教师“太好笑”简历“出圈” 真诚表达也是一种有效沟通

来源：科技日报

作者：张盖伦

中国南开大学物理科学学院教授胡金牛的简历突然火了，原因是“太好笑”。他研究的东西大家未必看得懂，但是他的插科打诨倒是句句都写进了网友心里。

做了好多博后和访问学者，他说那是因为找不到工作；进入某某学会，那是承蒙大佬提携；开的课，别提了，常常选不满人；研究方向，他贴心地备注了哪些最火，哪些“好忽悠”。

一起被挖掘出的宝藏简历还有同院的陈璟老师。陈老师说自己最自豪的是能在30岁之前出了趟国逛逛，读完了书，还顺便拿到了一些文凭。这些文凭包括两个学士学位、两个硕士学位和一个博士学位。至于荣誉称号，他用截图镇楼——那些都是虚名而已。

自嘲是一种高级的幽默，也是一种举重若轻的松弛。有人说，大佬用自嘲表达谦逊，可别当真。

看惯了格式一致排版工整的简历，突然看到老师在官网上拿自己开玩笑，也让人觉得颇为新鲜。前段时间，有老师招研究生时说“大实话”，同样引来热议。这位老师说，学生要是特别优秀，不喜欢我的研究方向，我可以改；如果你吐槽我，可以，别让玻璃心的我知道就好。

总之，画风清奇，被网友连呼可爱。可爱是表象，背后是真诚，真诚最动人。

开玩笑也好，自嘲也罢，其实都是用某种方式展现自己的个性。教育是一个灵魂唤醒另一个灵魂。即使在研究生教育阶段，导师的言传身教同样重要——他并非简单的专业知识的传递者。导师是一个人，不必是圣人，但应该是真人。所以，在讲述自己的经历、列举自己的成果之外，加上一些调侃，不过也是为了告诉你们——我到底是谁。

教师的简历由自己撰写，学校不予干涉，也是一种包容和尊重。开些小玩笑不会贬低科研成果的分量，自嘲也不会减损教师应得的尊重。真诚地表达自己，展现自己作为人而非某某成果完成者的那一面，也是一种和学生、和公众有效地沟通。

我们也能看到，近年来越来越多的科研人敢于或者善于展现出自己的个性。他们不再是面目模糊的“勤勤恳恳无私奉献”的科学家，他们也有自己的喜怒哀乐，有自己的小爱好，也会抖些属于自己的小机灵。从这些简历也能发现，哪有那么多年少成名“一战惊天下”的剧本，哪有那么多横空出世的大佬。你的老师，也是兢兢业业一步一个脚印走过来的。他们也遇过挫折，也会迷茫，也要看看自己论文的影响因子，也得时刻学习新知去试试当今的热门领域。

打破学术界“高冷”的刻板印象，可以从类似话题一次次出圈开始。科研工作者也是人，也会来点小幽默。这是更多样的他们，请您查收。