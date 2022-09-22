“眼睛亮晶晶”的单亲妈妈需要什么样的帮助

来源：澎湃新闻

作者：马青

近日，一位单亲妈妈的街采视频引发广泛关注。小江在安徽安庆送外卖，偶然被一位博主的镜头“捕捉”到，通过短短几分钟的采访，向大家讲述了一个让人五味杂陈的故事。

小江今年才21岁，却已经是独自照顾女儿的单亲妈妈。她2018年结婚，2019年丈夫不幸车祸去世，女儿刚刚五六个月大，母女二人就被婆婆赶出了家门，只好带着孩子从江西到安徽安庆打工。21岁，对很多人而言，是大学还没毕业的年纪，是可以坦然自称“孩子”的年纪。但对小江来说，却早早地扛起了母亲的责任。

早婚早育就够让人意外了，偏偏命运捉弄，失去丈夫，无人可依，生活几乎是一场没顶的流沙。但即使如此，小江的脸上依然是灿烂的笑容，眼里闪动着名为乐观的光芒。正是这份光，让众多网民感叹“不敢看她亮晶晶的眼睛”。

她很坚强。当婆家嫌弃孙女不能延续香火，娘家也嫌外孙女是个拖累时，她没有妥协，而是勇敢地担下了母亲的全部责任。又要照顾婴儿，又要挣钱养家，前方是座山，后方无退路，身边无助力，这样的育儿困境对于所有母亲来说难度都不小。婴幼儿期，是一个母亲最焦头烂额的阶段，必须保证24小时待机，全年无休，突发状况一来，恨不得三头六臂。这就是为什么小江选择送外卖的缘故。尽管这是一个男性为主力的行业，但这个工作灵活机动，可以兼顾家庭，于是吸引了一些妈妈骑手，一份关于外卖女骑手的报告显示，在从业的女骑手当中，超过八成已婚已育。

她很善良。婆婆赶走了她，还拿走了本来有她一份的丈夫的死亡赔偿金，她并非没有考虑过争取权益，但后来还是算了，她说换位思考，婆婆毕竟失去了儿子，还要照顾十几岁的孩子，而她比婆婆年轻，能吃苦。娘家可以收留她，但不同意带着孩子，她被迫在异乡独自谋生，但说起父母时却表示理解母亲：“我妈妈心疼她自己的女儿，我也心疼我的女儿。”心理学研究认为，将心比心是人际交往的黄金法则。

但小江的故事不能只停留于为坚强点赞，或为命运难过，个体命运的背后，还有着必须被看到的群体困境。小江为什么会在17岁还没有到法定年龄时结婚？因为在她老家，女孩不读书就会相亲结婚。为什么女孩17岁就不能继续读书？在婆家嫌弃女孩不能延续香火的说法里就有答案。她为什么无法获得本属于她和孩子的财产？包容和善良不能成为被欺负的理由，否则就是对善良的亵渎，对冷漠自私的鼓励。

送外卖，固然出于时间灵活可以照顾孩子的需要，为她带来了一份稳定的收入，但小江也吃了没读书的亏，没有一技傍身，除了送外卖这种技能门槛不高的工作之外，她的可选项其实是匮乏的。况且送外卖需要拼身体拼时间，年轻时还撑得下去，但风险与时间成正比，谁为她扫清未来生活的迷雾？

据媒体报道，当地妇联曾去看望过小江。快递公司也给予过物质上的资助，但被小江拒绝，这是她的自强与自尊。显然，“小江”们需要的不只是社会舆论的同情，也不是一次性的物质援助，她们更需要有效的法律援助、丰富的技能培训、完善的社会保障。不能让她们面对命运的磨难时，只能说一句“不过是硬扛”。