要“网红老师”更要“长红老师”

来源：光明日报

作者：李思辉

线上学习已经成为很多人获取知识的重要方式，一些线上授课老师也引起公众关注。日前，媒体刊文探讨为何一些网红老师能拿捏住吸引年轻人的“流量密码”。文章称，那些真正给人带来精神力量的网红老师，往往都是懂得尊重、充满真诚的温暖之人，并且具备真才实学。

一个个打破空间局限的线上学习平台，适应了现代人便捷学习的需要，吸引众多年轻人驻足，也给“网红老师”的出现创造了机会。互联网上，讲文学课、讲诗词赏析的老师很多，讲社会心理、家庭情感、科学普及的老师也不少，为什么有的老师能够爆红，获得几十万、上百万粉丝，甚至成为一种文化现象？表达方式的创新是一个重要原因。

与传统授课不同，线上授课对听众的“到勤率”一般不具约束力，必须设法吸引流量，吸引注意力，把听众留下来。网络平台上很多老师更加注重清新愉快的讲述、生动有趣的表达，更多以平视视角与听众对话、交流，努力走进其心灵世界，往往更有“治愈效果”。事实证明，化繁为简的解析、幽默风趣的表达、网感十足的话风，能很大程度上增加“用户黏性”、打动听众。

也要看到，表达方式说到底只是一种形式，最终打动人、留住人的还是优质内容本身。以“你听懂了没有”口头禅闻名的“网红教授”戴建业，操着一口“土味普通话”，却收获无数粉丝，数年来热度不减。究其原因，除了幽默风趣的讲课方式外，最根本的还是他对古典诗词真坦诚、不媚俗、不欺下的独到见解赢得了听众喜爱，是他扎实的古文功底和对诗词典籍的精妙解读打动了年轻人。衣着朴素的85岁中科院院士汪品先线上做科普，短短数月吸粉百万，受到青少年热捧，根本原因是他深入浅出讲解的海洋科学知识有足够的科学含金量，能让人“真正学到东西”。

网上有趣的老师很多，但有趣有货又真诚的老师不太多。近些年“网红老师”不少，但真正能够“长红”的不多。不论线下还是线上，优秀老师的人气比拼，最终比拼的不是授课形式上的讨巧，而是课程内容本身的精彩；不是一时的哗众取宠，而是长久的知识输出；不是阶段性的人设打造，而是长期积累的真才实学、骨子里的学人魅力。“网红”本身不是一个贬义词，成为“网红老师”至少说明其具备一定的网络吸粉能力，受到不少求学者欣赏。但是，与昙花一现的“爆红”相比，经年累月的“长红”才更有意义。

“网红老师”如何成为“长红老师”，与传播规律、受众喜好等有关，甚至也有一些偶然因素。但课程有趣、有货又真诚显然是一个共通的要求。那些上课前跳舞、在讲台上搔首弄姿的“网红老师”为什么“火不过三天”，因为毫无内涵可言；为什么一些“网红老师”一夜爆红，却逐渐偃旗息鼓，因为知识积累不够、腹中没有延绵不断的“锦绣江河”；为什么真正一路火下来的都是那些资深学者，因为他们学高为师、身正为范，其学识、学养、学风能够穿透浮躁，让更多人静下心来认真倾听。

对一个社会而言，出现一些“网红老师”，引发人们的关注、讨论，只能算是一个文化现象。而出现一批“长红老师”，不断向人们传播新知识、新思想，于无形的课堂里润泽人心、促人好学、催人上进，才是社会之幸。

作者系湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心华中科技大学分中心研究员