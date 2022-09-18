中国国产动画 征途尚远

来源：工人日报

今年的暑期档中，中国国产动画电影《新神榜：杨戬》与好莱坞知名IP电影《小黄人大眼萌：神偷奶爸前传》同天上映。曾经有人担心，同类型电影竞争，《新神榜：杨戬》会铩羽而归。然而，事实证明，这次上映时间的选择没有问题。截至目前，《新神榜：杨戬》已经拿下4亿多票房，《小黄人大眼萌：神偷奶爸前传》仅入账2亿多。

很长一段时间里，中国电影市场中好莱坞、日本动画片风行，国产动画只能亦步亦趋，难出精品。直至2015年，《西游记之大圣归来》意外创造了票房奇迹，为国产动画电影提供了一个可资借鉴的创作范式。

“大圣”归来，吹响了国产动画电影崛起的号角，自此中国动画电影创作迎来热潮。《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《白蛇：缘起》《大鱼海棠》《大护法》《新神榜：杨戬》等作品陆续问世，在票房、口碑以及讨论度上均有不俗表现。如今，越来越多的中国国产动画电影重视从传统文化中汲取养分和素材，尤其是传统神话传说题材成为其改编的富矿。

在如今的国产动画电影市场，传统文化的现代化呈现已经成为主流。更强的戏剧性和观赏性、现代生活和价值观的融入、艺术观念的杂糅融合等都使此类作品呈现全新的时代风貌。

《西游记之大圣归来》将邪不压正、自我寻找等主题寓于其中；哪吒喊道“我命由我不由天”，充分彰显出主体意识和奋发精神；《白蛇：缘起》《青蛇·劫起》则深入探讨了人与社会、与自我之间的关系，反映了部分女性的成长过程……这些立体、丰富的新形象，既是经典角色的现代化呈现，也艺术性地折射出当今年轻人面临的成长困境与奋斗印记，与年轻人的精神追求同频共振，体现出时代新意，与此同时，这些作品在视听风格上多呈现出中西合璧、古今融通的特点，在传承的同时，精神气质有了超越感。

不过，要说我们已经迎来国漫强势崛起，还未免过于乐观。神话题材还有多少潜力可挖？在保留神话人物形象、故事主脉的同时，又要进行现代性的转换与重构，可谓“戴着镣铐跳舞”。如此，故事的发展空间显然有限，以至于好几部作品从立意和结构上都有相似之处。更有几部作品，人物角色塑造不够丰满、立体，就用技术来凑，亮点放在视觉奇观上。但是，没有内容的支持，再厉害的技术进步都只是追求形式主义，未免本末倒置。

在神话题材动画电影成为主流的同时，现实、科幻等题材动画明显创意能力不足，寥寥无几的几部作品也缺乏关注度。这不免让人担忧，倘若国产动画电影只是致力于对传统故事进行复述或进行现代化改编，很可能陷入类型与内容雷同的窠臼，难以形成有生命力且可持续的多元创作生态，如此，观众难免会产生审美疲劳。

国产动画电影要走得更远，须彰显民族性、现代性和娱乐意识的完美融合，不能只满足于对传统经典的再阐释，更应有中华文化内生力转化的创作“原力”，创作更多传递中国气质的优秀作品。20世纪，上海美术电影制片厂创作的《大闹天宫》《哪吒闹海》等电影一度让中国动画迎来最辉煌的时刻。如今，年轻一辈的电影创作人接过前辈的旗帜，也应该继承前辈们“不模仿他人，不重复自己”的创作精神，大胆地超越、创新，让中国动画再攀高峰。