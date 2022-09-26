媒体:“往黄豆酱里大小便”传言，不能通报辟谣就了事

来源：红星评论

作者：守一

近日，网传中国辽宁一家公司的工人在生产黄豆酱等产品时，往里面大小便。该公司随后发布声明，称这些不实言论为诽谤，已向公安机关报案。9月25日，辽宁省绥中县市场监督管理局通报，该局已对传言中的佐香园企业进行检查，未发现食品安全问题，未发现舆论反映情况。

当地市监局的回应还比较详细，以图文的形式介绍了涉事工厂的整体生产流程。比如原料储存仓是封闭式的，而发酵车间也是全封闭式罐体，罐高达9米，发酵完的产品再通过管道到包装车间。整体看来，自动化的程度很高，且生产过程都在监控范围内，抽检43批次产品也全部合格。

应该说这一回应的可信度比较高。在官方通报之后，相关新闻后的网友跟帖大部分都表达了对此前传言的质疑，觉得在生产过程中大小便的概率极低。但确实也不排除还有些将信将疑的声音，认为自动化程度再高，也还是要人工操作，谁能保证每个环节完全不出问题呢？

这也是每次食品安全相关传言之后的舆论常态。只要有人传出看似有鼻子有眼的说法，哪怕企业和管理部门接连辟谣，还是没法彻底洗刷清白。总有一些网友会抱着宁可信其有的态度，对相关企业保持怀疑。这也正是食品安全相关谣言的可怕之处。

谣言一旦产生，不管辟谣多么及时，总是会对企业和产品造成伤害。在激烈竞争的市场上，大多数企业的产品都有替代品。消费者听到A品牌的食品安全传言，就算不是完全相信，可能也宁愿选产品差不多的B品牌以求个心安。所以一个谣言，很可能对一家企业短期甚至长期发展造成致命影响。

正因如此，在这次黄豆酱传闻之后，也有不少网友怀疑，如果最终证明传闻就是谣言，会不会是竞争对手故意设局？在没有确凿证据之前，当然不能草率下这样的结论。但鉴于谣言对企业可能造成的伤害，查明谣言的源头，确实是有必要的。这是对食品安全负责，也是对市场公平负责。

食品安全的底线一定要捍卫，健康有序的市场发展环境同样要捍卫。一家企业如果真的出现“生产过程大小便”的情况，那是触碰底线，应该有严格的处罚。可如果一个安全规范的企业，因为不负责任的谣言，而影响了产品销售和企业口碑，这也是绝大悲剧，甚至有可能造成市场上的劣币驱逐良币。

所以，这次针对具体企业的传言，不能通报和辟谣就了事。此前企业已经向公安机关报案，那司法机关就有必要追根溯源，查清楚传言是怎么产生的。一方面可以进一步核实，传言到底是不是谣言，证明涉事企业清白与否。另一方面，如果最终确证是谣言，那就应该让相关责任人付出法律的代价，这样也可以震慑动辄制造不靠谱消息传播的群体。守住事实底线，才是对食品安全最好的监督。