“网红盐”受追捧，“颜值”虽高但更应注意“盐值”

来源：北京日报

作者：刘苏雅

在一盘精致的菜肴上撒入浅粉色的食盐，增添几分色彩的点缀。当前，喜马拉雅粉盐、波斯蓝盐、夏威夷黑盐等“网红盐”受到广泛关注，“原生态”“富含矿物质”等卖点也推高了其身价，售价比普通食盐要贵上数十倍。但专家表示，不论何种形态的盐，其主要成分都是氯化钠，在平均食盐摄入量超标的大背景下，更应注意减少盐的使用和摄入，而非一味追求“网红盐”的新奇体验。

“网红盐”身价翻了几十倍

每个人的生活都离不开食盐。不过，作为最常见的调味品，盐也不再只是洁白晶莹的颗粒形态。在电商平台，一款喜马拉雅红盐被商家称为“盐中瑰宝”，其产自喜马拉雅山脉，包含铁、钙、镁、钾、锌、镓、硅等数十种人体所需矿物质，且盐度更低，是“来自自然的纯正味道”；夏威夷黑盐则被宣传为含有丰富的矿物质，质地脆嫩、口感温和。由于此类食盐质地为粗海盐，无需添加抗结块剂也成为了卖点之一。

一袋400克普通的食用盐不过几块钱，但经过这些标签的包装，“网红盐”的价格自然也水涨船高。454克包装的法国灰盐标价108元（人民币，下同，21.69新元），而160克瓶装的“喜马拉雅粉色盐之花”售价竟高达139元。

在电商平台，消费者的评价不乏赞扬声，称“粉色的盐超美”。但也有网友表示，这类产品“花里胡哨”，食品安全可靠才是第一位。

“纯天然矿物盐”本质仍是盐

少商家在销售“网红盐”时，都会打出“天然有机认证”“富含矿物质”等标签。但中国北京营养师协会副理事长兼秘书长刘兰表示，消费者有追求新奇的心理很正常，但需要注意的是，不论何种形式的盐，食用时人体摄入的主要成分仍是氯化钠。

通过摄入食盐来补充矿物质可行吗？

“商家宣传的‘食盐中含有人体所需的矿物质’，实质上都是指盐里含有杂质。”针对相关产品的宣传，科信食品与健康信息交流中心主任钟凯表示，所谓一款盐中含有数十种人体所需矿物质，就意味着这款盐中有数十种杂质，“如果按这个逻辑，粗盐中含有的各类元素更多，但我们绝不能说粗盐的营养‘更均衡’。”

考虑到新版《中国居民膳食指南》推荐的成年人每日食盐摄入量仅为5克，通过盐所摄入的矿物质含量可以忽略不计。刘兰说，人体所需的矿物质其实仅有十余种，而即使将矿物质“吃进肚子”，也不意味着它们一定能被吸收，微量元素需要具备特定的存在形式，才能真正被人体所利用。而产品宣传中所称含有的硅等元素，其实并非人体所需。

“减盐”观念仍需进一步普及

统计数据显示，当前中国居民平均食盐摄入量已超过10克，比推荐摄入量高出一倍有余。刘兰认为，“网红盐”更容易让人忽视其盐的本质属性，在不知不觉中摄入更多的盐。而每日盐的摄入量每减少1克，血压能降低约1毫米汞柱，管理好盐的摄入量，对人体健康的好处显而易见。

在电商平台上，还有商家打出“清晨来一杯玫瑰盐温水，能够排浊化瘀”的宣传口号。在刘兰看来，虽然每天早上喝一杯水有利于人体水分的补充，但不应鼓励饮用盐水。“很多人没有浓度的概念，随手加一点盐到水里，就会超过生理盐水0.9%的浓度。而饮用淡盐水，本质上也是在摄入盐，在盐摄入普遍超标的大环境下，这种行为不应推荐。”

为了减少食盐摄入，科研人员可谓是绞尽脑汁。用氯化钾替代一部分氯化钠、中空包埋技术减少盐的用量、添加酵母抽提物提升滋味……刘兰表示，相比于追求新奇的“网红盐”，我们更应学会阅读食物的营养标签，注意减少钠的摄入，追求更加健康的生活方式。