沈阳人口逆势持续增长，205万外来人口主要来自哪里？

来源：第一财经

作为中国东北地区重要的中心城市，沈阳吸引了大量的外来人口流入，常住人口实现较快增长态势。

近期，沈阳市统计局网站一连发布了多篇关于第七次全国人口普查数据的具体分析文章。其中，在常住人口方面，2020年沈阳市常住人口达到907.0万人，比2010年第六次全国人口普查增加96.4万人，增长11.89%，年平均增长1.13%，高于全国0.60个百分点。

沈阳市统计局的分析指出，沈阳市人口总量占全国人口的比重由2010年的0.61%提升到2020年的0.64%，占全省人口比重由18.53%提升到21.30%。在全省乃至东北三省人口负增长的大背景下，沈阳市人口实现逆势持续增长。

记者梳理发现，2010年到2020年，沈阳人口增量位居东北城市第一位。

从城区人口规模来看，沈阳是目前东北城区人口规模最大的城市。根据国家统计局去年9月公布《经济社会发展统计图表：第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》，沈阳城区人口规模达到了707万人，是14个特大城市之一，沈阳城区人口比同为特大城市的哈尔滨多157万人，比大连多了186万人。

中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞告诉第一财经记者，从人口在全国空间布局来看，中部、西北、东北等地的人口仍在向东南沿海集聚。另一个是各省域内部，中小城市、农村人口向中心城市流动。一些省份虽然总人口在下降，但是省会城市人口仍在增加。沈阳作为东北地区重要的中心城市，对周边地区的人口吸引力较大，吸引了省内其他地市和吉林、黑龙江、内蒙古等地的大量人口流入。

沈阳市统计局的数据显示，2020年沈阳市常住人口中的外来流动人口（简称外来人口，即在沈阳市居住，离开其户口登记地半年以上的外市、地人口）规模达到205.1万人，占沈阳市常住总人口的22.61%，比2010年六普时期增加114.4万人，增长126.13%。

数据显示，沈阳市外来人口中有122.5万人来自于省内其他兄弟城市，占全部外来人口的59.71%，是沈阳市外来人口的主力军。另外，来自黑龙江、吉林、内蒙古、山东、河南等省份的外来人口在沈阳市的规模均在5万人以上，其中户籍为黑龙江、吉林、内蒙古等3个近邻省份的外来人口共有42.6万人，占全部外来人口的20.76%，占全部外省在沈人口的51.53%。

今年5月公布的《沈阳建设国家中心城市行动纲要》提出，提出到2025年，沈阳市建成东北地区功能完善、辐射带动力强的重要中心城市，经济总量突破万亿元，人口规模突破千万人；到2035年，建成国家战略布局中具有重要地位的中心城市，经济总量突破2万亿元，人口规模达到1200万人；到2050年，沈阳将全面建成具有国际影响力的现代化国家中心城市。