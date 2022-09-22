“壮硕模特”传递的信号：不必为身材不完美而焦虑

来源：新京报

作者：丁慧

近日，据央视网报道，上海某家商场的女装店使用“壮硕模特”展示服装引发热议。拍摄者朱女士表示，逛街时看到一家运动女装店的模特极具冲击力，胳膊上的“拜拜肉”、腹部的“小肚腩”，一改以往刻板印象中纤细苗条的模特身材，反而有些壮硕。

对此有网友评论：这才是衣服穿在大多数普通人身上的样子，非常友好。也有网友表示：体型完美的模特没有参考价值，拒绝身材焦虑，以后自己也可以称作“模特身材”。

网友的评论反映了现实中大多数人的心声。以往橱窗里，标准模特展示出来的服装效果，虽然“好看”，但远非大多数人的穿着效果，现实中也没有那么多俊男美女、模特身材，绝大多数人可能永远不会像橱窗里的“精装模特”那样，每一寸肉按“模子”长出来。该女装店启用“壮硕模特”，能让消费者看到真实的穿着效果，而不用让消费者比着“标准模特”，对照自己身上哪里又需要减肥。

“壮硕模特”传递出了一个信号，人们不必为身材不标准而焦虑，只要是健康的，就不用为自己不够瘦而自卑。

需要看到的是，“壮硕模特”看似是对“标准模特”形象的一个颠覆，背后其实是观念的变化。现实中也有越来越多的女装店启用“大码模特”，生产“大码女装”，虽说是“大码模特”“大码女装”，但按照现实的标准来看，模特的身材和尺寸不过是现实中的普通人罢了。

曾经“以瘦为美”的审美给很多人带来身材焦虑。社交平台上，就能看到有不少人痛苦地减肥，甚至有人为此患上厌食症。可按现实标准来看，他们的身材并不是肥胖，但是在“纤瘦”的审美标准下，普通人也就有了焦虑感。

这与电影、电视、广告这些媒介中坚持使用纤瘦的模特有很大关系。这些在媒介上出现的形象是千挑万选、极度美化后的，并非现实中容易看到的普通人。纤瘦模特的媒介形象，加深了现实对身材的刻板印象，人人都追求纤瘦反馈给媒介，又一次促使媒介不断使用纤瘦模特，这也给身材很难达标的消费者造成了很大的心理压力。

因此，更多真实身材的模特出现在公众视野，真正有意义的是，能打破过去畸形单一的“以瘦为美”的审美标准，破除人内心中的身材焦虑。