“银发族”再就业提速意味着什么

来源：光明日报

作者：王丹

由中国老年人才网上线所引发的银发族就业讨论仍在不断发酵中。近日，中国老年人才网正式上线，老年人可以通过网站向有意向的岗位投递简历，招聘企业也可以通过人才库招聘需要的人才，用人单位与求职者借此实现“双向奔赴”。据网站相关运营方消息，目前该网站已有超过5000名中老年求职者、超过100家招聘企业注册。

可以明确，当前，促进银发族再就业问题正式提上公共政策议程。如此“议程设置”，背后是“慢变量”与“快变量”的交织影响。

所谓“慢变量”，主要指向老年人口健康状况的持续改善与受教育水平的不断提高。据官方统计数据，截至2021年，中国人口预期寿命已提高至78.2岁，相比1978年提升了10岁有余。社会教育水平的普遍提升，也意味着老年人口具备更高的社会参与意愿与能力。而至于“快变量”，则与中国加速的人口老龄化有关。

日前，中国国务院关于加强和推进老龄工作进展情况的报告显示，“十四五”时期中国60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%；2035年，60岁及以上老年人口将增加到4.2亿左右，占比将超过30%。这意味着，未来10年，中国将进入中度老龄化社会，并加速进入重度老龄化阶段。

虽然人口结构的变化是缓慢的过程，但接连跨越临界点所带来的影响不可小觑。老龄人口的增多，将进一步加重家庭和社会的养老负担；劳动年龄人口的大批退出，加剧了劳动力市场供需矛盾，进而对整个经济社会发展构成影响。也正是从这个意义上来说，将这一不可逆转的人口趋势变化视作“快变量”。

照此逻辑，“银发族”再就业，虽然不能改变人口统计学意义上的老龄化曲线，但却实现了“社会时钟”概念上的“延缓衰老”，在一定程度上减轻或迟滞老龄化所带来的冲击，如社会养老增负及用工难题等。不仅如此，“银发族”尤其是低龄老年人口的部分群体，积累有一定的人力、文化资本等，他们重返劳动力市场、参与社会建设，对经济发展乃至文明涵育都有不可忽视的作用。

老年人的就业权利和需求一度不被重视，大量仍具有劳动能力的退休人员被排除出劳动市场，当他们重返职场也多遭遇不同程度的歧视和排斥。此次，中国老年人才网的上线，或将提醒人们，该从权利的视角重新看待老年人口再就业问题，走出相关的观念误区，进而推动构建更具包容的老年友好型社会。

在人口老龄化已成全球大趋势的当下，重视并开发老年人的经济社会价值已成为普遍共识，促进银发族再就业、开发利用该群体人力资源成为通选之一。不论其再就业的目的是发挥和延长个人社会价值，还是仅出于储备养老财富的经济考虑，老年人口的就业权利都需要被正视和保障。

这不仅需要有关部门主动搭建平台、畅通渠道，让就业信息和机会更便捷抵达想要“老有所为”的人群；同时也应填补针对这一人群的技能培训空白，完善“终身教育”体系，使他们持续积累人力资本成为可能。对于备受关注的老年人口就业权益保障，如劳动风险、社会保障等，也亟须给予关注。传统劳动用工背景下的相关法律法规如何因时制宜，如何为老年再就业群体提供完备的社会支持，这些问题已经确确实实摆在了我们面前。

深度老龄化是大势所趋，恐慌大可不必，前瞻应对必不可少。探索实现积极老龄化，丰富“老有所为”的内涵，不妨就从应对就业问题着手。