教师在家长群晒“礼单”？“以教索贿”须严查

来源：新京报

作者：汪昌莲

据山东商报9月23日报道，网传江苏盐城一小学老师将收礼账单记录发到家长群引发关注。对此，当地教育局一工作人员表示：“我们关注到了这件事，局里也高度重视，现在已经安排人员对此事调查。”此外，该工作人员表示事件截图内老师确为向阳路小学老师。

教师节前后，总有一些老师热衷于公开晒礼，五花八门的礼物，令老师开心、家长闹心。相比之下，新闻中这位老师胆子似乎更大，堂而皇之地在家长群公开晒出收礼记录。其到底是手滑，还是故意为之，我们无从得知。但这位老师顶风收礼毋庸置疑，是否存在“以教索贿”等情况，则需要当地纪委严肃调查了。

晒“礼单”，不仅证明教师节送礼这股歪风邪气没有刹住，也从侧面说明教师节礼物在个别老师心中，似乎正在成为衡量家长与学生的一个标准。而这，无疑是一个危险的信号。

从另一个维度看，用礼物就能换来老师对孩子的“特别关照”吗？恐怕未必。对于教师群体来说，倘若收礼物成为一股“风气”，那在这种歪风邪气之中，学生也不过是带来礼品的“媒介”，而不是需要用心教导的对象。

收受礼品，尤其是像上述新闻所报道的晒“礼单”等行为，无疑是将教育涂抹上了商业化、功利化的色彩，亵渎了师道尊严，伤及了师生关系，也伤及了真正的教育公平。

可见，教师家长群晒“礼单”，实际上是一份“以教索贿”的证明书，必须严厉查明，并依纪予以应有的处分。

刹住教师收受礼品的歪风邪气，不是靠一纸公约便能约束得了的。这需要学校及上级管理机构建立完善的制度监管和约束机制，畅通投诉监督渠道，制定铁律以严查。要知道，收礼物晒“礼单”之类的行为，只会带偏学生教育，败坏教育风气，唯有“零容忍”。