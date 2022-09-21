“霸屏广告”侵入手机 哪些漏洞亟待填补

来源：中国青年报

作者：伍里川

很多人在使用手机时，经常会遇到“霸屏广告”的困扰。手机反复弹出广告，既无法关闭又找不到源头，甚至被无端扣费。近日，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合发布《互联网弹窗信息推送服务管理规定》(下文简称《规定》)，划出了清晰的监管红线：不得以任何形式干扰或者影响用户关闭弹窗；弹窗推送广告信息的，应当具有可识别性，显著标明“广告”和关闭标志，确保弹窗广告一键关闭。

“霸屏广告”向目标用户投放购物链接，目的就是让广告的投放效果达到最大化，从而获取不菲利益。它们狂轰滥炸、见缝插针，侵犯了用户包括隐私权、财产权在内的核心权利，破坏了互联网服务生态，扰乱了正常的新闻、商业等信息的传播秩序，危害甚巨，不能不引起高度重视。

“霸屏广告”侵入手机，某种意义上是互联网“霸屏广告”的阵地前移。网页“霸屏广告”乱象一度有多么张狂，公众心里多有个“小本本”。但是，用户很难凭借一己之力对抗“霸屏广告”，这是一个事实。我身边也有人中过“霸屏广告”的招数，但若想维权，不是“求告”无门，便是感觉无从下手。

用户所使用的PC端和移动端，对非正规渠道的软件或广告，一般是建有“防火墙”的。但“霸屏广告”往往能轻易突破这类“防火墙”，甚至，一些不法分子通过引诱用户下载“暗埋”了恶意代码的应用软件，劫持设备系统。这除了说明某些“防火墙”在技术上已经落后了，“霸屏广告”形成了一定的“强势”地位，非专门、发力打击，不足以毁其根基。

据报道，警方调查发现，“霸屏广告”的背后，有一条非法利益链存在。不法分子常斥资在一些高流量网络平台上投放广告，利用平台监管漏洞，扩散其“暗埋”恶意代码的非法应用软件，这就足以说明一些平台在管理上是存在漏洞的。前述《规定》对弹窗信息推送服务的规范和管理进行细化，加强监管，也是“倒逼”平台增强主体责任，完善细节，修补漏洞。

遏制“霸屏广告”，必须以法治之力攻坚克难，必须集全社会之力认真应对，打出“组合拳”。值得一提的是，2021年11月，市场监管总局在修订《互联网广告管理暂行办法》的基础上，公布了《互联网广告管理办法(公开征求意见稿)》，对广告活动中各主体的责任作了清晰划分。对于欺骗、误导用户点击广告的行为，广告主、广告经营者、广告发布者将承担相应的法律责任。对于“霸屏广告”背后的违法犯罪行为，还得依法打击，击碎非法利益链，让其付出沉重代价。