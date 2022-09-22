来源：新民周刊

作者：河西

9月19日，中国四川营山市监局要求全市立即下架槟榔制品。9月20日，江西省南昌市市场监管局下发《关于加强槟榔制品监管的通知》，对全市市场监管系统提出三项要求：首先要明确监管要求，全市食品经营者不得将槟榔制品作为食品销售，对发现经营者误导消费者，销售标签标示不符合要求的槟榔制品等违法违规行为予以查处。其次要加强宣传引导，目前各辖区市场监管部门，对辖区内的食品经营者展开告知提醒工作，要求食品经营者进行自查，自行下架销售的槟榔，如经告知提醒后，仍然将槟榔作为食品销售的经营者，将会依法依规进行查处。

而早在今年5月，贵州省遵义市习水县市场监督管理局在“习水市场监管”公众号上发布了槟榔致癌相关文章，并表示：“请广大经营户自觉下架处理，我局将按照相关法律和政策要求，近期内开展专项清理行动，对相关违法行为坚决予以查处。

迄今为止，全国已有多地要求下架槟榔制品，这样密集的出台禁售槟榔的要求也引起了许多网友的关注和热议。

不过对于之前9月15日浙江义乌要求商家下架槟榔的新闻，义乌市市场监督管理局食品监管科相关人士接受采访时则表示：“我们没有接到在全市下架槟榔的说法，而是要把槟榔当成‘槟榔制品’来销售，不得按照食品来销售。且要分区域售卖，槟榔不能跟食品混在一起售卖。”

目前，在义乌的各家便利店中，还有不少在售卖槟榔。在几家义乌市便利店中，一部分表示暂未接到槟榔下架的通知；一部分表示接到了通知，但是目前还有售卖。

槟榔原产于马来西亚，中国主要分布在云南、海南，及台湾等热带地区。槟榔又名大腹子、宾门、橄榄子，棕榈科槟榔属植物。

嚼食槟榔能提神醒脑，槟榔是继烟草、酒精、含咖啡因饮料之后世界上最常见的第四类精神活性物质，槟榔果实中含有丰富的多种生物碱，其中含量最多的是槟榔碱和槟榔次生碱。槟榔碱具有伪胆碱反应，能使人体产生面部血色、身体发热、轻微出汗等反应。另外，槟榔碱能模拟交感神经的作用，带来欣快感、舒适感等主观感受。

《史记》记载，汉武帝兵征南越，以槟榔解军中瘴疠，功成后建扶荔宫于西安，广种南木，槟榔入列。

《红楼梦》第六十四回，贾琏借故进宁国府巧遇尤二姐，便无话找话说：“槟榔荷包也忘记带，妹妹有槟榔，赏我一口吃。”可见贾琏和尤二姐都爱吃槟榔。

南唐后主李煜、乾隆和嘉庆皇帝都爱吃槟榔，两个用来装槟榔的波斯手工和田玉罐是长寿的乾隆一生挚爱。嘉庆则曾在折子上御批：“朕常服食槟榔，汝可随时具进”、“惟槟榔一项，朕时常服用，每次随贡呈进，毋误”。两折今存中国第一历史档案馆。

从中医的角度来说，槟榔有一定的药效，槟榔含有多种人体所需的营养元素和有益物质，中国有225个药品含有槟榔。传统医学认为，槟榔具有“杀虫，破积，降气行滞，行水化湿”的功效，曾被用来治疗绦虫、钩虫、蛔虫、绕虫、姜片虫等寄生虫感染。由槟榔与乌药、人参、沉香组成的四磨汤主治“七情气逆，上气喘急，妨闷不食”。

但同时，槟榔又有较强的致瘾性，经常嚼槟榔，除了严重损害牙齿，导致牙齿变红变黑，甚至提前脱落外，还有很高的致癌风险。早在2003年，世界卫生组织下属的国际癌症研究中心就已经将槟榔认定为一级致癌物。在土耳其、阿联酋等国被认定为毒品，并被众多欧美国家禁售。

医学研究发现咀嚼槟榔令口腔癌的风险上升8.4-9.9倍，槟榔果中的槟榔素和槟榔碱具有潜在的致癌性，槟榔的花、藤都含有致癌物质，这些物质包括槟榔生物碱、槟榔鞣质、槟榔特异性亚硝胺和活性氧等。美国和日本曾用槟榔提取物进行实验，发现会导致鼠类癌变。

世界上槟榔消耗最大的国家是印度，该国的口腔癌发病率居世界第一位。居世界第二的是巴布亚新几内亚，该国接近60%的居民咀嚼槟榔。台湾地区也是咀嚼槟榔成风，每10万男性居民中就有27.4例口腔癌患者。医学界已发现槟榔与咽癌、喉癌、食道癌等有明显相关。2018年4月14日，湖南湘雅医院官网发文称，在口腔颌面外科46病室，现50位住院患者有45人患口腔癌，其中44人有长期、大量咀嚼槟榔病史。

有鉴于此，国内对于槟榔的危害也开始有更深入的认识。2017年，原国家食品药品监督管理总局将槟榔果列入了一级致癌物；2019年，湖南省槟榔食品行业协会要求湖南所有槟榔生产企业从该年3月7日起停止国内全部广告宣传；2020年，最新版的《食品生产许可分类目录》取消了“食用槟榔”的类别；2021年9月17日，国家广播电视总局办公厅发布通知，要求自即日起，停止利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品。

2022年9月10日，大陆男歌手傅松因长期嚼食槟榔患上口腔癌医治无效去世，年仅36岁。他的朋友写信悼念他时说：“希望他走了，他在另一个世界，没有槟榔，没有痛苦，没有癌症。”

2021年，傅松因面部肿物被诊断为口腔癌，遂入院治疗。他也发了Vlog分享自己的抗癌经验，接受了一年的治疗，但病情没有好转。

他很痛苦，希望自己最大的幸福是晚上的伤口不痛，他能睡得很好。此外，他拍摄的短片还建议喜欢嚼槟榔的网友不要抱着侥幸心理尽快离开槟榔。

这一事件引起比较大的关注，应该也对近期各地纷纷出台禁售槟榔的要求起到了一定的影响。

傅松出生于湖南常德，平时很爱嚼槟榔。湖南是中国重要的槟榔生产省份，中国槟榔产业产值已近千亿元（人民币）。

在中国，如果有的地方禁有的地方不禁，那么禁止的区域，有的食客通过网络等其它方式也一样能获得槟榔，禁的效果就要大打折扣，形式意义大于实际意义。所以迫切需要国家有关部门作出统一的规定，统一认识，使得国内的生产、销售有法可依，这样就可以有效杜绝浙江义乌这样比较混乱的情况，让消费者能够放心、安心。