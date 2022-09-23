外卖“免费”送的饮料能放心喝吗？

来源：凤凰网

一款外包装十足山寨的“冰红茶”，品牌叫做“战燃”。这盒“冰红茶风味饮料”是之前点黄焖鸡外卖收到的“免费赠饮”，我们的同事也会时不时从外卖那里收到类似的饮料。

跟他们征集了一番，最后我们一共收集到九款饮料，涉及七个品牌：呵呵小鲜榨、新鲜事、悦动力、嗨小饮……基本上都是些没听说过的牌子，除了这个“汇源”，但我们也不能确定它是不是真的那家“汇源”。出于对卫生和安全的担心，同事拿到这种“赠饮”，基本都是不愿意喝，但直接扔了又觉得浪费，对面的后期同学，抽屉里都快塞满了。

“外卖赠饮”能喝吗？

首先要说的是，这些饮料确实是低端产品，不光品牌没人听过，包装山寨，它们执行的生产标准也是五花八门。就比如这个“战燃”，执行标准是Q/PTFY0001S ，属于搜都搜不到的“企业标准”，我们选品里有三款都在执行类似的“标准”。

但要问它们能不能喝，那还是比较简单，饮料有强制性的食品安全国家标准（GB7101-2015），对微生物指标做出了明确要求。不管厂商有没有把这一标准印在包装上，都得符合标准要求才能算是安全能喝的饮料。

所以就还是老样子，把这些饮料遮挡上品牌，一起送到实验室，根据中国国标要求进行检测。因为收集到的这些“赠饮”多为果汁类，所以就还给它们加测了一项展青霉素，这是一种水果及其制品变质通常会产生的有害物质，尤其是苹果、山楂等水果。

两周的等待过后，检测结果到手，四项微生物指标和加测的展青霉素，九款饮料全都过关了。也就是说，这些外卖“赠饮”起码还是能喝的。

在安全指标之外，我们还检测了它们的热量水平，因为这九款不要钱的赠饮，居然也有六款自称“0能量”。

无糖饮料就这么流行了吗？所以先请你猜猜看，这些“外卖赠饮”会不会--

真的是0能量？

结果是相当的出乎预料，六款标称“0能量”的饮料，有三款实测也是0能量，剩下三款，分别为19、24、19kj，也可以算相差不远了。

结合我们之前做过的《无糖饮料评测》，这些“免费送的饮料”，反倒都可以算得上行业里的老实人了。

你就说，惊不惊喜吧！

试喝环节

最后照惯例，应该是盲品试喝的环节，但这次的饮料纯粹来自征集，网上未必能买到，做完检测也就没剩下多少了。我们就自己来试喝……

说实话，喝完这些免费饮料，我们还是觉得水更好喝：它们的口感并不好，除了两款口味勉强达到了“付费饮料”的标准外，其他都香精味道略重，大多数口感也比较齁甜。不过口味这个事因人而异，我们身边就有喜欢这种口感饮料的同事，用他的话来说，这种香精味就是他“童年的味道”。

其实让我们打定主意做这期选题的，是最初搜集资料时看到的一篇名为“致外卖，别再给我送廉价饮料了！”的文章，文中毫不避讳的展示了对外卖免费赠饮的嫌恶之心，也收获了不少的点赞。

但有很多网友在评论里表示，这位作者是标准的“何不食肉糜”，为了省钱他们会主动选择有赠饮的外卖。

正是这样一些声音，让我意识到了这些免费赠饮存在的价值。而我们的检测结果，也能让人感到安心，至少这些免费饮料的基本品质是合格的。