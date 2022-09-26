单月进口中国电热毯达百万条，中国取暖器为何走红欧洲

来源：微信公众号“中国日报双语新闻”

9月25日，“欧洲人买爆中国电热毯”冲上微博热搜。

为了过冬，欧洲居民紧急备货取暖设备，中国厂商则掀起了生产热潮。

业内专家表示，尽管欧洲仍处于夏季，但由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定，欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。在此背景下，中国的电暖器、电热毯和空气源热泵等取暖设备的出口今年出现了爆发式增长。

中国海关总署的数据显示，仅今年7月，欧盟27国进口中国电热毯就高达129万条，环比增长近150%。出口欧盟的取暖器，销售季节也延长了一个月左右。不少进口商追加取暖器订单，带来了一轮“补单潮”。

鉴于欧洲消费者在即将到来的冬季前加大了对取暖设备的采购，一月至七月，中国电热毯出口额规模为3340万美元（美元，下同，4785.69新元），以97%的同比增速引领其他家电品类，电暖器出口额规模则同比增长23%。

相比于欧洲能源业的萧条，在亚欧大陆另一端的中国，很多电热毯工厂正在满负荷生产。东莞一家电热毯工厂管理人员刘虎表示，目前今年电热毯销量是上年同期的三倍，也是近五年来的最佳记录。

“出口订单比去年增长了两倍，七月订单就多起来了。” 9月24日，东莞最高温34℃，刘虎却在盯着厂房里过冬物资电热毯的生产。

据刘虎所述，早在5月份，工厂就做了市场评估，结论是电热毯市场将爆发，原因主要有两个，一是地缘冲突下天然气价格上涨，二是今年夏天气温极高，大暑之后必有大寒。6月开始，工厂设备就24小时运转，三班倒，还专门为此扩招。厂里的电热毯主要销往欧洲、北美，目前一个月销量大约是10万条。

“欧洲冬季漫长，有的国家到4月都会很冷，尤其是靠北边的地区，我们工厂在这些国家的客户都大批量地备货电热毯。” 刘虎表示，工人们目前在生产10月、11月的订单。

他预估，欧美电热毯销量将在11月25日达到顶峰。

欧洲市场一直是中国家电出口的主要增长引擎。欧洲国家对进口电暖器的需求激增，其中意大利、比利时、荷兰、西班牙和德国尤甚。希腊、意大利、波兰、德国和荷兰对电热毯的进口需求也增加了一倍以上。

经济学家指出，在能源价格飞涨、天然气短缺的大背景下，中国制造成为全球供应链“稳定器”。中国优质、价格合理的取暖设备会越来越受到欧洲消费者的青睐。