语文老师血压飚升！小学生把“栓Q”写进作文

来源：扬子晚报

作者：沈昭

9月19日，一名中国河南许昌的小学教师张老师在社交平台发布了一个视频，在自己批改学生作业的时候，发现有个孩子把“栓Q”写进了作文，该老师是又好气又好笑，把孩子叫进了办公室让他自己念念自己的作文。这条视频这两日在网上迅速发酵，网友们笑作一团。张老师公开解释到，这是一名正在读三年级的孩子，刚刚开始接触作文，还不太会写，最后就交上来了这样一篇作文。

“栓Q”是一个英文谐音梗，来源抖音的英语教学博主刘涛，这位博主自学英语发音，口音比较重，在一条视频中他念了“桂林山水甲天下，阳朔堪称甲桂林”的英文译文，并在最后说了英文的“谢谢”，但发音酷似“栓Q”引发网友模仿，被运用在各种搞笑视频当中，并发展出了“我真的栓Q”的流行语，表示当事人无语的情绪，该词成为今年以来传播度最广的网络流行语之一。在一众网友被这条视频逗乐的同时，有的人对这一现象表示了深切的担忧：“我一点都不觉得搞笑，网络语有时候感觉是文化的退步。”“我儿子给栓组词就是栓Q。” 也有人认为不必杞人忧天：“网络用语怎么就上升到文化退步了？” “关键还是做好引导，让孩子区分开网络语和书面语就行了。”

互联网流行语在孩子中有多大影响力，一线教师有着切身的感受。9月21日，记者联系到了正在山东菏泽市一初中任职语文教师的康老师，她表示这种互联网语进课堂的现象在自己的日常教学中可太常见了，“今天上午我上课讲授古诗，有一道题是分析诗人的情感，我让学生们讨论这首诗歌表现了诗人什么情感。大多数孩子们能说出表达了诗人悲伤、惆怅、孤寂、彷徨等等，就有几个小孩说这是诗人在emo（emo为英文单词emotion的缩写，意为颓废、抑郁、不乐观）。我当时觉得挺好笑的，把emo也写在了黑板上。” 康老师认为，恰当的、有限的使用网络用语对于帮助孩子们理解古诗词还有点帮助，能让古诗词学习没有那么枯燥，“但我本人还是很反感滥用网络用语，并且非常不希望在我的学生作文里见到。”

对于康老师这样青年教师来说，自身也经常接触、使用网络流行语，在理解上并没有很大困难，但对于老教师来说则是另一种情况，“我们一线年长的教师，大多不能理解接受小孩使用网络用语，特别是各种缩写、拼音，一方面是看不懂，另一方面是因为完全没有语文的意境。我们年轻教师还不算太反感小孩使用网络用语，但在回答问题、写作业的时候是肯定不允许的。” 对于互联网用语扼杀正常语言规范表达的说法，康老师则表示“凡事都有两面性。” 在她的班级中同样存在互联网流行语使用频繁但同样能以飞扬的文采写作文的学生，他们的学习能力和语文素养都非常不错，使用网络流行语和规范使用中文表达两者间并没有那么大的冲突。

互联网流行语对年轻人的日常话语表达的影响似乎并不仅限于小学生，今年来被人们热议的新词“互联网失语症”说的就是这一现象，内心百感交织却只会说“我真的会谢”，想要表达溢美之情但除了“你是我的神”外想不出别的能说的词，对于那些能用文字细腻表达内心情感的人，互联网失语症“患者”美赞其为“我的互联网嘴替”。但也不得不承认，互联网流行语对年轻一代语言的表达已经产生了潜移默化的影响，对于互联网流行语，到底应该以怎样的态度面对它们在公共话语场的超强存在感？浙江省作家协会会员、作家阿果认为没有必要对其反应过度，“这必定是会被时间淘汰的，我认为不主张，但也允许存在吧。因为它对真正的文学，并不会形成什么破坏。网络流行来的快，去的也快，很多人用也不过是图个好玩而已。”

网络流行语本身内涵简单，大多数只是火一阵就会消失，经不起时间的考验。在漫长的历史长河中，语言文字本身处在不断的演化、变更当中。面对网络流行语，一棒子打死倒不如保持辩证态度，在内涵丰富的规范表达与幽默诙谐的流行语表达之间找到平衡之法。