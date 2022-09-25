家委会要求凑钱给老师买礼盒？如此自我“加戏”要不得

来源：法治日报

今年教师节已过，但并非个例的现象仍值得关注。节前，在广西柳州某学校的一个家长群，家委会要求群里家长们凑钱给老师购买化妆品礼盒，其中一名家长表示不参加后，被家委会要求退出家长群。所谓的“倡议”看似“自愿”，实则有“绑架”家长之嫌。家委会屡屡自我“加戏”，折射出一些家委会角色错位问题不容忽视。

实时动态监管

家委会本该是为家长提供服务、对学校实施监督的，而不应该异化为对学校提供“服务”、对家长实施“监管”。教育部门和学校要加强对家委会的动态监管，提醒阻止不正当言论与行为，保证家委会的独立性，畅通接纳意见和建议的渠道，给予家长发出声音的底气。

浙江省开化县人民法院 方江琪

明确权利义务

家委会不是比拼资源的角力场、权贵圈。要在制度上明确家委会的权利和义务，优化家委会成员的产生方式，引导家委会选举更多关注家长的理念、学识、德行、心态，而不是身份、财富、权力、资源，要遵守学校教育和家庭教育的边界，既避免家委会和学校对着干，也要避免家委会成为学校的附庸。

河北省邯郸市肥乡区人民检察院 李薇

不能模糊身份

家委会的成立，是老师和家长建立良性互动的桥梁，而不是个别家长“加戏”的舞台。一方面，家委会要接受内部监督，家委会成员一定要找准角色定位，不能模糊了自己的身份；另一方面，家委会也要接受外部家长们的监督。在做某项事情时，要及时向家长们公布，讲清楚利害关系，并充分听取家长们的意见。

广西壮族自治区司法厅 曹吉锋

回归角色本位

如今，家委会已经成为大部分学校的标配，它的设置初衷是好的，但是现在也出现了诸如攀比、违规收费等乱象，在某种程度上加剧了教育不公。家委会作为家校间的沟通桥梁，理应回归角色本位，充分尊重家长的个人意愿，切勿道德绑架，与学校、家长共同陪伴孩子健康成长，营造风清气正的教育环境。

江苏省靖江市人民检察院 许靖

设立负面清单

要让家委会恪守边界，有所为有所不为，可以借鉴一些教育部门为家委会工作设立“负面清单”的做法，如不准发动家长向教师送礼、不准乱收费、不准强制捐赠或摊派教学用品或设备设施等。

江西省万年县公安局交警大队 董细兰