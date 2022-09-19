专家称“预制菜如同猪狗食”引争议 四年后市场规模将超万亿人民币

来源：华商报

一方面是预制菜在中国餐饮市场不断攻城略地，另一方面，对于预制菜口感和营养等方面的争议从未平息，这一次，预制菜又上了热搜——

8月份，一些餐饮企业在堂食中使用预制菜，但很多消费者并不知情。此事经媒体报道后，掀起了一场“使用预制菜是否应该提前告知消费者的大讨论”。而近日，在东方甄选直播间内，智纲智库创始人王志纲与俞敏洪、董宇辉聊天时称，“我从来不吃，预制菜是猪狗食。”此言一出，再度引发网友热议。

虽然智纲智库工作人员回应称，王志纲上述言论属于心直口快的个人发言，是作为一个美食家身份来说自己的感受，不针对某一个行业或某一个个体。然而，关于预制菜的讨论并未就此停止。

9月14日晚间，智纲智库创始人王志纲在东方甄选直播间与俞敏洪、董宇辉谈到家乡美食时，称“你们吃的大路货，什么预制菜。你们知道什么是预制菜吗?”在董宇辉回答是“制成的半熟食品”后，王志纲称，“那种我从来不吃，那是猪狗食。”

王志纲还表示，生活一定要懂得“独此一家，别无分号”，并称自己在中国吃东西，从来不吃连锁店，一旦连锁，就没有意义了。

预制菜是猪狗食? 未来或发展成万亿级市场

王志纲的言论传开之后，“专家称预制菜如同猪狗食”登上热搜。有网友称“专家难得说了句良心话”、“预制菜有大量防腐剂，原材料不新鲜质量差”，也有网友表示“专家站着说话不腰疼，平时没有时间去折腾自己在家做饭”、“没办法，现在除了火锅和私人小店，大部分都是预制菜”……

而这已经不是预制菜第一次上热搜了，今年以来，预制菜俨然成为了餐饮界的新晋流量明星，频频引发人们关注。在微博上输入预制菜三个字，就会出现许多个联想词条，诸如“为什么消费者不爱预制菜”、“预制菜动了谁的奶酪”、“预制菜将干掉90%的厨师”、“董明珠将成立预制菜装备公司”等等。与之相应的，是预制菜在餐饮市场上的越来越大的份额。

不用特地采购食材，免去烹饪的步骤，方便快捷的预制菜近年来一片火热，也吸引了一众上市公司入局。根据艾媒咨询发布的《2022-2023年中国预制菜产业发展趋势及商业布局分析报告》，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元（人民币，下同，697.11亿新元），同比增长19.8%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿。

而据《中国烹饪协会五年(2021-2025)工作规划》，目前中国国内预制菜渗透率只有10%至15%，预计在2030年将增至15%至20%，市场规模将达到1.2万亿元。

数据显示，2011-2020年，预制菜企业注册数量逐年递增，2020年预制菜企业注册数量达16221家。2021年仍有近6388家相关企业注册。

预制菜的分类：即食、即热、即烹、即配

根据中国烹饪协会《预制菜产品规范》，预制菜是指以一种或多种食材为主要原料，配以或不配以辅料和调味品(含食品添加剂)，经洗、切、搭配等加工或炒、炸、烤、煮、蒸等技法烹调后制成的即食、即热、即烹、即配菜肴或主食。预制菜分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品四大类。

据报道，预制菜并不是一个新概念，早在上世纪90年代就随着麦当劳、肯德基等快餐店进入中国，中国国内出现净菜配送加工厂。2000年前后中国陆续出现半成品菜生产企业，2002年好得睐成立，2008年味知香成立。2014年前后外卖行业快速发展，预制菜行业在B端步入放量期。2020年至今，预制菜在普通消费者市场获得较大发展。

预制菜的“红与黑”：懒人救星还是营养杀手?

