“近视12000度”冲上热搜，网友：刷新了认知

来源：人民日报

近日一则“近视12000度是种什么体验”上了热搜。

一位博主分享了自己碰到的患者，并晒出了患者所佩戴的眼镜。

近视12000度真的存在吗？

浙江省眼科医院高度近视专科医生傅映晖表示：“从理论上来说，近视12000度是存在的，一般来说这种视力会伴随着其他疾病。” 她说，在门诊中近视三四千度的也并不罕见。

一般来说，近视超过600度就算高度近视了，近视超过1000度属于超高度近视。3000多度的近视是无法常规通过电脑自动验光仪验出来的，需要医生根据眼轴换算加上经验来验光。

比如说，正常人的眼轴长度在22至24mm之间，而超高度近视的人眼轴长度超过了26mm，甚至达到36mm。“眼轴越长，视网膜发生病变的概率越高，甚至会出现裂孔、脱落等情况。”

近视与遗传和环境有关，长时间近距离用眼是度数增加的直接行为

医生说，高度近视和超高度近视，和遗传、环境有关。

“当你在看这条热搜的时候，手机屏幕后的你是不是也是高度近视呢？” 医生说，这个时代，近视不再是新闻。

近视的人群，已经不分职业、不分年龄段了。“以前说老师、会计近视的比较多。现在所有行业都多，连我们医生都有很多近视的。” 医生说，当他们进入学校进行检查时，有的小学六年级近视的人数超过了50%，而一些中学的近视率则更高。

在门诊中，医生碰到过三岁娃娃近视达到1000多度的，这种是遗传基因决定的；也有七八岁的小学生近视已经有七八百度了，这就是“用手机和平板电脑陪伴孩子”的后果。

孩子处在生长发育阶段，要尽可能多地接触大自然。“有研究证明，自然光线的变化是对眼睛有好处的。所以对于小朋友们来说，尽量跑去室外，即使是课间10分钟，也可以去外面晒晒太阳，在自然光亮下放松眼睛。”

每每碰到小朋友就医，医生就会很郁闷。“现在近视率这么高，和智能手机脱不了关系。”十年前，智能手机没那么普遍，无论是成人还是孩子，没有那么多人近视，甚至是高度近视。这些年，近视的人越来越多。

当代的人，手机不离手。地铁里、会场上，甚至走着路、骑着车，都有人一定要盯着手机屏幕。

长时间近距离用眼，是导致近视度数增加的直接行为。医生说，大部分人成年了，近视度数就会稳定下来，一般来说不会增加。但是如今在临床中也有成年人近视度数增加的情况，而且越来越多。

她就碰到过。一位30多岁的男子眼睛一直很好，从来不近视。辞职待业期间，成天窝在家里刷手机，后来因为视力模糊来医院就诊，检查发现已经有100度的近视了。

所以说，对于视力的变化，千万别掉以轻心。

“随着近视度数的增加，别以为佩戴合适的眼镜就万事大吉。越是高度近视的人，就越容易发生眼部病变。” 医生介绍，比如白内障，一般人高发在七八十岁，高度近视的人可能不到60岁就会患上白内障。

除了正确用眼之外，医生建议，就像定期体检一样，有高度近视的人也需要定期给眼睛体检，尤其是眼底（视网膜）的全面检查，及时发现可能存在的问题（比如视网膜变性、裂孔等等），以避免发生更严重的病变。这种定期检查建议每年要进行一次。

早发现早治疗，同样适用于眼睛。

网友们除了大受震撼，也纷纷表示要爱护眼睛！