“羊了个羊”又成“月抛款” 休闲小游戏主业卖广告难走远

来源：华夏时报

“为北京代表队而战”、“我就不信我通关不了”……在一系列的复杂情绪和奇怪理由下，“羊了个羊”成为近期的中国新社交货币。

小程序游戏“羊了个羊”火了，成为继“跳一跳”、“合成大西瓜”等休闲游戏之后再度出圈的超休闲游戏。微信、微博等社交平台成为“羊了个羊”主要传播渠道，社交流量红利助力“羊了个羊”爆火，与此同时，难以通过的第二关更是让无数玩家一边吐槽一边不停的闯关。当然，随着“羊了个羊”走红，一批高仿者也开始出现，消解了该游戏的热度。

虽然休闲游戏在疫情期间备受青睐，也是群众打发无聊时间的重要手段，但每一款红极一时的小游戏都是“昙花一现”。游戏行业分析师张书乐在接受《华夏时报》记者采访时表示，“休闲游戏的玩法类型多年来并没有出现更多变化，无创新就无增量市场，依然在游戏产业里是非主流。”

爆火与短命

“刚开始那几天可着迷了，闲着没事就玩，一直玩到晚上睁不开眼，就一直想通过第二关，一直通过不了就一直想玩，不过到目前也没有通关。”“羊了个羊”玩家王女士告诉《华夏时报》记者。

马女士也向记者表示，“上下班路上太无聊了，正好玩下‘羊了个羊’打发下时间，不过每次都卡在最后几步，观看广告，使用复活工具也通过不了。”

近期，号称“通关率不到0.1%”的堆叠式消除游戏“羊了个羊”爆火，在关卡设置上，第一关极为简单，第二关难度迅速提升，进而激起玩家过关欲望。同时结合省份排名、朋友圈排名，以及转发获得“复活”机会迅速扩散，并通过广告等形式获得收入。

据记者了解，除了社交平台上过不了关的吐槽玩家外，“羊了个羊”还借助了短视频平台的分发，在抖音上有大量主播直播“羊了个羊”的游戏讲解。

“羊了个羊”之所以引来诸多玩家，张书乐认为主要在于玩法体验要有差异性。“哪怕三消这种规定动作，也要有意外之惊，如通过率0.1%。”

不过，王女士告诉记者，“目前已经不玩了‘羊了个羊’了，怎么也通过不了第二关，吸引力已经消失了，再玩也是浪费时间。”

如今“羊了个羊”的高仿版的游戏也开始出现，如“羊了咩羊”，这一方面证明了“羊了个羊”的火爆，但也消解了“羊了个羊”的热度。

据记者了解，早在2017年12月底，微信官宣了“小游戏”，并发布了第一批上线的15款小游戏，其中，“跳一跳”一鸣惊人，并刷屏微信朋友圈，成为了小游戏首个“爆款”，不过在火过一段时间后就销声匿迹，并在很长一段时间内，微信“小游戏”并没有新的爆款出现。

直到2021年，H5游戏“合成大西瓜”突然火了，频频登上热搜，一批好奇的群众在热搜下去玩，导致玩家数量暴增，但与“跳一跳”一样，“合成大西瓜”也是“短命”，很快也从互联网世界中消失不见了。而推出爆款游戏“合成大西瓜”的微伞游戏公司此后还上线了多款休闲小游戏，如“合成大西瓜”续作“合成大南瓜”、“水果大王”、“召唤神龙”等，但是热度均为超过“合成大西瓜”。

目前，“羊了个羊”也出现了热度明显下滑的趋势。根据微信指数显示，其热度指数已从9月19日的约3.88亿次高点下跌至9月22日的约8543.07万次。

张书乐告诉记者，“休闲小游戏从类型上有持续热度，但单个游戏很容易审美疲劳，只是赚快钱。”

赚钱能力待考

由于超级休闲小游戏的热度来的快去的也快，这意味着这类游戏的赚钱能力较差。

张书乐告诉记者，休闲小游戏主要依靠广告盈利，如果有版号则可以开启内购。不过大多数休闲小游戏由于生命周期问题，不会申请版号，自然主流是广告收益。

据记者了解，虽然无法与竞技类游戏比较，同时赚钱能力待考，但休闲游戏的市场正在扩大。

据伽马数据发布的《2022年休闲游戏发展报告》（下称“《报告》”）显示，中国休闲游戏市场已从2018年的210亿元（人民币，下同）发展至300亿元以上。受冠病疫情影响，2022年中国休闲游戏市场规模将出现波动，预期2022年中国休闲游戏市场规模为344亿元。

9月13日晚间，中国国家新闻出版署公布了今年第五批国产网络游戏版号，本次共有73款游戏获得版号。此次版号发放依然以国产移动端游戏为主，更有31款游戏特别标注“移动-休闲益智”，休闲益智移动游戏占比超四成。

不过，休闲游戏也是以广告作为赚钱的主要手段。上述《报告》显示，广告变现收入占比超过75%，预期2022年休闲游戏广告变现收入在260亿元以上。也正因为太过依赖广告变现，也出现了近六成玩家观看广告意愿降低的情况。

太平洋证券分析师倪爽分析认为，在目前买量成本上升，广告变现更加困难的内生环境压力下，正是加速休闲游戏行业变革的时机，从短期看，会有部分依赖广告变现的小游戏厂商因无法取得版号而丧失经营能力，使供给侧更加向头部休闲游戏厂商集中。

“从长期看，环境趋严最终的结果更可能的是逼迫头部休闲游戏厂商更深入地挖掘休闲游戏的新玩法，使之向中度化、精品化的方向演进，从而延长产品的生命周期、拓宽变现渠道，缩小与海外其他T1游戏国家之间的差距。”倪爽还表示。

据记者了解，超休闲小游戏主要以有趣、简单、易上手而容易获得玩家青睐。而此次“羊了个羊”以难度高而出名，是否会改变休闲游戏研发思路呢？“（羊了个羊）此类难度玩法，一招鲜，不能吃遍天下，只是这个脑洞可以开启游戏设计人员更多奇思妙想的脑洞。”张书乐认为。

倪爽表示，越来越多的休闲游戏在近年来涉足电竞玩法，国外Skillz休闲电竞平台的模式为休闲游戏提高付费率与ARPPU（每付费用户平均收益）提供了新的借鉴思路。