在大多数人眼中，预制菜这种半成品，往往被视为“懒人的救星”。不用切菜、洗菜，更无须担心厨艺不精，只需简单加工一下，就可以轻松端上餐桌，非常方便。很多支持预制菜的网友就表示，“预制菜对我们这种懒得做饭又不会做饭的人来说是真的太方便了。”“预制菜不挺好的么?只要是严格监管，明确标识原材料的正经食品，不就是等同于吃外卖么?”

调研数据显示，“节省时间”是用户购买预制菜的主要目的，达71.9%，其次是“美味”和“不喜欢做饭”。而在C端用户画像上，购买预制菜更大的群体，六七成以上是原本就做饭的人群，以30-40岁之间的中年人为主。预制菜用户中，22—40岁用户占比达81.3%，其中31—40岁用户占比为46.4%。

即便预制菜市场广阔、拥趸众多，但是仍有不少人对预制菜并不感冒，他们不满意的点主要在价格、品质、口感等方面。根据市场调查，超过六成的消费者买一道预制菜平均花费21元到40元，从价格上看并不比外卖便宜。除了价格问题，一些预制菜的品质和口感也有待提升，不少网友直言预制菜不好吃。另外，在营养方面，很多预制菜确实也存在着油、盐、糖含量过高的问题。还有消费者认为，能够长期储存的预制菜，肯定含有添加剂。

“2022年，47.5%的中国预制菜消费者认为预制菜口味还原度低，食品体验不及预期。”艾媒咨询发布的《2022年预制菜产业品质升级专题研究报告》指出，超过五成的消费者都遇到了产品质量问题。

多地出台相关行业标准，加强监管同时推动有序发展

在预制菜火热的背后，使用劣质食材、卫生不达标、包装不规范等情况也时有发生。预制菜领域的食品安全、行业标准以及监管问题也越来越受到大众关注。

此外，对于预制菜这一新兴产业形态，一些地方政府也给予政策支持。广东、山东、江苏、广西等多地都提出布局预制菜产业，通过制定出台预制菜发展规划、筹建预制菜产业园、成立发展联盟、推出预制菜产业基金等办法，推动当地预制菜产业落地和高质量发展。

山东省今年2月成立预制菜产业联盟，成为全中国首个省级预制菜组织;5月和6月，山东省又发布了全中国首个《预制菜通用设计实施指南》团体标准，并建立了预制菜公共品牌全中国产销平台。

另外，今年5月31日，广西南宁市市场监管局发布《预制菜术语》《预制菜分类》《预制菜冷链配送操作规范》3项南宁市第一批地方标准。

7月，广东省市场监管局就在全中国率先立项制定《预制菜术语及分类要求》《粤菜预制菜包装标识通用要求》《预制菜冷链配送规范》等5项预制菜地方标准，有效解决行业食品安全监管技术标准缺失的问题。

如何看待预制菜? 尊重选择权保障知情权，提升烟火气

在今年以来预制菜所面临的争议话题上，网友们的反应有个人和行业两个方面的不同。比如在“专家称预制菜如同猪狗食”的话题下，不少网友表达了反对意见，认为吃不吃预制菜是个人自由，不应该贬低预制菜和吃预制菜的人。

在行业方面，网友们对于餐厅使用预制菜的知情权尤为看重。今年8月，中消协发布上半年受理的投诉发现，位居前列的一类投诉就是：外卖、堂食中使用了预制菜却没有告知顾客。网友们几乎一致认为，不管预制菜的优点有多少，餐饮企业堂食使用预制菜，都应该保护消费者知情权。

最后，关于预制菜的讨论，还是要回到菜的本身上来，一日三餐，大家在意的不仅仅是做得快，还要吃得好。很多人坚持认为只有新鲜食材现炒的菜才有烟火气，预制菜作为新事物，要改变这一固有印象，获得更广泛的接纳，还需要在营养和口味上下功夫，给大家带来更加便利的烟火气。