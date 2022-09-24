“观星热”撬动中国多元“星空经济”

来源：环球网

马蜂窝旅行玩乐大数据显示，五月起，“星空营地”在站内的搜索热度居高不下，近一个月以来涨幅更是超过160%。中国旅行者对“最佳星空观赏地”“星空摄影”等玩法、线路的相关攻略、游记以及问答的关注度上升，越来越多人加入了“追星”阵营。

“追星”潮悄然兴起

在内蒙古西端的额济纳旗，冬日里的温度可以跌到零下30度，天文摄影师董书畅曾为双子座流星雨而来。他告诉《环球时报》记者，他在这里拍了整整2个晚上，用3台相机捕捉到将近200颗流星。在中科院国家天文台读博的胡慧杰也是一位从小爱好天文的观星“发烧友”。他告诉记者，近几年，他常去北京延庆的天文农庄，和“圈内人”观赏流星雨、拍摄星轨。

不知从何时起，“追星”者的队伍已经壮大起来。董书畅说：“我是从2018年开始观星摄影的，当时除了圈内的一些专业摄影师，很少听到身边人体验观星，大约是2020年前后，身边关注的人渐渐多了起来。”

也是在2020年前后，中国国内特色观星地以及相关体验的创意产品渐渐进入人们视野。宁夏从2019年开始打造“星星的故乡”文旅IP；2021年，上海天文馆对外开放，市民既可以通过观测设备欣赏星空，也可以在天文馆旁的星空之境海绵公园露营观星；同年，深圳市提出建设大鹏星空公园。

带动户外休闲游

在观星摄影方面，“星迷”在观星设备上的投资不容小觑。胡慧杰表示，廉价望远镜只能在冬季观测到M42猎户座等亮度较高的星云，万元以上的望远镜则能观测到110个梅西耶天体。如果想要进行“星野”摄影，除了购置万元单反相机，还要额外配备“小星野”等设备，补偿地球自转效应。董书畅则表示，他在摄影器材上花费了近20万元（人民币，下同）。

除了带动摄影产业，各式观星活动也激活了众多消费业态。马蜂窝旅游研究院院长冯饶在接受记者采访时表示，“星空热”对户外休闲游的带动效应最明显，“宁夏腾格里沙漠徒步星空露营”“稻城亚丁星空旅拍”等都是站内受欢迎的产品。在中国中西部地区，“星空”酒店如雨后春笋般出现。宁夏沙坡头旅游景区的沙漠星星酒店旺季时“一房难求”。酒店相关负责人向记者表示，该酒店让沙坡头景区实现多元创收。酒店在沙漠深坑设计一个观星谷，人们躺在观星谷中可以清晰看到银河。

而在北京、上海等都市，透明、梦幻的星空房也在多场景落地，它们或变身商场露台上的网红餐厅，或扎根于公园营地，作为游人仰望繁星的睡房。生产星空房的上海宽睿实业有限公司市场负责人巫士善告诉记者：“星空房拥有360°全透明视野。2020年开始，星空房市场呈上升态势，出货量以每年20%的速度增长。”

“星空经济”潜力巨大

而2020年之前，观星房已经在海外得到人们的认可。一家位于英格兰南部森林公园中的酒店，于2019年设置了星空房，吸引了一批追求浪漫、向往自然的游客。一位旅客在评价中留言道：“在落日余晖中看野生动物飞过，天色渐暗，景色让人叹为观止。”

此外，国外目前也已形成较为丰富的观星游产业。预订平台旅行雷达会推荐不同体验的观星游产品，例如，从开普敦出发，历时13天的南非沙漠观星之旅，目前售价约1.3万元人民币；从雷克雅未克出发，历时5天的极光之旅，目前售价约8000元人民币。猫途鹰上则有许多单日观星游产品，如夏威夷大岛观星之旅售价约1800元人民币，旅行社将提供往返酒店的接送服务和晚餐……

《国家地理》杂志报道称，暗夜旅游不再是一个小众产业。在社交媒体发达的时代，越来越多的人感受到观星的神奇，以及在网络上晒图之后的影响力。位于英国诺森伯兰郡的暗夜公园提供专业的天文台、特色的体验活动，如观星住宿套餐等，每年可为当地带来2500万英镑的“天文旅游”收入。

“星空经济”已经崛起，中国消费者正期待更多业态带人们走近浩瀚星河。