也可转化为其发展动力，让其在专深特新上谋求突围转机。还有就是，也有利于打破由“身份附加”带来的“名校办学资源虹吸”，促进高等教育资源更优化高效配置。

《北京青年报》评论文章也认为，从高校办学的角度看，一流大学不代表所有学科和专业都是一流，同样，一些综合排名不高的大学却在某一学科或专业上实力卓群。因此，在本科教育阶段，学生选择综合实力强的大学，接受通识教育，而在研究生教育阶段，则选择办学实力强的学科、专业，是更为理性的研究规划。

“到非名校的普通院校读研，将会是大部分考研学生的选择。”这篇文章指出，随着中国高等教育进入普及化阶段，要让高等教育的人才培养结构、质量与社会需求紧密接轨，就必须扭转源于精英教育时代的“身份教育”与“学历社会”问题，推进教育观和人才观转向“能力社会”。本科毕业生选择深造读研，要以提升能力作为规划的基线。而“逆向考研”这样的说法，也就不再有市场。