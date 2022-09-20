不买平板，娃就不能进“智慧班”吗？

来源：侠客岛

作者：点苍居士

打着自愿的幌子让学生买平板，不买不给进智慧班；校企联合卖软件，家长掏出大几千……近期，中国全国治理教育乱收费部际联席会议办公室决定，对山西、浙江、河南、广东、云南等地以“教育信息化”为名的乱收费事项实行专项督办，“查处相关利益输送和权力寻租，对有关单位、学校和责任人依法依规严肃问责”。

教育信息化，咋成了一些人捞钱的幌子？

一

前段时间，媒体曝光了不少教育领域的幺蛾子——

在山西太原，多所学校按“是否购买平板电脑”划分“智慧班”和“普通班”。想进“智慧班”，得一次性缴纳“平板电脑资源服务费”8800元（人民币，下同，1768新元）。不缴？进普通班。

广州某校从2020年起开展“信息智慧课堂教学实验”，2020年该校新生497人，未购买指定平板电脑者16人；2021年新生528人，未购买者50人。眼看“智慧率”下降，学校立马把这50人单独编进一个班，家长怕孩子觉得受歧视，还是掏了腰包。

此前，浙江某市有2.2万名初中生参加“平板教学”。购买平板电脑花费以人均3000元计算，再加上捆绑销售的软件，学生和家长累计花费1.1亿元。

当地教育主管部门说，这是“大家自愿”。但家长反映，有的学校把“智慧课堂缴费”作为新生注册的第一步，报到当天就有第三方机构现场收费，这也算 “自愿”？明显是学校和第三方机构“合谋”嘛。如果家里有俩娃，还得买双份平板。至于一些经济困难的家庭，买不起平板，就只能眼看着孩子和同龄人的差距被拉大。

有的学校还堂而皇之地向“分数稍低学生”搞“定向招生”，只要花钱买平板，就可以跳过分数线，直接入校，分到“智慧班”，在师资分配上给予特殊优待。

表面看，借“教育信息化”牟利是部分学校、企业违规创收；本质上，这股歪风邪气直接侵害教育公平。

二

教育部等多部门有明文规定: “作为教学、管理工具要求统一使用的教育移动应用，不得向学生及家长收取任何费用”。

教育信息化的成本，一靠财政教育经费，二靠地方政府投入，以任何形式将成本转嫁给学生，都是彻头彻尾的违规行为。

但为什么类似违规情况依然存在？

21世纪教育研究院院长熊丙奇告诉岛妹，一些地方想把推进教育信息化作为“教育政绩”，却又没钱投入，就默许学校向学生收费。

捞钱的花样就更多了。有的学校和企业搞“定向合作”，变相强制学生和家长购买该企业产品；有的企业干脆直接搞定地方教育系统，以行政命令的形式要求当地学校购买自家设备；有的地方教育部门搞权力寻租，强行把“信息设备使用率”列入学校现代化评价指标体系，再给学校明里暗里“指点出路”。

长期从事基层教育研究的中南大学公共管理学院教师雷望红直言，在不少人眼里，教育是块“大肥肉”。国家通过“双减”严禁教育资本化，减轻校外培训给学生家庭造成的经济重负，可一些人使劲钻空子，违规的教育信息化又添新负担。

显然，以“购买力”分班、以“钞能力”看人下菜碟，将加剧学生、学校、地区间的数字鸿沟。

三

有家长质疑，所谓“教育信息化”就等于买没买平板、装没装APP？对教育质量提升到底有多大帮助？有没有科学测算和论证？

在熊丙奇看来，教育当然不是平板越多就越好。国家此前出台规定，明确提出要保护青少年视力，减少学生对电子产品的使用。过度依赖电子产品也会让一些老师习惯“照PPT宣科”，导致教学能力弱化。

“传统的教育方法为什么能延续这么多年？就是因为它能实现师生之间的深入互动。”雷望红说，作为教育载体，信息技术是一把双刃剑，比如因为上网课，一些自控力差的学生可能染上网瘾，还有孩子拿着智能设备玩游戏、刷短视频、抄答案。

以信息化为名、行乱收费之实的荒唐事之所以在多地出现，商家的“科技忽悠”是一部分原因，问题可能更多出在权力寻租和利益输送，有必要深挖背后可能存在的腐败链条。

“教育信息化”的初衷是好的，为我们解决教育资源不均衡提供了方案。但教育领域的任何创新都别丢了育人的根本，不能让智慧教育沦为“智慧敛财”。