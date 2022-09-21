表情包迎来40岁生日：何以成为“沟通之盐”？

来源：中国青年报

作者：吕京笏

这几天，表情包迎来了自己的40岁生日。从1982年卡耐基·梅隆大学的法尔曼教授创造的“：-)”，再到拟人化的Emoji表情，再到如今大开脑洞的各种GIF动图、图片表情。在线上交流深度融入生活的当下，表情包似乎已经成为“沟通之盐”，因为太多习以为常，一旦缺少，便会感觉每一句话都有难以启齿之感。

依据媒介所传递的信息含量与清晰度，传播学家麦克卢汉曾经提出“热媒介”与“冷媒介”的概念。毫无疑问，交流是一个多维度的行为，除了所说内容外，表情、神态、动作都可以起到辅助表达与理解的作用。相较于线下具身传播，线上文字交流由于感官的单一性时常会造成误解，这正是我们离不开表情包的原因。比如，单纯的文字表达时常让人分不清是在开玩笑还是进行严肃表达，而一旦加上“狗头”表情包，立场与情感就会清晰很多。

经历了40年的发展，与其说表情包是互联网语言表达的助手，不如说它们已经成了一种特殊的语言，构建起了可以内生与外延的话语逻辑。一方面，很多网友在聊天时只发图不说话就可以聊很久，图片拥有文字表达所难以发挥的直观特性，因此在纯粹的沟通作用外还兼具娱乐意义。

另一方面，表情包自身也成了一个文化系统，并且衍生出了自身的亚文化子集。比如，众多明星表情包、萌宠表情包、影视表情包，通过生动的视觉元素搭配精准的文字描述，让不少网友久久沉浸在制作表情包、收集表情包的过程当中。基于表情包便于广泛传播与二次创作的特性，它们成了传播学中讲的“模因”。这就像大学生想表达最近的疲惫时，都会想到“压力也没这么大”的表情包，然后把图中的身份信息改为“××大学××专业学生”。

人们在创作表情包的过程中，完成自身情感的投射。当一个明星深受喜爱的时候，他的表演很可能会被粉丝截图做成一个又一个表情包。我身边很多同学都曾有过因为一张表情包而选择看一部剧的经历。当年看《武林外传》的小学生，如今已经大学毕业，或许正是网上的一张张表情包，唤醒了他们的童年记忆，选择打开电脑进行“第N刷”。

当然，表情包在为交流带来快乐与便利的同时，也造成了一些阻碍，这正是符号学中“能指”与“所指”的辩证。当发送“微笑”表情时，很多中老年朋友想表达的可能是友好、欢迎，而在年轻人的话语体系中，这却是鄙视、生气的象征。之前还有过一个新闻，一位同学在群里发“锤头”表情来表达无奈与疲惫，却被老师误以为学生要打自己，因此引发误会。这也提示我们，表情包的使用要慎重，一旦发生误解，很可能“有理说不清”。

近些年，表情包在沟通交流之外，也释放了一些社会意义层面的溢出效应。去年，代表“悠闲”的微信表情包去掉了口中的香烟，有网友因此调侃，“10多年的表情包都戒烟了，你还在等什么？”这对于广大青少年来说，也是一次潜移默化的教育。还有一些活泼可爱的文物表情包，传统佳节的饺子表情包、月饼表情包、粽子表情包，都在用新形式激活历史文化因子，成为传统文化与新兴青年之间的信使。

表情包已经40岁，可以预见的是，在未来很长一段时间里，它们依然会是我们沟通的好伙伴。要记住的是，无论什么时候，好的交流永远应该是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，如此，表情包才可以成为真情的点缀，而不是传播的累赘。